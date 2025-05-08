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Украина не вернет долги Западу в ближайшие несколько десятилетий

Украина не вернет долги Западу в ближайшие несколько десятилетий - РИА Новости Крым, 08.05.2025

Украина не вернет долги Западу в ближайшие несколько десятилетий

Украина не будет возвращать долги западным странам "в ближайшие, условно, 30 лет". Об этом в эфире украинского телеканала "Рада" заявил глава украинского... РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T18:39

2025-05-08T18:39

2025-05-08T18:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Украина не будет возвращать долги западным странам "в ближайшие, условно, 30 лет". Об этом в эфире украинского телеканала "Рада" заявил глава украинского минфина Сергей Марченко.Так он ответил на вопрос, способна ли Украина обслуживать рекордную долговую нагрузку в 171 миллиард долларов и есть ли граница, после которой дальнейшее наращивание долга станет уже непомерным грузом для государства.По словам Марченко, есть параметры долговой устойчивости, которые постоянно обговариваются с Международным валютным фондом (МВФ). Министр указал, что сейчас Украина этих параметров достигает, и назвал долговую устойчивость элементом, который позволяет "планировать будущее" страны.Ранее 8 мая Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых. 1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины". При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ.Сделка является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в отчаянной надежде любой ценой получить гарантии собственной безопасности, считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.В свою очередь сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что соглашение США с Украиной о редкоземельных ресурсах стало еще одним крупным шагом к колонизации Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Минеральная сделка" показала истинные цели США в мире на УкраинеСделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрамБез гарантий безопасности - за что

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, долги, финансы, политика