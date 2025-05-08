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Севастополь простился с героем спецоперации
Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Севастополь простился с героем спецоперации
В Севастополе проводили в последний путь пулеметчика, рядового Виктора Игоревича Романкова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T17:07
2025-05-08T17:07
2025-05-08T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь пулеметчика, рядового Виктора Игоревича Романкова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Виктор Романков родился и вырос в городе Красный Луч Луганской области. Окончил школу-лицей имени Молодой гвардии. В университете Алчевска получил два высших образования по специальностям "Горный мастер" и "Инженер-строитель". Некоторое время работал в Луганской области на шахте.После государственного переворота на Украине в 2014 году, как настоящий патриот Донбасса и России, Виктор Романков вступил в ополчение, после он подписал контракт и защищал родную землю от укронацистов.В 2015 году, после окончания срока контракта, Виктор Игоревич вместе с семьей переехал в Севастополь и несколько лет проработал в Балаклавском рудоуправлении. В 2024 году Виктор Романков принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции в одно из мотострелковых подразделений. Герой погиб при выполнении боевых задач на Луганском направлении.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, новости сво, герои сво, память, утраты
Севастополь простился с героем спецоперации
В Севастополе простились с героем спецоперации Виктором Романковым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь пулеметчика, рядового Виктора Игоревича Романкова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Виктор Романков родился и вырос в городе Красный Луч Луганской области. Окончил школу-лицей имени Молодой гвардии. В университете Алчевска получил два высших образования по специальностям "Горный мастер" и "Инженер-строитель". Некоторое время работал в Луганской области на шахте.
После государственного переворота на Украине в 2014 году, как настоящий патриот Донбасса и России, Виктор Романков вступил в ополчение, после он подписал контракт и защищал родную землю от укронацистов.
В 2015 году, после окончания срока контракта, Виктор Игоревич вместе с семьей переехал в Севастополь и несколько лет проработал в Балаклавском рудоуправлении. В 2024 году Виктор Романков принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции в одно из мотострелковых подразделений. Герой погиб при выполнении боевых задач на Луганском направлении.