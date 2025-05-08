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Более 2700 ветеранов в Крыму получили юбилейные выплаты ко Дню Победы
Более 2700 ветеранов в Крыму получили юбилейные выплаты ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Более 2700 ветеранов в Крыму получили юбилейные выплаты ко Дню Победы
В Крыму 2758 ветеранам перечислили юбилейные выплаты в честь празднования 80-й годовщины Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T08:41
2025-05-08T08:41
2025-05-08T08:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Крыму 2758 ветеранам перечислили юбилейные выплаты в честь празднования 80-й годовщины Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России (СФР) по республике.В соцфонде уточнили, что из них 1512 ветеранов получили выплаты в размере 80 тысяч рублей. Средства перечислены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также гражданам, награжденным знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда" и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.Выплаты в размере 55 тысяч рублей получили 1246 крымчан, трудившихся в тылу в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны и бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.140 ветеранов получили юбилейные выплаты дополнительно к прежней праздничной выплате в размере 10 тысяч рублей, которую Отделение Крым ежегодно перечисляет по указу Президента."Все выплаты зачислены ветеранам вместе с апрельской пенсией, согласно графикам доставки. Они были назначены автоматически, в беззаявительном формате", – заявил управляющий Отделением СФР по Крыму Иван Рябоконь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублейСоциальная поддержка чернобыльцев в Крыму – какие выплаты положеныБез заявлений и хлопот: крымские семьи получают маткапитал онлайн
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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80 лет победы, ветераны, крым, новости крыма, общество, новости, выплаты и компенсации, соцвыплаты, социальный фонд россии
Более 2700 ветеранов в Крыму получили юбилейные выплаты ко Дню Победы
2758 ветеранов в Крыму получили юбилейные выплаты к 80-летию Дня Великой Победы – СФР
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Крыму 2758 ветеранам перечислили юбилейные выплаты в честь празднования 80-й годовщины Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России (СФР) по республике.
"Согласно Указу президента РФ в Крыму 2758 ветеранов получили юбилейные выплаты ко Дню Победы", – сказано в сообщении.
В соцфонде уточнили, что из них 1512 ветеранов получили выплаты в размере 80 тысяч рублей. Средства перечислены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также гражданам, награжденным знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда" и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
Выплаты в размере 55 тысяч рублей получили 1246 крымчан, трудившихся в тылу в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны и бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
140 ветеранов получили юбилейные выплаты дополнительно к прежней праздничной выплате в размере 10 тысяч рублей, которую Отделение Крым ежегодно перечисляет по указу Президента.
"Все выплаты зачислены ветеранам вместе с апрельской пенсией, согласно графикам доставки. Они были назначены автоматически, в беззаявительном формате", – заявил управляющий Отделением СФР по Крыму Иван Рябоконь.
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