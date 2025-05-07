https://crimea.ria.ru/20250507/vyplaty-veteranam-sevastopolya-i-vstrechi-putina-v-moskve-glavnoe-za-den-1146294624.html

Выплаты ветеранам Севастополя и встречи Путина в Москве: главное за день

Выплаты ветеранам Севастополя и встречи Путина в Москве: главное за день - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Выплаты ветеранам Севастополя и встречи Путина в Москве: главное за день

В России временно закрыли ряд аэропортов в целях обеспечения безопасности. В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников Великой... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T22:51

2025-05-07T22:51

2025-05-07T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В России временно закрыли ряд аэропортов в целях обеспечения безопасности. В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников Великой Отечественной войны. Президент РФ Владимир Путин провел встречи с лидерами Венесуэлы, Кубы и Монголии. Вооруженные силы Индии провели операцию на территории Пакистана. ФСБ задержала троих украинских агентов, готовивших теракт на праздничном митинге в Херсонской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Закрытие аэропортов в РФУтром в среду Росавиация сообщила о закрытии аэропортов в Кирове, Нижнем Новгороде, Тамбове, Казани и Нижнекамске, позже они были сняты. Ведомство предупредило об уходах самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты Московского авиаузла, на запасные аэродромы.Вечером 7 мая Минтранс России сообщил, что из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая, в аэропорты первоначального назначения перелетели 135. Еще 51 борт находился на 20 аэродромах. Встречи Путина с лидерами стран мира в МосквеПрезидент России Владимир Путин встретился с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и главой монгольского государства Ухнагийном Хурэлсухом, которые прибыли в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.В частности, по итогам переговоров с президентом Венесуэлы был подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Страны договорились поддерживать регулярный и тесный политико-дипломатический диалог. Кроме того, в договоре отмечается, что РФ и Венесуэла решительно выступают против односторонних санкций, будут всемерно содействовать предотвращению гонки вооружений в космосе и совместно бороться международным терроризмом.На встрече с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом Путин подчеркнул, что всеобъемлющее стратегическое партнерство с Монголией является одним из приоритетов политики России.Во время общения с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом российский лидер поблагодарил его за решение приехать в Россию на 80-летие Победы и отметил, что Куба внесла свой вклад в дело борьбы с нацизмом. Президент РФ указал также на символичное значение нынешнего приезда Бермудеса, который совпал с 65-летием восстановления дипломатических отношений СССР и Кубы.Силы ПВО отразили ракетную атаку на РоссиюСредства противовоздушной обороны за сутки уничтожили пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Пожизненные надбавки ветеранам ВОВ в СевастополеПравительство Севастополя ввело пожизненную ежемесячную прибавку к пенсии в размере 50 тысяч рублей для инвалидов и участников Великой Отечественной войны. В Севастополе живут 36 инвалидов и участников войны. Выплаты они получат в беззаявительном порядке, при этом средства им перечислят, начиная с 1 января этого года.Такую же выплату будут получать участницы обороны Севастополя. В городе их две — Александра Портная и Валентина Сергушкина.Обострение между Индией и ПакистаномВооруженные силы Индии провело операцию против террористов на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме. Целью ударов было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России). Индийские военные нанесли удары по девяти объектам. Ни один пакистанский военный объект не был атакован, уточнили в агентстве.После удара индийских войск власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 11 человек, десятки получили ранения. МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии и выразил ему протест в связи с ударами индийских военных по территории страны.Задержание террористов в Херсонской областиСотрудники ФСБ в Херсонской области задержали троих украинских агентов, которые планировали по заданию Киева устроить теракт в Каховке во время митинга около памятника "Танк Т-34".Силовики изъяли четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва, а также четыре электродетонатора и три ручные гранаты. Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250507/legendarnyy-veteran-chf-nikolay-tokarev-priglashen-na-parad-v-moskvu-1146283962.html

https://crimea.ria.ru/20250507/obostrenie-mezhdu-indiey-i-pakistanom--komu-vygoden-konflikt-1146282663.html

https://crimea.ria.ru/20250507/chislo-provokatsiy-i-vbrosov-rastet-v-preddverii-80-letiya-pobedy--aksenov-1146270436.html

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