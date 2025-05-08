https://crimea.ria.ru/20250508/priznanie-kryma--klyuchevoy-punkt-novogo-miroporyadka-1146301448.html

Признание Крыма – ключевой пункт нового миропорядка

Признание Крыма – ключевой пункт нового миропорядка - РИА Новости Крым, 08.05.2025

Признание Крыма – ключевой пункт нового миропорядка

Признание Крыма частью России является ключевым пунктом при формировании нового миропорядка. Такое мнение РИА Новости высказал глава крымского парламента... РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T12:50

2025-05-08T12:50

2025-05-08T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Признание Крыма частью России является ключевым пунктом при формировании нового миропорядка. Такое мнение РИА Новости высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее британская газета Financial Times написала, что непризнание Крыма и других новых регионов РФ российскими со стороны США или других стран оставит лазейку для украинской агрессии в мирном соглашении, позволив Киеву возобновить боевые действия против России.По его мнению, достижение мира представляется крайне затруднительным без признания Крыма частью России."Любые попытки переговоров без учета этого фактора приведут к результатам, аналогичным Минским соглашениям – лишь временной отсрочке конфликта, без решения коренных проблем. Многочисленные попытки урегулирования конфликта без учета первоначальных причин оказались бесплодными", – напомнил глава крымского парламента.Признание Крыма российским де-юре не может произойти на таких условиях, что другие территории, вошедшие в состав РФ по итогам референдумов, будут считаться российскими лишь де-факто. А именно это предлагают США в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев высказал мнение о том, почему переговоры по Украине идут тяжело, и изменит ли президент США Дональд Трамп свою позицию относительно российского Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Половецкие пляски": чего добиваются США в переговорах с РФ по Украине Успешная работа ПВО в Крыму усиливает позиции РФ в переговорах – мнениеТрамп грозит России санкциями: почему это не стоит воспринимать всерьез

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир константинов, крым, россия, политика