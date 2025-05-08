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8 мая 1965 года впервые присвоили звания городам-героям - РИА Новости Крым, 08.05.2025
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8 мая 1965 года впервые присвоили звания городам-героям
8 мая 1965 года впервые присвоили звания городам-героям - РИА Новости Крым, 08.05.2025
8 мая 1965 года впервые присвоили звания городам-героям
60 лет назад, 8 мая 1965 года, шесть городов и одна крепость Советского Союза получили высшую степень отличия – звание героев. РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T11:48
2025-05-08T12:05
история
память
город-герой
севастополь
михаил развожаев
80 лет победы
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. 60 лет назад, 8 мая 1965 года, шесть городов и одна крепость Советского Союза получили высшую степень отличия – звание героев.Всего в тот день этого звания были удостоены 12 городов и одна крепость. Первыми городами-героями в СССР 8 мая 1965 года стали Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одесса, Киев, Москва. А Брестская крепость получила звание крепости-героя.В 1973 году 14 сентября звания городов-героев получили Керчь и Новороссийск. Еще через год – Минск. В 1976 году – Тула.Последние два города получили высшую степень отличия 6 мая 1985 года – Мурманск и Смоленск. В 1988 году практику присвоения статуса отменили.Владимир Путин в 2006-м установил новое почетное звание – город воинской славы. Его присвоили 47 российским городам, на территории или вблизи которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм.В 2015 году в соответствии с указом президента России это звание было присвоено городам Феодосия, Старая Русса, Петрозаводск, Грозный и Гатчина. В 2022 году этого статуса были удостоены Мариуполь и Мелитополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов240 метров над уровнем моря – годовщина штурма Сапун-горы: инфографика Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей
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история, память, город-герой, севастополь, михаил развожаев, 80 лет победы, великая отечественная война
8 мая 1965 года впервые присвоили звания городам-героям

8 мая 1965 года шесть городов и одна крепость впервые получили почетное звания героев

11:48 08.05.2025 (обновлено: 12:05 08.05.2025)
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. 60 лет назад, 8 мая 1965 года, шесть городов и одна крепость Советского Союза получили высшую степень отличия – звание героев.
Всего в тот день этого звания были удостоены 12 городов и одна крепость. Первыми городами-героями в СССР 8 мая 1965 года стали Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одесса, Киев, Москва. А Брестская крепость получила звание крепости-героя.

"Севастополю были вручены орден Ленина и медаль "Золотая Звезда. Город-герой – высшая степень отличия, которая присваивалась городам, жители которых проявили массовый героизм и мужество, борясь с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны", – написал в своем Telegram-канале по случаю годовщины губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В 1973 году 14 сентября звания городов-героев получили Керчь и Новороссийск. Еще через год – Минск. В 1976 году – Тула.
Последние два города получили высшую степень отличия 6 мая 1985 года – Мурманск и Смоленск. В 1988 году практику присвоения статуса отменили.
Владимир Путин в 2006-м установил новое почетное звание – город воинской славы. Его присвоили 47 российским городам, на территории или вблизи которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм.
В 2015 году в соответствии с указом президента России это звание было присвоено городам Феодосия, Старая Русса, Петрозаводск, Грозный и Гатчина. В 2022 году этого статуса были удостоены Мариуполь и Мелитополь.
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