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Ландшафтный пожар ликвидировали в Крыму - РИА Новости Крым, 08.05.2025
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Ландшафтный пожар ликвидировали в Крыму
Ландшафтный пожар ликвидировали в Крыму - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Ландшафтный пожар ликвидировали в Крыму
В Советском районе Крыма, в окрестностях села Чапаевка, пожарно-спасательный отряд ликвидировал возгорание сухого камыша. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма, в окрестностях села Чапаевка, пожарно-спасательный отряд ликвидировал возгорание сухого камыша. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.Площадь возгорания сухой растительности в Советском районе составила 100 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы четыре специалиста и одна пожарная машина.В понедельник на трассе "Таврида" под Керчью несколько часов тушили горящий грузовик. На ликвидацию пламени потребовалось нескольких часов.Особый противопожарный режим объявлен в Крыму с 1 мая. Спасатели напоминают о запрете на выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах населенных пунктов и садоводческих товариществ.С 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон, который также подразумевает введение ряда ограничений. За нарушения предусмотрена ответственность. При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском селе загорелись два зданияПутин наградил министра чрезвычайных ситуаций КрымаУдары по Киеву и тревога в 6 областях: Кличко сообщил о крупном пожаре
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РИА Новости Крым
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советский район, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, происшествия, пожар
Ландшафтный пожар ликвидировали в Крыму

В Крыму ликвидировали ландшафтный пожар на площади 100 квадратных метров

09:22 08.05.2025 (обновлено: 09:27 08.05.2025)
 
© МЧС РоссииВ Крыму ликвидировали ландшафтный пожар на площади 100 квадратных метров
В Крыму ликвидировали ландшафтный пожар на площади 100 квадратных метров
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма, в окрестностях села Чапаевка, пожарно-спасательный отряд ликвидировал возгорание сухого камыша. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.

"8 мая сотрудники 4-ого пожарно-спасательного отряда успешно ликвидировали возгорание камыша в Советском районе, за пределами села Чапаевка. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России было предотвращено дальнейшее распространение огня", – сказано в сообщении.

Площадь возгорания сухой растительности в Советском районе составила 100 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы четыре специалиста и одна пожарная машина.
В понедельник на трассе "Таврида" под Керчью несколько часов тушили горящий грузовик. На ликвидацию пламени потребовалось нескольких часов.
Особый противопожарный режим объявлен в Крыму с 1 мая. Спасатели напоминают о запрете на выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах населенных пунктов и садоводческих товариществ.
С 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон, который также подразумевает введение ряда ограничений. За нарушения предусмотрена ответственность. При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Советский районГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаПроисшествияПожар
 
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