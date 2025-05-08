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Сотрудники МЧС Крыма водрузили Знамя Победы на вершине Демерджи
Сотрудники МЧС Крыма водрузили Знамя Победы на вершине Демерджи - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Сотрудники МЧС Крыма водрузили Знамя Победы на вершине Демерджи
Сотрудники МЧС Республики Крым при участии главы ведомства Алексея Ерёменко водрузили Знамя Победы на вершине горы Северная Демерджи. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T15:28
2025-05-08T15:28
2025-05-08T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС Республики Крым при участии главы ведомства Алексея Ерёменко водрузили Знамя Победы на вершине горы Северная Демерджи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Спасатели также возложили цветы у памятника погибшим односельчанам в селе Перевальное и почтили их память минутой молчания.Проехав на автомобилях порядка 15 километров сотрудники МЧС совершили восхождение к вершине и установили копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на высоте 1359 метров над уровнем моря.В восхождении приняли участие сотрудники "КРЫМ-СПАС", регионального отделения Россоюзспас Республики Крым, "Барс-Крым", а также члены их семей, перечислили в ведмстве.9 мая, в День Победы, спасатели традиционно поднимают Знамя Победы на зубцы Ай-Петри. Мероприятие проводится ежегодно более 40 лет ровно в 10:00 9 мая в любую погоду. Также Знамя Победы водрузят на вершине горы Саблу-Кая в Бахчисарайском районе полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, мчс крыма, память, день победы, 80 лет победы, алексей еременко, "крым-спас", "барс - крым", горы крыма
Сотрудники МЧС Крыма водрузили Знамя Победы на вершине Демерджи
Сотрудники МЧС Крыма водрузили Знамя Победы на вершине горы Северная Демерджи
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС Республики Крым при участии главы ведомства Алексея Ерёменко водрузили Знамя Победы на вершине горы Северная Демерджи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Спасатели также возложили цветы у памятника погибшим односельчанам в селе Перевальное и почтили их память минутой молчания.
Проехав на автомобилях порядка 15 километров сотрудники МЧС совершили восхождение к вершине и установили копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на высоте 1359 метров над уровнем моря.
В восхождении приняли участие сотрудники "КРЫМ-СПАС", регионального отделения Россоюзспас Республики Крым, "Барс-Крым", а также члены их семей, перечислили в ведмстве.
"Для нас это не просто восхождение – это возможность еще раз напомнить себе и другим о подвигах наших предков. Знамя Победы, развевающееся на фоне Крымских гор – это символ благодарности и уважения тем, кто отдал свои жизни ради свободы и будущего нашей страны. Это дань памяти нашим дедам и прадедам, которые прошли через ту войну и принесли миру долгожданную победу", – подчеркнул министр чрезвычайных ситуаций Крыма Алексей Ерёменко.
9 мая, в День Победы, спасатели традиционно поднимают Знамя Победы на зубцы Ай-Петри. Мероприятие проводится ежегодно более 40 лет ровно в 10:00 9 мая в любую погоду. Также Знамя Победы водрузят на вершине горы Саблу-Кая в Бахчисарайском районе полуострова.
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