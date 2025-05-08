Рейтинг@Mail.ru
Украина не вернет долги Западу в ближайшие несколько десятилетий - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250508/ukraina-ne-vernet-dolgi-zapadu-v-blizhayshie-neskolko-desyatiletiy-1146305371.html
Украина не вернет долги Западу в ближайшие несколько десятилетий
Украина не вернет долги Западу в ближайшие несколько десятилетий - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Украина не вернет долги Западу в ближайшие несколько десятилетий
Украина не будет возвращать долги западным странам "в ближайшие, условно, 30 лет". Об этом в эфире украинского телеканала "Рада" заявил глава украинского... РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T18:39
2025-05-08T18:39
новости
украина
долги
финансы
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119140_0:7:1043:594_1920x0_80_0_0_dcf555df5cfe418279f9ec8e8ba2cf34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Украина не будет возвращать долги западным странам "в ближайшие, условно, 30 лет". Об этом в эфире украинского телеканала "Рада" заявил глава украинского минфина Сергей Марченко.Так он ответил на вопрос, способна ли Украина обслуживать рекордную долговую нагрузку в 171 миллиард долларов и есть ли граница, после которой дальнейшее наращивание долга станет уже непомерным грузом для государства.По словам Марченко, есть параметры долговой устойчивости, которые постоянно обговариваются с Международным валютным фондом (МВФ). Министр указал, что сейчас Украина этих параметров достигает, и назвал долговую устойчивость элементом, который позволяет "планировать будущее" страны.Ранее 8 мая Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых. 1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины". При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ.Сделка является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в отчаянной надежде любой ценой получить гарантии собственной безопасности, считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.В свою очередь сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что соглашение США с Украиной о редкоземельных ресурсах стало еще одним крупным шагом к колонизации Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Минеральная сделка" показала истинные цели США в мире на УкраинеСделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрамБез гарантий безопасности - за что
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119140_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_0578c82a5da353290cb234215d336651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, долги, финансы, политика
Украина не вернет долги Западу в ближайшие несколько десятилетий

Украина не вернет долги западным странам в ближайшие 30 лет – минфин

18:39 08.05.2025
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныФлаг Украины
Флаг Украины
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Украина не будет возвращать долги западным странам "в ближайшие, условно, 30 лет". Об этом в эфире украинского телеканала "Рада" заявил глава украинского минфина Сергей Марченко.

"Стоит отметить, что ранее уровень долга по отношению к ВВП был достаточно безопасный, он составлял 55%. Сейчас он достаточно существенный, мы приближаемся к 100% ВВП, сумма достаточно значительная. Но нужно отметить, что большая часть этого долга – она была заимствована на льготных условиях у наших партнеров. То есть идет речь о том, что в ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать", – заявил Марченко.

Так он ответил на вопрос, способна ли Украина обслуживать рекордную долговую нагрузку в 171 миллиард долларов и есть ли граница, после которой дальнейшее наращивание долга станет уже непомерным грузом для государства.
По словам Марченко, есть параметры долговой устойчивости, которые постоянно обговариваются с Международным валютным фондом (МВФ). Министр указал, что сейчас Украина этих параметров достигает, и назвал долговую устойчивость элементом, который позволяет "планировать будущее" страны.
Ранее 8 мая Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых. 1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины". При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ.
Сделка является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в отчаянной надежде любой ценой получить гарантии собственной безопасности, считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
В свою очередь сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что соглашение США с Украиной о редкоземельных ресурсах стало еще одним крупным шагом к колонизации Украины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Минеральная сделка" показала истинные цели США в мире на Украине
Сделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрам
Без гарантий безопасности - за что
 
НовостиУкраинаДолгиФинансыПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:39Украина не вернет долги Западу в ближайшие несколько десятилетий
18:10Дальнейшие шаги России по Украине зависят от перемирия на День Победы
17:41Морской транспорт Севастополя возобновил работу
17:07Севастополь простился с героем спецоперации
16:31Рейд закрыли в Севастополе
16:16Дед Зеленского отбивал у Гитлера стратегические запасы марганца
15:57В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧС
15:28Сотрудники МЧС Крыма водрузили Знамя Победы на вершине Демерджи
14:44Россия и Китай приняли совместное заявление о глобальной стабильности
14:25Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с США о недрах
14:08Переговоры Путина и Си Цзиньпина – главные заявления
13:33ПВО сбила 182 беспилотника ВСУ и ракету "Нептун"
13:21Зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ
13:12ВСУ предприняли две попытки прорыва через госграницу России – Минобороны
13:03Конклав второй день не может избрать папу римского
12:50Признание Крыма – ключевой пункт нового миропорядка
12:28Крымский мост открыли для проезда
12:16Крымский мост закрыт для транспорта
11:488 мая 1965 года впервые присвоили звания городам-героям
11:20Крымский мост: оперативная информация об очередях
Лента новостейМолния