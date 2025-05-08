Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт для транспорта - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250508/krymskiy-most-zakryt-dlya-transporta-1146299026.html
Крымский мост закрыт для транспорта
Крымский мост закрыт для транспорта - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Крымский мост закрыт для транспорта
Крымский мост временно перекрыт для движения автомобилей. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T12:16
2025-05-08T12:16
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
срочные новости крыма
керчь
тамань
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост временно перекрыт для движения автомобилей. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_5843e0e3c53c602bb5624c689f33c8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, срочные новости крыма, керчь, тамань, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост закрыт для транспорта

Крымский мост перекрыли для проезда автомобилей

12:16 08.05.2025
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост временно перекрыт для движения автомобилей. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаСрочные новости КрымаКерчьТаманьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12ВСУ предприняли две попытки прорыва через госграницу России – Минобороны
13:03Конклав второй день не может избрать папу римского
12:50Признание Крыма – ключевой пункт нового миропорядка
12:28Крымский мост открыли для проезда
12:16Крымский мост закрыт для транспорта
11:488 мая 1965 года впервые присвоили звания городам-героям
11:20Крымский мост: оперативная информация об очередях
10:34Переговоры Путина и Си Цзиньпина проходят в Кремле
09:58Крымские школьники заложили капсулу времени на горе Чатыр-Даг
09:22Ландшафтный пожар ликвидировали в Крыму
08:41Более 2700 ветеранов в Крыму получили юбилейные выплаты ко Дню Победы
08:03Их предки служили нацистам: неудобная правда о западных политиках
07:39В Госдуме назвали бессмысленными угрозы Зеленского Параду Победы в Москве
07:03Зачем Запад переписывает историю Второй мировой войны – мнение
00:01Неустойчивая погода - грозы и град: прогноз для Крыма на 8 мая
00:00Какой сегодня праздник: 8 мая
22:51Выплаты ветеранам Севастополя и встречи Путина в Москве: главное за день
22:42В Крыму объявили чрезвычайную пожароопасность
22:12В Ватикане не смогли избрать нового папу Римского
22:06Россия работает над реализацией совместных проектов с Африкой – Путин
Лента новостейМолния