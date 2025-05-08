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Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 08.05.2025
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Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T17:41
2025-05-08T17:41
транспорт
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.О приостановке катеров и паромов сообщили более часа назад, при этом причина остановки не указывалась.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Морской транспорт Севастополя возобновил работу

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после временной остановки

17:41 08.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства.

О приостановке катеров и паромов сообщили более часа назад, при этом причина остановки не указывалась.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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