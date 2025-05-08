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Переговоры Путина и Си Цзиньпина – главные заявления
Переговоры Путина и Си Цзиньпина – главные заявления - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Переговоры Путина и Си Цзиньпина – главные заявления
Президент России Владимир Путин анонсировал заключение между Россией и Китаем соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T14:08
2025-05-08T14:08
2025-05-08T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин анонсировал заключение между Россией и Китаем соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом пишет РИА Новости.В среду председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию.Владимир Путин заявил, что Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире. И отметил сотрудничество РФ и Китая на международной арене."Рекордные показатели товарооборота РФ и Китая – это не предел. Работа по сохранению положительной динамики продолжается", – сказал российский лидер.И добавил, что Россия приветствует создание производств и перенос китайских промышленных предприятий на свою территорию."Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну", – подчеркнул президент РФ.Владимир Путин также отметил, что энергетика является локомотивом связей России и Китая – на подходе новые совместные инициативы РФ и КНР в области энергетики, сказал российский лидер и анонсировал запуск Дальневосточного газового маршрута.Также российский лидер заявил, что РФ готова расширять ассортимент российской агропромышленной продукции в Китай."Важным фактором поддержания продовольственной безопасности обеих стран стали значительные взаимные поставки сельхозтоваров. Со своей стороны готовы расширять ассортимент экспорта продукции российского агропромышленного комплекса на китайский рынок", – сказал Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеровОбострение между Индией и Пакистаном – кому выгоден конфликтЭто самоубийство: эксперт об угрозах Зеленского лидерам в Москве на 9 Мая
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новости, россия, китай, сотрудничество, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), политика, переговоры
Переговоры Путина и Си Цзиньпина – главные заявления
Путин на переговорах с Си Цзиньпинем анонсировал новые соглашения и проекты между РФ и КНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин анонсировал заключение между Россией и Китаем соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом пишет РИА Новости.
В среду председатель КНР Си Цзиньпин прибыл
с визитом в Россию.
"Сегодня будем подписывать обновленные межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, которые, уверен, окажут позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придаст серьезный импульс развитию нашей хозяйственной кооперации", – сообщил президент России в ходе переговоров в расширенном составе.
Владимир Путин заявил, что Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире. И отметил сотрудничество РФ и Китая на международной арене.
"Рекордные показатели товарооборота РФ и Китая – это не предел. Работа по сохранению положительной динамики продолжается", – сказал российский лидер.
И добавил, что Россия приветствует создание производств и перенос китайских промышленных предприятий на свою территорию.
"Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну", – подчеркнул президент РФ.
Владимир Путин также отметил, что энергетика является локомотивом связей России и Китая – на подходе новые совместные инициативы РФ и КНР в области энергетики, сказал российский лидер и анонсировал запуск Дальневосточного газового маршрута.
"На подходе новые совместные инициативы. К примеру, Дальневосточный газовый маршрут будет запущен в 2027 году и гарантированно обеспечит китайских потребителей голубым топливом в объеме до 10 миллиардов кубических метров в год", – заявил Путин.
Также российский лидер заявил, что РФ готова расширять ассортимент российской агропромышленной продукции в Китай.
"Важным фактором поддержания продовольственной безопасности обеих стран стали значительные взаимные поставки сельхозтоваров. Со своей стороны готовы расширять ассортимент экспорта продукции российского агропромышленного комплекса на китайский рынок", – сказал Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе в Кремле.
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