https://crimea.ria.ru/20250508/sevastopol-prostilsya-s-geroem-spetsoperatsii-1146309353.html

Севастополь простился с героем спецоперации

Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 08.05.2025

Севастополь простился с героем спецоперации

В Севастополе проводили в последний путь пулеметчика, рядового Виктора Игоревича Романкова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T17:07

2025-05-08T17:07

2025-05-08T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь пулеметчика, рядового Виктора Игоревича Романкова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Виктор Романков родился и вырос в городе Красный Луч Луганской области. Окончил школу-лицей имени Молодой гвардии. В университете Алчевска получил два высших образования по специальностям "Горный мастер" и "Инженер-строитель". Некоторое время работал в Луганской области на шахте.После государственного переворота на Украине в 2014 году, как настоящий патриот Донбасса и России, Виктор Романков вступил в ополчение, после он подписал контракт и защищал родную землю от укронацистов.В 2015 году, после окончания срока контракта, Виктор Игоревич вместе с семьей переехал в Севастополь и несколько лет проработал в Балаклавском рудоуправлении. В 2024 году Виктор Романков принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции в одно из мотострелковых подразделений. Герой погиб при выполнении боевых задач на Луганском направлении.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, новости сво, герои сво, память, утраты