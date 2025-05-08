https://crimea.ria.ru/20250508/ded-zelenskogo-otbival-u-gitlera-strategicheskie-zapasy-margantsa-1146303508.html
Дед Зеленского отбивал у Гитлера стратегические запасы марганца
Дед Зеленского отбивал у Гитлера стратегические запасы марганца - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Дед Зеленского отбивал у Гитлера стратегические запасы марганца
Дед главы киевского режима Владимира Зеленского Семен Иванович Зеленский в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу Родины, и в том числе за то,... РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T16:16
2025-05-08T16:16
2025-05-08T16:16
владимир зеленский
новости
никополь
кривой рог
великая отечественная война
история
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Дед главы киевского режима Владимира Зеленского Семен Иванович Зеленский в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу Родины, и в том числе за то, чтобы не дать захватить Гитлеру на Украине богатейшие запасы стратегически важного металла марганца, выяснило РИА Новости, изучив наградные документы.Семен Зеленский ушел в Красную армию добровольцем летом 1941 года, когда ему было 17 лет. В 1942 году после окончания военного училища младший лейтенант Зеленский стал командиром батареи 120-миллиметровых минометов 174-го гвардейского полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В начале 1944 года эта дивизия в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции действовала в районе города Никополя, недалеко от Кривого Рога – малой родины Семена Зеленского.Никопольский марганцеворудный бассейн сейчас считается крупнейшим в мире месторождением марганцевых руд. Как отмечают военные историки, Никопольский плацдарм на Днепре был своего рода идеей фикс Гитлера. В судьбе плацдарма и оборонявших его частей германского вермахта переплелись военные и экономические соображения – Гитлер не хотел потерять богатейшие месторождения никопольского марганца и требовал от своих военных удерживать Никополь любой ценой.Планам главаря Третьего рейха не суждено было сбыться: 8 февраля 1944 года войска 3-го и 4-го Украинских фронтов освободили Никополь, что стало знаковым событием зимы 1943-1944 годов на правобережной Украине. Ликвидация Никопольского плацдарма создала благоприятную обстановку для освобождения Крыма. Советские войска продвинулись на 130 километров и освободили важные промышленные районы Кривого Рога и Никополя. Также захват плацдармов на реке Ингулец вскоре был использован для дальнейшего оттеснения врага на запад.Также в документе отмечается, что Семен Зеленский в бою за село Александровку, "действуя за стрелковый взвод, уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров, при исходе боеприпасов проявил свою инициативу, увидя подбитый танк, приказал бойцу занять танк и оттуда вести огонь из пулемета по атакующей пехоте противника".22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Семен Зеленский был награжден своим первым орденом Красной Звезды.В июле 1944 года Семен Иванович, носивший уже погоны лейтенанта и переведенный из минометчиков в пехоту, был удостоен второго ордена Красной Звезды, хотя его представляли к более высокой награде – ордену Александра Невского."(Товарищ) Зеленский Семен является хорошим организатором и руководителем в своей роте. Он, когда батальон подошел с боем к реке Западный Буг, с хода сам лично отыскал брод и под сильным огнем противника одновременно всей ротой форсировал реку, не имея (ни) единой потери, и быстрым шагом отбросил немцев за Бугом. (Товарищ) Зеленский дисциплинирован, энергичный в работе и смелый в бою. Достоин правительственной награды ордена Александра Невского", – говорилось в наградном листе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Дед Зеленского отбивал у Гитлера стратегические запасы марганца
Дед Зеленского отбивал у Гитлера стратегические запасы марганца под Никополем
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Дед главы киевского режима Владимира Зеленского Семен Иванович Зеленский в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу Родины, и в том числе за то, чтобы не дать захватить Гитлеру на Украине богатейшие запасы стратегически важного металла марганца, выяснило РИА Новости, изучив наградные документы.
Семен Зеленский ушел в Красную армию добровольцем летом 1941 года, когда ему было 17 лет. В 1942 году после окончания военного училища младший лейтенант Зеленский стал командиром батареи 120-миллиметровых минометов 174-го гвардейского полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В начале 1944 года эта дивизия в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции действовала в районе города Никополя, недалеко от Кривого Рога – малой родины Семена Зеленского.
Никопольский марганцеворудный бассейн сейчас считается крупнейшим в мире месторождением марганцевых руд. Как отмечают военные историки, Никопольский плацдарм на Днепре был своего рода идеей фикс Гитлера. В судьбе плацдарма и оборонявших его частей германского вермахта переплелись военные и экономические соображения – Гитлер не хотел потерять богатейшие месторождения никопольского марганца и требовал от своих военных удерживать Никополь любой ценой.
Планам главаря Третьего рейха не суждено было сбыться: 8 февраля 1944 года войска 3-го и 4-го Украинских фронтов освободили Никополь, что стало знаковым событием зимы 1943-1944 годов на правобережной Украине. Ликвидация Никопольского плацдарма создала благоприятную обстановку для освобождения Крыма. Советские войска продвинулись на 130 километров и освободили важные промышленные районы Кривого Рога и Никополя. Также захват плацдармов на реке Ингулец вскоре был использован для дальнейшего оттеснения врага на запад.
"Зеленский Семен Иванович в боях с 25 января по 9 февраля 1944 года своим минометным взводом подавил огонь минометной батареи, двух станковых пулеметов и 3-х ручных пулеметов, рассеяно и уничтожено до роты пехоты противника под балкой Сорочиной 2 февраля", – сказано в представлении младшего лейтенанта Семена Зеленского к награждению орденом "Красной звезды".
Также в документе отмечается, что Семен Зеленский в бою за село Александровку, "действуя за стрелковый взвод, уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров, при исходе боеприпасов проявил свою инициативу, увидя подбитый танк, приказал бойцу занять танк и оттуда вести огонь из пулемета по атакующей пехоте противника".
"Этим самым отбили четыре атаки и заняли трофейный склад с боеприпасами. Товарищ Зеленский Семен Иванович достоин правительственной награды орденом Красной Звезды", – указано в наградном листе.
22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Семен Зеленский был награжден своим первым орденом Красной Звезды.
В июле 1944 года Семен Иванович, носивший уже погоны лейтенанта и переведенный из минометчиков в пехоту, был удостоен второго ордена Красной Звезды, хотя его представляли к более высокой награде – ордену Александра Невского.
"(Товарищ) Зеленский Семен является хорошим организатором и руководителем в своей роте. Он, когда батальон подошел с боем к реке Западный Буг, с хода сам лично отыскал брод и под сильным огнем противника одновременно всей ротой форсировал реку, не имея (ни) единой потери, и быстрым шагом отбросил немцев за Бугом. (Товарищ) Зеленский дисциплинирован, энергичный в работе и смелый в бою. Достоин правительственной награды ордена Александра Невского", – говорилось в наградном листе.
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