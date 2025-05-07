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Ялта обесточена из-за аварии – когда восстановят энергоснабжение - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Ялта обесточена из-за аварии – когда восстановят энергоснабжение
Ялта обесточена из-за аварии – когда восстановят энергоснабжение - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Ялта обесточена из-за аварии – когда восстановят энергоснабжение
Ялта и прилегающие населенные пункты в среду остались без энергоснабжения из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T11:27
2025-05-07T11:27
отключение электроэнергии в крыму
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Ялта и прилегающие населенные пункты в среду остались без энергоснабжения из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, без света остаются абоненты на территории Ялты, а также поселков Виноградное и Ливадия."Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - проинформировали в пресс-службе.Накануне Алушта и шесть поселков городского округа были обесточены из-за аварии на сетях. Электроснабжение отсутствовало в самой Алуште и населенных пунктах Партенит, Бондаренково, Малый Маяк, Утес, Кипарисное, Пушкино. Прокуратура Крыма проводит проверку по данному факту.На Южном берегу Крыма в 2025 году реконструируют транзитные линии электропередачи, что поможет избежать введения графиков аварийных отключений в период высоких летних нагрузок, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииЧто строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властейАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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96
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Ялта обесточена из-за аварии – когда восстановят энергоснабжение

Ялта и прилегающие населенные пункты без света из-за аварии

11:27 07.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимняя Ялта
Зимняя Ялта - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Ялта и прилегающие населенные пункты в среду остались без энергоснабжения из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, без света остаются абоненты на территории Ялты, а также поселков Виноградное и Ливадия.
"Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - проинформировали в пресс-службе.
Накануне Алушта и шесть поселков городского округа были обесточены из-за аварии на сетях. Электроснабжение отсутствовало в самой Алуште и населенных пунктах Партенит, Бондаренково, Малый Маяк, Утес, Кипарисное, Пушкино. Прокуратура Крыма проводит проверку по данному факту.
На Южном берегу Крыма в 2025 году реконструируют транзитные линии электропередачи, что поможет избежать введения графиков аварийных отключений в период высоких летних нагрузок, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Отключение электроэнергии в КрымуЯлтаНовости КрымаКрымЭнергосистема КрымаГУП РК "Крымэнерго"
 
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