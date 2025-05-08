https://crimea.ria.ru/20250508/kardinal-iz-ssha-stal-novym-papoy-rimskim-1146320178.html

Кардинал из США стал новым папой римским

Кардинал из США стал новым папой римским - РИА Новости Крым, 08.05.2025

Кардинал из США стал новым папой римским

Новым папой римским стал префект дикастерии по делам епископов, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T20:49

2025-05-08T20:49

2025-05-08T21:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Новым папой римским стал префект дикастерии по делам епископов, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.Новый понтифик принял имя Лев XIV – это первый в истории папа римский из США.Кардинал-протодиакон Римско-католический церкви Доминик Мамберти с балкона собора Святого Петра произнес знаменитую латинскую формулу "Habemus papam!" ("У нас есть папа") и назвал имя нового понтифика.Конклав кардиналов избрал папу вечером в четверг, на второй день заседания конклава, в четвертом туре голосования.В конклаве принимали участие 133 члена Кардинальской коллегии, которые торжественно поклялись сохранять в тайне все, что связано с выборами понтифика. Для избрания на Апостольский престол требуется достижение квалифицированного большинства в две трети голосов.Президент США Дональд Трамп поздравил Роберта Фрэнсиса Прево с избранием папой римским."Мои поздравления в адрес кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, которого только что назвали папой римским. Это такая честь узнать, что впервые папой римским стал американец. Какое волнение, какая великая честь для нашей страны", – написал Трамп в соцсети Truth Social.Президент России Владимир Путин также поздравил нового понтифика Льва XIV с избранием, сообщили в Кремле."Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей. Желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия", – сказано в поздравительной телеграмме российского лидера.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, папа римский, ватикан, религия, христианство