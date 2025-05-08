https://crimea.ria.ru/20250508/peregovory-putina-i-si-tszinpina-prokhodyat-v-kremle-1146301648.html
Переговоры Путина и Си Цзиньпина проходят в Кремле
Переговоры Путина и Си Цзиньпина проходят в Кремле - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Переговоры Путина и Си Цзиньпина проходят в Кремле
В Москве проходят переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T10:34
2025-05-08T10:34
2025-05-08T10:47
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Москве проходят переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.Перед началом переговоров в Георгиевском зале Кремля прошла церемония официальной встречи китайского лидера. В ней приняли участие Путин и Си Цзиньпин, а также представители российской и китайской делегаций.Путин поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы. Также российский лидер сообщил о готовности вновь посетить Китай с официальным визитом.Москва и Пекин вместе защищают историческую правду о Великой Отечественной войне, противодействуют проявлениям нацизма, подчеркнул глава российского государства.Также Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина носят взаимовыгодный характер – Россия и Китай развивают связи во благо народов и не против других стран. Правительства России и КНР работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей.Путин подчеркнул, что визит Си Цзиньпина в Москву имеет большое значение для России и предложил главе КНР обменяться мнениями по всему комплексу двусторонних отношений.Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что очень рад принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы – Китай и Россия готовы защищать правду об истории Второй мировой войны.Лидер КНР подчеркнул, что российские и китайские народы 80 лет назад ценой тяжелых потерь одержали великую Победу, внеся огромный исторический вклад в дело мира во всем мире и в прогресс человечества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), новости, россия, москва, кремль, китай, переговоры
Переговоры Путина и Си Цзиньпина проходят в Кремле
Переговоры Путина и Си Цзиньпина проходят в Кремле
10:34 08.05.2025 (обновлено: 10:47 08.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Москве проходят переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Перед началом переговоров в Георгиевском зале Кремля прошла церемония официальной встречи китайского лидера. В ней приняли участие Путин и Си Цзиньпин, а также представители российской и китайской делегаций.
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы. Также российский лидер сообщил о готовности вновь посетить Китай с официальным визитом.
Москва и Пекин вместе защищают историческую правду о Великой Отечественной войне, противодействуют проявлениям нацизма, подчеркнул глава российского государства.
Также Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина носят взаимовыгодный характер – Россия и Китай развивают связи во благо народов и не против других стран. Правительства России и КНР работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей.
Путин подчеркнул, что визит Си Цзиньпина в Москву имеет большое значение для России и предложил главе КНР обменяться мнениями по всему комплексу двусторонних отношений.
Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что очень рад принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы – Китай и Россия готовы защищать правду об истории Второй мировой войны.
Лидер КНР подчеркнул, что российские и китайские народы 80 лет назад ценой тяжелых потерь одержали великую Победу, внеся огромный исторический вклад в дело мира во всем мире и в прогресс человечества.
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