https://crimea.ria.ru/20250508/v-gosdume-nazvali-bessmyslennymi-ugrozy-zelenskogo-paradu-pobedy-v-moskve-1146281700.html

В Госдуме назвали бессмысленными угрозы Зеленского Параду Победы в Москве

В Госдуме назвали бессмысленными угрозы Зеленского Параду Победы в Москве - РИА Новости Крым, 08.05.2025

В Госдуме назвали бессмысленными угрозы Зеленского Параду Победы в Москве

Угрозы Владимира Зеленского Параду Победы в Москве и 29 мировым лидерам, которые его посетят 9 мая, бессмысленны, Россия все равно добьется своих целей. Об этом РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T07:39

2025-05-08T07:39

2025-05-08T07:39

радио "спутник в крыму"

80 лет победы

мнения

леонид ивлев

владимир зеленский

россия

парад

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146281584_0:196:2947:1854_1920x0_80_0_0_31a8f88fc43352820279b3463290bf4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Угрозы Владимира Зеленского Параду Победы в Москве и 29 мировым лидерам, которые его посетят 9 мая, бессмысленны, Россия все равно добьется своих целей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Ивлев.Ивлев добавил, что Зеленский извратил все идеалы, за которые сражался его дед – Семен Зеленский, который бился с фашистами, дошел до Берлина, был награжден двумя орденами Красной Звезды."А ведь за это с него (Владимира Зеленского – ред.) спросят. За это ему придется отвечать", - убежден депутат Госдумы.Ранее Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД РФ назвали слова Зеленского прямой угрозой.Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник сообщил журналистам, что Москва ожидает на Параде Победы 29 иностранных лидеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто приедет в Киев 9 мая к ЗеленскомуВ Кремле сделали заявление по перемирию в праздники Кто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, мнения, леонид ивлев, владимир зеленский, россия, парад, украина