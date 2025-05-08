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В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧС - РИА Новости Крым, 08.05.2025
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В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧС
В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧС - РИА Новости Крым, 08.05.2025
В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧС
В Севастополе ожидают высокую пожарную опасность впервые с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидают высокую пожарную опасность впервые с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.Уже 9 мая в регионе ожидается 4-й из пяти классов пожарной опасности. Спасатели предупреждают, что повысится риск лесных пожаров и возгораний на открытых природных территориях."Запрета на посещение лесов для граждан пока нет. Однако следует строго соблюдать требования пожарной безопасности", – напомнили в ведомстве.Особый противопожарный режим объявлен в Крыму с 1 мая. Спасатели напоминают о запрете на выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах населенных пунктов и садоводческих товариществ.С 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон, который также подразумевает введение ряда ограничений. За нарушения предусмотрена ответственность. При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.Ранее сообщалось, что в Советском районе Крыма, в окрестностях села Чапаевка, пожарно-спасательный отряд ликвидировал возгорание сухого камыша.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском селе загорелись два зданияСотрудники МЧС Крыма водрузили Знамя Победы на вершине ДемерджиПутин наградил министра чрезвычайных ситуаций Крыма
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, безопасность, природа
В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧС

Высокую пожароопасность установят в Севастополе с 9 мая впервые с начала года

15:57 08.05.2025 (обновлено: 16:00 08.05.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Наталья Горшкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидают высокую пожарную опасность впервые с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
"Высокая пожарная опасность будет установлена в Севастополе впервые в 2025 году", – сказано в сообщении.
Уже 9 мая в регионе ожидается 4-й из пяти классов пожарной опасности. Спасатели предупреждают, что повысится риск лесных пожаров и возгораний на открытых природных территориях.
"Запрета на посещение лесов для граждан пока нет. Однако следует строго соблюдать требования пожарной безопасности", – напомнили в ведомстве.
Особый противопожарный режим объявлен в Крыму с 1 мая. Спасатели напоминают о запрете на выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах населенных пунктов и садоводческих товариществ.
С 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон, который также подразумевает введение ряда ограничений. За нарушения предусмотрена ответственность. При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.
Ранее сообщалось, что в Советском районе Крыма, в окрестностях села Чапаевка, пожарно-спасательный отряд ликвидировал возгорание сухого камыша.
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