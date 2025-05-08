https://crimea.ria.ru/20250508/peregovory-putina-i-si-tszinpina--glavnye-zayavleniya-1146306464.html

Переговоры Путина и Си Цзиньпина – главные заявления

Переговоры Путина и Си Цзиньпина – главные заявления - РИА Новости Крым, 08.05.2025

Переговоры Путина и Си Цзиньпина – главные заявления

Президент России Владимир Путин анонсировал заключение между Россией и Китаем соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T14:08

2025-05-08T14:08

2025-05-08T14:08

новости

россия

китай

сотрудничество

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

политика

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/08/1146306623_0:347:3024:2048_1920x0_80_0_0_cbe8bff05cb7512e72f83b9bce7805f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин анонсировал заключение между Россией и Китаем соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом пишет РИА Новости.В среду председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию.Владимир Путин заявил, что Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире. И отметил сотрудничество РФ и Китая на международной арене."Рекордные показатели товарооборота РФ и Китая – это не предел. Работа по сохранению положительной динамики продолжается", – сказал российский лидер.И добавил, что Россия приветствует создание производств и перенос китайских промышленных предприятий на свою территорию."Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну", – подчеркнул президент РФ.Владимир Путин также отметил, что энергетика является локомотивом связей России и Китая – на подходе новые совместные инициативы РФ и КНР в области энергетики, сказал российский лидер и анонсировал запуск Дальневосточного газового маршрута.Также российский лидер заявил, что РФ готова расширять ассортимент российской агропромышленной продукции в Китай."Важным фактором поддержания продовольственной безопасности обеих стран стали значительные взаимные поставки сельхозтоваров. Со своей стороны готовы расширять ассортимент экспорта продукции российского агропромышленного комплекса на китайский рынок", – сказал Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеровОбострение между Индией и Пакистаном – кому выгоден конфликтЭто самоубийство: эксперт об угрозах Зеленского лидерам в Москве на 9 Мая

россия

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, китай, сотрудничество, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), политика, переговоры