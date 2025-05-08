https://crimea.ria.ru/20250508/rossiya-i-kitay-prinyali-sovmestnoe-zayavlenie-o-globalnoy-stabilnosti-1146307231.html

Россия и Китай приняли совместное заявление о глобальной стабильности

Россия и Китай приняли совместное заявление о глобальной стабильности - РИА Новости Крым, 08.05.2025

Россия и Китай приняли совместное заявление о глобальной стабильности

На встрече в Москве президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление в направлении глобальной стратегической... РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T14:44

2025-05-08T14:44

2025-05-08T15:15

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

россия

китай

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переговоры

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. На встрече в Москве президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление в направлении глобальной стратегической стабильности. Главы государств подписали пакет документов по итогам переговоров и выступили с заявлениями для прессы, рассказав о развитии двусторонних отношений и сотрудничестве на международной арене.Переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными, отношения между государствами самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры, подчеркнул Путин. И отметил, что Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, заинтересованы построении справедливого многополярного миропорядка.Также российский лидер заявил, что Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в БРИКС и ШОС – страны продолжат усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс – один путь".Путин проинформировал о планах существенного продвижения двусторонней торговли Москвы и Пекина к 2030 году и отметил, что РФ является одним из ведущих торговых партнеров КНР – активно развивается инвестиционное сотрудничество между двумя странами, практически все внешнеторговые операции России и Китая выполняются в рублях и юанях.Страны выстроили устойчивую систему взаимной торговли, которая защищена от влияния третьих стран, подчеркнул глава государства и проинформировал, что на переговорах были предметно рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах безопасности, экономики, культуры. Визит китайского лидера послужит дальнейшему укреплению отношений двух стран, уверен Путин.Глава КНР в свою очередь заявил, что Китаю важно оставаться надежными партнерами с Россией, активизировать стратегическое взаимодействие. Также Си Цзиньпин отметил, что переговоры с президентом РФ в Кремле были обстоятельными и плодотворными, сторонам на них удалось выйти на ряд договоренностей.Китай и Россия должны стоять друг с другом, активизировать взаимодействие в ООН, ШОС, БРИКС и отстаивать многосторонность, подчеркнул лидер КНР. И выразил уверенность, что несмотря на турбулентность международной обстановки Пекин и Москва будут сохранять приверженность духу вечного добрососедства, так как координация действий Китая и России в международных делах привносит стабильность и положительную энергию в мир.Также Россия и Китай подписали новое соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Путин во время переговоров выразил мнение, что новое соглашение окажет позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придаст серьезный импульс развитию хозяйственной кооперации РФ и Китая. Последний раз подобное соглашение было подписано в 2006 году, сообщает РИА Новости.В проекте нового документа сказано, что каждая из сторон обеспечивает в соответствии со своим законодательством полную защиту на своей территории инвестиций и доходов инвесторов другой стороны. Кроме того, в соответствии со своим законодательством Россия и Китай рассматривают возможность выдачи виз и разрешений на работу гражданам каждой из стран, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории другой страны.Также стало известно, что Россия и Китай подписали план действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года. Кроме того, российский лидер заявил, что Россия поддерживает инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по проведению двухсторонних годов образования в России и Китае.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию в среду. 8 мая президент РФ и лидер КНР встретились в Кремле и провели переговоры в узком и широком составах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с США о недрахКто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеровЭто самоубийство: эксперт об угрозах Зеленского лидерам в Москве на 9 Мая

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