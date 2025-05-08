https://crimea.ria.ru/20250508/8-maya-1965-goda-vpervye-prisvoili-zvaniya-gorodam-geroyam-1146302402.html

8 мая 1965 года впервые присвоили звания городам-героям

8 мая 1965 года впервые присвоили звания городам-героям - РИА Новости Крым, 08.05.2025

8 мая 1965 года впервые присвоили звания городам-героям

60 лет назад, 8 мая 1965 года, шесть городов и одна крепость Советского Союза получили высшую степень отличия – звание героев. РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T11:48

2025-05-08T11:48

2025-05-08T12:05

история

память

город-герой

севастополь

михаил развожаев

80 лет победы

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. 60 лет назад, 8 мая 1965 года, шесть городов и одна крепость Советского Союза получили высшую степень отличия – звание героев.Всего в тот день этого звания были удостоены 12 городов и одна крепость. Первыми городами-героями в СССР 8 мая 1965 года стали Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одесса, Киев, Москва. А Брестская крепость получила звание крепости-героя.В 1973 году 14 сентября звания городов-героев получили Керчь и Новороссийск. Еще через год – Минск. В 1976 году – Тула.Последние два города получили высшую степень отличия 6 мая 1985 года – Мурманск и Смоленск. В 1988 году практику присвоения статуса отменили.Владимир Путин в 2006-м установил новое почетное звание – город воинской славы. Его присвоили 47 российским городам, на территории или вблизи которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм.В 2015 году в соответствии с указом президента России это звание было присвоено городам Феодосия, Старая Русса, Петрозаводск, Грозный и Гатчина. В 2022 году этого статуса были удостоены Мариуполь и Мелитополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов240 метров над уровнем моря – годовщина штурма Сапун-горы: инфографика Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, память, город-герой, севастополь, михаил развожаев, 80 лет победы, великая отечественная война