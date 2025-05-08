https://crimea.ria.ru/20250508/landshaftnyy-pozhar-likvidirovali-v-krymu-1146300226.html

Ландшафтный пожар ликвидировали в Крыму

Ландшафтный пожар ликвидировали в Крыму - РИА Новости Крым, 08.05.2025

Ландшафтный пожар ликвидировали в Крыму

В Советском районе Крыма, в окрестностях села Чапаевка, пожарно-спасательный отряд ликвидировал возгорание сухого камыша. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T09:22

2025-05-08T09:22

2025-05-08T09:27

советский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма, в окрестностях села Чапаевка, пожарно-спасательный отряд ликвидировал возгорание сухого камыша. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.Площадь возгорания сухой растительности в Советском районе составила 100 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы четыре специалиста и одна пожарная машина.В понедельник на трассе "Таврида" под Керчью несколько часов тушили горящий грузовик. На ликвидацию пламени потребовалось нескольких часов.Особый противопожарный режим объявлен в Крыму с 1 мая. Спасатели напоминают о запрете на выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах населенных пунктов и садоводческих товариществ.С 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон, который также подразумевает введение ряда ограничений. За нарушения предусмотрена ответственность. При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском селе загорелись два зданияПутин наградил министра чрезвычайных ситуаций КрымаУдары по Киеву и тревога в 6 областях: Кличко сообщил о крупном пожаре

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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