https://crimea.ria.ru/20250508/vstrecha-putina-s-si-tszinpinom-i-izbranie-papy-rimskogo--glavnoe-za-den-1146314761.html

Встреча Путина с Си Цзиньпином и избрание папы римского – главное за день

Встреча Путина с Си Цзиньпином и избрание папы римского – главное за день - РИА Новости Крым, 08.05.2025

Встреча Путина с Си Цзиньпином и избрание папы римского – главное за день

Россия и Китай подписали пакет документов по итогам переговоров лидеров двух государств. Избран новый папа римский. Соглашение Украины с США о недрах... РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Россия и Китай подписали пакет документов по итогам переговоров лидеров двух государств. Избран новый папа римский. Соглашение Украины с США о недрах ратифицировали в Верховной раде. Члены семей раненых бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения на реабилитацию. Две попытки прорыва через госграницу России предпринял киевский режим в Курской области. Высокую пожароопасность установят в Севастополе с 9 мая впервые с начала года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и Си ЦзиньпинаНа встрече в Москве президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление в направлении глобальной стратегической стабильности, а также подписали пакет документов по итогам переговоров.Переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными, отношения между государствами самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры, подчеркнул Путин. И отметил, что Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, заинтересованы построении справедливого многополярного миропорядка.Также российский лидер заявил, что Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в БРИКС и ШОС – страны продолжат усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс – один путь".Избрание нового папы римскогоВ Ватикане конклав выбрал 267-го папу римского. Им стал префект дикастерии по делам епископов, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Новый понтифик принял имя Лев XIV – это первый в истории папа римский из США.Объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. Нового главу Римско-католической церкви избрали в четвертом туре голосования.В конклаве принимали участие 133 члена Кардинальской коллегии, которые торжественно поклялись сохранять в тайне все, что связано с выборами понтифика. Для избрания на Апостольский престол требуется достижение квалифицированного большинства в две трети голосов.Ратификация соглашения о недрах между Киевом и ВашингтономСоглашение Украины с США о недрах ратифицировали в Верховной раде, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк."Рада поддержала ратификацию соглашения об ископаемых между США и Украиной. За основу и в целом. За – 338", – написал Железняк в своем Telegram-канале.1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины". При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ.Бесплатные путевки для семей воинов СВОСемьям военнослужащих будут выдавать бесплатные путевки в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения раненых на СВО бойцов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Предоставить членам семей военнослужащих право на получение бесплатной путевки в санитарно-курортную организацию, находящуюся в ведении федерального органа, в которую военнослужащие, сотрудники, граждане направлены на медицинскую реабилитацию в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии после лечения в стационарных условиях в связи с получением увечья", – сказано в тексте документа.Таким образом, члены семей раненых бойцов получат возможность сопровождать их в санатории и другие подведомственные учреждения во время реабилитации. Сопровождающим также будут оказаны услуги по размещению и питанию.Первый день перемирияНесмотря на объявление режима перемирия, ВСУ не прекратили ведение боевых действий, сообщает в четверг Минобороны России."Предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск ДНР", – сказано в сообщении.Было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.Кроме того, за сутки силы российской ПВО уничтожили 182 украинских беспилотника.Высокая пожароопасность ожидается в СевастополеВ Севастополе ожидают высокую пожарную опасность впервые с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу. Уже 9 мая в регионе ожидается 4-й из пяти классов пожарной опасности. Спасатели предупреждают, что повысится риск лесных пожаров и возгораний на открытых природных территориях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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