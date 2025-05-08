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Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с США о недрах - РИА Новости Крым, 08.05.2025
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Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с США о недрах
Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с США о недрах - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с США о недрах
Верховная рада Украины поддержала ратификацию соглашения с США о полезных ископаемых. Об этом сообщает украинский депутат Ярослав Железняк. РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T14:25
2025-05-08T14:39
новости
украина
верховная рада украины
редкоземельные металлы
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины поддержала ратификацию соглашения с США о полезных ископаемых. Об этом сообщает украинский депутат Ярослав Железняк.Украинский парламентарий уточнил, что соглашение Украины с США по недрам – бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины". При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ.Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд.На следующий депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.Сделка является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в отчаянной надежде любой ценой получить гарантии собственной безопасности, считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.В свою очередь сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что соглашение США с Украиной о редкоземельных ресурсах стало еще одним крупным шагом к колонизации Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Минеральная сделка" показала истинные цели США в мире на УкраинеСделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрамБез гарантий безопасности - за что Зеленский продал недра Украины
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, украина, верховная рада украины, редкоземельные металлы, сша
Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с США о недрах

Соглашение Украины с США о недрах ратифицировали в Верховной раде

14:25 08.05.2025 (обновлено: 14:39 08.05.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады в Киеве
Здание Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины поддержала ратификацию соглашения с США о полезных ископаемых. Об этом сообщает украинский депутат Ярослав Железняк.

"Рада поддержала ратификацию соглашения об ископаемых между США и Украиной. За основу и в целом. За – 338", – написал Железняк в своем Telegram-канале.

Украинский парламентарий уточнил, что соглашение Украины с США по недрам – бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины". При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд.
На следующий депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.
Сделка является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в отчаянной надежде любой ценой получить гарантии собственной безопасности, считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
В свою очередь сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что соглашение США с Украиной о редкоземельных ресурсах стало еще одним крупным шагом к колонизации Украины.
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