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В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧС

В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧС - РИА Новости Крым, 08.05.2025

В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧС

В Севастополе ожидают высокую пожарную опасность впервые с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T15:57

2025-05-08T15:57

2025-05-08T16:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидают высокую пожарную опасность впервые с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.Уже 9 мая в регионе ожидается 4-й из пяти классов пожарной опасности. Спасатели предупреждают, что повысится риск лесных пожаров и возгораний на открытых природных территориях."Запрета на посещение лесов для граждан пока нет. Однако следует строго соблюдать требования пожарной безопасности", – напомнили в ведомстве.Особый противопожарный режим объявлен в Крыму с 1 мая. Спасатели напоминают о запрете на выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах населенных пунктов и садоводческих товариществ.С 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон, который также подразумевает введение ряда ограничений. За нарушения предусмотрена ответственность. При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.Ранее сообщалось, что в Советском районе Крыма, в окрестностях села Чапаевка, пожарно-спасательный отряд ликвидировал возгорание сухого камыша.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском селе загорелись два зданияСотрудники МЧС Крыма водрузили Знамя Победы на вершине ДемерджиПутин наградил министра чрезвычайных ситуаций Крыма

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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