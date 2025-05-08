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В Симферополе 9 мая пройдет общегородская минута молчания
В Симферополе 9 мая пройдет общегородская минута молчания - РИА Новости Крым, 08.05.2025
В Симферополе 9 мая пройдет общегородская минута молчания
В Симферополе 9 мая пройдет общегородская минута молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает городская администрация. РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T19:45
2025-05-08T19:45
2025-05-08T19:45
симферополь
80 лет победы
день победы
общество
память
новости крыма
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе 9 мая пройдет общегородская минута молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает городская администрация.Общегородская минута молчания состоится в 12:00 по московскому времени.Ранее сообщалось, что массовых мероприятий в Симферополе, как и во всем Крыму, по соображениям безопасности не планируется. Однако горожане и гости столицы могут сделать памятные фото, посетить выставки и концерты или... станцевать "Вальс Победы".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники МЧС Крыма водрузили Знамя Победы на вершине ДемерджиИх предки служили нацистам: неудобная правда о западных политиках 240 метров над уровнем моря – годовщина штурма Сапун-горы: инфографика
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симферополь, 80 лет победы, день победы, общество, память, новости крыма, великая отечественная война
В Симферополе 9 мая пройдет общегородская минута молчания
Общегородская минута молчания пройдет 9 мая в Симферополе