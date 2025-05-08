Конклав второй день не может избрать папу римского
Конклав снова не смог избрать папу римского
13:03 08.05.2025 (обновлено: 13:07 08.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В ходе второго тура голосования в Ватикане конклав не смог выбрать нового папу римского. Об этом сообщает РИА Новости.
"Черный дым снова поднимается из трубы на крыше Сикстинской капеллы, конклав не смог избрать папу Римского", – сказано в сообщении.
Накануне при голосовании за кандидатуру нового папы римского конклав также не смог определиться с выбором.
Папа римский Франциск скончался 21 апреля в 7:35 утра. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Франциска.
Франциску было 88 лет. 14 февраля его госпитализировали для лечения бронхита. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса.
26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане состоялась церемония похорон папы Римского, в ней приняли участие порядка 200 тысяч человек, включая первых лиц государств и делегации, в том числе из России. Обряд закрытия гроба Папы Франциска состоялся в Соборе Святого Петра. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.
В числе гостей на церемонии присутствовали президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Делегацию из России возглавляет министр культуры РФ Ольга Любимова. Украинскую группу возглавил Владимир Зеленский.
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