https://crimea.ria.ru/20250508/v-simferopole-9-maya-proydet-obschegorodskaya-minuta-molchaniya-1146313541.html

В Симферополе 9 мая пройдет общегородская минута молчания

В Симферополе 9 мая пройдет общегородская минута молчания - РИА Новости Крым, 08.05.2025

В Симферополе 9 мая пройдет общегородская минута молчания

В Симферополе 9 мая пройдет общегородская минута молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает городская администрация. РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T19:45

2025-05-08T19:45

2025-05-08T19:45

симферополь

80 лет победы

день победы

общество

память

новости крыма

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе 9 мая пройдет общегородская минута молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает городская администрация.Общегородская минута молчания состоится в 12:00 по московскому времени.Ранее сообщалось, что массовых мероприятий в Симферополе, как и во всем Крыму, по соображениям безопасности не планируется. Однако горожане и гости столицы могут сделать памятные фото, посетить выставки и концерты или... станцевать "Вальс Победы".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники МЧС Крыма водрузили Знамя Победы на вершине ДемерджиИх предки служили нацистам: неудобная правда о западных политиках 240 метров над уровнем моря – годовщина штурма Сапун-горы: инфографика

симферополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, 80 лет победы, день победы, общество, память, новости крыма, великая отечественная война