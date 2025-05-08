https://crimea.ria.ru/20250508/v-sevastopole-ozhidaetsya-4-klass-pozharoopasnosti--mchs-1146309485.html
В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧС
В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧС - РИА Новости Крым, 08.05.2025
В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧС
В Севастополе ожидают высокую пожарную опасность впервые с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T15:57
2025-05-08T15:57
2025-05-08T16:00
севастополь
новости севастополя
мчс севастополя
безопасность
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/11/1119588252_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_ed83167316b9e65b78b0599f80d17bb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидают высокую пожарную опасность впервые с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.Уже 9 мая в регионе ожидается 4-й из пяти классов пожарной опасности. Спасатели предупреждают, что повысится риск лесных пожаров и возгораний на открытых природных территориях."Запрета на посещение лесов для граждан пока нет. Однако следует строго соблюдать требования пожарной безопасности", – напомнили в ведомстве.Особый противопожарный режим объявлен в Крыму с 1 мая. Спасатели напоминают о запрете на выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах населенных пунктов и садоводческих товариществ.С 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон, который также подразумевает введение ряда ограничений. За нарушения предусмотрена ответственность. При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.Ранее сообщалось, что в Советском районе Крыма, в окрестностях села Чапаевка, пожарно-спасательный отряд ликвидировал возгорание сухого камыша.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском селе загорелись два зданияСотрудники МЧС Крыма водрузили Знамя Победы на вершине ДемерджиПутин наградил министра чрезвычайных ситуаций Крыма
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/11/1119588252_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_7971579ce213015db39fa748ae4de64b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, безопасность, природа
В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧС
Высокую пожароопасность установят в Севастополе с 9 мая впервые с начала года
15:57 08.05.2025 (обновлено: 16:00 08.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидают высокую пожарную опасность впервые с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
"Высокая пожарная опасность будет установлена в Севастополе впервые в 2025 году", – сказано в сообщении.
Уже 9 мая в регионе ожидается 4-й из пяти классов пожарной опасности. Спасатели предупреждают, что повысится риск лесных пожаров и возгораний на открытых природных территориях.
"Запрета на посещение лесов для граждан пока нет. Однако следует строго соблюдать требования пожарной безопасности", – напомнили в ведомстве.
Особый противопожарный режим объявлен в Крыму с 1 мая. Спасатели напоминают о запрете на выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах населенных пунктов и садоводческих товариществ.
С 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон, который также подразумевает введение ряда ограничений. За нарушения предусмотрена ответственность. При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.
Ранее сообщалось, что в Советском районе Крыма, в окрестностях села Чапаевка, пожарно-спасательный отряд ликвидировал возгорание сухого камыша
.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: