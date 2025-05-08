https://crimea.ria.ru/20250508/morskoy-transport-sevastopolya-vozobnovil-rabotu-1146312687.html

Морской транспорт Севастополя возобновил работу

Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 08.05.2025

Морской транспорт Севастополя возобновил работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T17:41

2025-05-08T17:41

2025-05-08T17:41

транспорт

департамент транспорта севастополя

новости севастополя

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.О приостановке катеров и паромов сообщили более часа назад, при этом причина остановки не указывалась.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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