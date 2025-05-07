https://crimea.ria.ru/20250507/yalta-obestochena-iz-za-avarii--kogda-vosstanovyat-energosnabzhenie-1146270332.html

Ялта обесточена из-за аварии – когда восстановят энергоснабжение

Ялта обесточена из-за аварии – когда восстановят энергоснабжение - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Ялта обесточена из-за аварии – когда восстановят энергоснабжение

Ялта и прилегающие населенные пункты в среду остались без энергоснабжения из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T11:27

2025-05-07T11:27

2025-05-07T11:27

отключение электроэнергии в крыму

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Ялта и прилегающие населенные пункты в среду остались без энергоснабжения из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, без света остаются абоненты на территории Ялты, а также поселков Виноградное и Ливадия."Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - проинформировали в пресс-службе.Накануне Алушта и шесть поселков городского округа были обесточены из-за аварии на сетях. Электроснабжение отсутствовало в самой Алуште и населенных пунктах Партенит, Бондаренково, Малый Маяк, Утес, Кипарисное, Пушкино. Прокуратура Крыма проводит проверку по данному факту.На Южном берегу Крыма в 2025 году реконструируют транзитные линии электропередачи, что поможет избежать введения графиков аварийных отключений в период высоких летних нагрузок, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииЧто строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властейАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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