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Сотрудники МЧС Крыма водрузили Знамя Победы на вершине Демерджи

Сотрудники МЧС Крыма водрузили Знамя Победы на вершине Демерджи - РИА Новости Крым, 08.05.2025

Сотрудники МЧС Крыма водрузили Знамя Победы на вершине Демерджи

Сотрудники МЧС Республики Крым при участии главы ведомства Алексея Ерёменко водрузили Знамя Победы на вершине горы Северная Демерджи. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T15:28

2025-05-08T15:28

2025-05-08T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС Республики Крым при участии главы ведомства Алексея Ерёменко водрузили Знамя Победы на вершине горы Северная Демерджи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Спасатели также возложили цветы у памятника погибшим односельчанам в селе Перевальное и почтили их память минутой молчания.Проехав на автомобилях порядка 15 километров сотрудники МЧС совершили восхождение к вершине и установили копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на высоте 1359 метров над уровнем моря.В восхождении приняли участие сотрудники "КРЫМ-СПАС", регионального отделения Россоюзспас Республики Крым, "Барс-Крым", а также члены их семей, перечислили в ведмстве.9 мая, в День Победы, спасатели традиционно поднимают Знамя Победы на зубцы Ай-Петри. Мероприятие проводится ежегодно более 40 лет ровно в 10:00 9 мая в любую погоду. Также Знамя Победы водрузят на вершине горы Саблу-Кая в Бахчисарайском районе полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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