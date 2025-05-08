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В Госдуме назвали бессмысленными угрозы Зеленского Параду Победы в Москве
В Госдуме назвали бессмысленными угрозы Зеленского Параду Победы в Москве - РИА Новости Крым, 08.05.2025
В Госдуме назвали бессмысленными угрозы Зеленского Параду Победы в Москве
Угрозы Владимира Зеленского Параду Победы в Москве и 29 мировым лидерам, которые его посетят 9 мая, бессмысленны, Россия все равно добьется своих целей. Об этом РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T07:39
2025-05-08T07:39
2025-05-08T07:39
радио "спутник в крыму"
80 лет победы
мнения
леонид ивлев
владимир зеленский
россия
парад
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Угрозы Владимира Зеленского Параду Победы в Москве и 29 мировым лидерам, которые его посетят 9 мая, бессмысленны, Россия все равно добьется своих целей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Ивлев.Ивлев добавил, что Зеленский извратил все идеалы, за которые сражался его дед – Семен Зеленский, который бился с фашистами, дошел до Берлина, был награжден двумя орденами Красной Звезды."А ведь за это с него (Владимира Зеленского – ред.) спросят. За это ему придется отвечать", - убежден депутат Госдумы.Ранее Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД РФ назвали слова Зеленского прямой угрозой.Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник сообщил журналистам, что Москва ожидает на Параде Победы 29 иностранных лидеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто приедет в Киев 9 мая к ЗеленскомуВ Кремле сделали заявление по перемирию в праздники Кто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров
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80 лет победы, мнения, леонид ивлев, владимир зеленский, россия, парад, украина
В Госдуме назвали бессмысленными угрозы Зеленского Параду Победы в Москве
Угрозы Зеленского лидерам стран на Параде Победы в Москве бессмысленны – депутат ГД Ивлев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым.
Угрозы Владимира Зеленского Параду Победы в Москве и 29 мировым лидерам, которые его посетят 9 мая, бессмысленны, Россия все равно добьется своих целей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Ивлев.
"Президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие, а в Киеве делают вид, что они ничего не заметили: готовят какие-то провокации, пытаются сорвать наш парад, посвященный 80-летию Победы. Но угрозы зарубежным лидерам, которые приехали поклониться подвигу Красной армии и советского народа, бессмысленны. Да, попытаться испортить праздник они могут, но это ничего не даст. Россия все равно придет к победе", - сказал парламентарий.
Ивлев добавил, что Зеленский извратил все идеалы, за которые сражался его дед – Семен Зеленский, который бился с фашистами, дошел до Берлина, был награжден двумя орденами Красной Звезды.
"А ведь за это с него (Владимира Зеленского – ред.) спросят. За это ему придется отвечать", - убежден депутат Госдумы.
Ранее Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД РФ назвали слова Зеленского прямой угрозой.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник сообщил журналистам, что Москва ожидает на Параде Победы 29 иностранных лидеров.
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