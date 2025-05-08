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Крымские школьники заложили капсулу времени на горе Чатыр-Даг
Крымские школьники заложили капсулу времени на горе Чатыр-Даг - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Крымские школьники заложили капсулу времени на горе Чатыр-Даг
На горе Чатыр-Даг в крымские школьники почтили память советских воинов и заложили капсулу времени для будущих поколений. Мероприятие прошло в рамках фестиваля... РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T09:58
2025-05-08T09:58
2025-05-08T09:58
чатыр-даг
видео
память
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общество
80 лет победы
крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. На горе Чатыр-Даг в крымские школьники почтили память советских воинов и заложили капсулу времени для будущих поколений. Мероприятие прошло в рамках фестиваля "Ради жизни на Земле", его посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.На вершину поднялись больше 100 человек – ученики, родители, выпускники и преподаватели школы №15 Симферополя. Они заложили капсулу времени, в которой передали свои пожелания потомкам. В 2045 году капсулу вскроет уже другое поколение школьников.После торжественной части крымчане прочли стихи и послушали песни о войне. Союз пограничников Крыма показал школьникам разные виды оружия. Также молодежи рассказали об оказания первой медпомощи.Это ежегодное мероприятие – акция "Ради жизни на Земле" приурочена к годовщине освобождения Симферополя. У памятника "Партизанская гильза" на вершине Ангар-Бурун, что на Чатыр-Даге, ранее был установлен почтовый ящик, сделанный из патронного магазина легендарного пулемета "Максим". В нем будет храниться "Летопись земли крымской".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Первомайском районе Крыма открыли памятник воинам-красноармейцамАртековцы водрузили копию Знамени Победы на скале Шаляпина в КрымуДорогами освободителей: в Крыму стартовал автопробег спасателей – видео
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чатыр-даг, видео, видео, память, история, общество, 80 лет победы, крым в великой отечественной войне
Крымские школьники заложили капсулу времени на горе Чатыр-Даг
Капсулу времени в Крыму заложили школьники на горе Чатыр-Даг