https://crimea.ria.ru/20250508/ded-zelenskogo-otbival-u-gitlera-strategicheskie-zapasy-margantsa-1146303508.html

Дед Зеленского отбивал у Гитлера стратегические запасы марганца

Дед Зеленского отбивал у Гитлера стратегические запасы марганца - РИА Новости Крым, 08.05.2025

Дед Зеленского отбивал у Гитлера стратегические запасы марганца

Дед главы киевского режима Владимира Зеленского Семен Иванович Зеленский в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу Родины, и в том числе за то,... РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T16:16

2025-05-08T16:16

2025-05-08T16:16

владимир зеленский

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никополь

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история

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Дед главы киевского режима Владимира Зеленского Семен Иванович Зеленский в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу Родины, и в том числе за то, чтобы не дать захватить Гитлеру на Украине богатейшие запасы стратегически важного металла марганца, выяснило РИА Новости, изучив наградные документы.Семен Зеленский ушел в Красную армию добровольцем летом 1941 года, когда ему было 17 лет. В 1942 году после окончания военного училища младший лейтенант Зеленский стал командиром батареи 120-миллиметровых минометов 174-го гвардейского полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В начале 1944 года эта дивизия в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции действовала в районе города Никополя, недалеко от Кривого Рога – малой родины Семена Зеленского.Никопольский марганцеворудный бассейн сейчас считается крупнейшим в мире месторождением марганцевых руд. Как отмечают военные историки, Никопольский плацдарм на Днепре был своего рода идеей фикс Гитлера. В судьбе плацдарма и оборонявших его частей германского вермахта переплелись военные и экономические соображения – Гитлер не хотел потерять богатейшие месторождения никопольского марганца и требовал от своих военных удерживать Никополь любой ценой.Планам главаря Третьего рейха не суждено было сбыться: 8 февраля 1944 года войска 3-го и 4-го Украинских фронтов освободили Никополь, что стало знаковым событием зимы 1943-1944 годов на правобережной Украине. Ликвидация Никопольского плацдарма создала благоприятную обстановку для освобождения Крыма. Советские войска продвинулись на 130 километров и освободили важные промышленные районы Кривого Рога и Никополя. Также захват плацдармов на реке Ингулец вскоре был использован для дальнейшего оттеснения врага на запад.Также в документе отмечается, что Семен Зеленский в бою за село Александровку, "действуя за стрелковый взвод, уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров, при исходе боеприпасов проявил свою инициативу, увидя подбитый танк, приказал бойцу занять танк и оттуда вести огонь из пулемета по атакующей пехоте противника".22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Семен Зеленский был награжден своим первым орденом Красной Звезды.В июле 1944 года Семен Иванович, носивший уже погоны лейтенанта и переведенный из минометчиков в пехоту, был удостоен второго ордена Красной Звезды, хотя его представляли к более высокой награде – ордену Александра Невского."(Товарищ) Зеленский Семен является хорошим организатором и руководителем в своей роте. Он, когда батальон подошел с боем к реке Западный Буг, с хода сам лично отыскал брод и под сильным огнем противника одновременно всей ротой форсировал реку, не имея (ни) единой потери, и быстрым шагом отбросил немцев за Бугом. (Товарищ) Зеленский дисциплинирован, энергичный в работе и смелый в бою. Достоин правительственной награды ордена Александра Невского", – говорилось в наградном листе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250508/verkhovnaya-rada-ukrainy-ratifitsirovala-soglashenie-s-ssha-o-nedrakh-1146306971.html

никополь

кривой рог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, новости, никополь, кривой рог, великая отечественная война, история, память