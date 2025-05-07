https://crimea.ria.ru/20250507/v-vatikane-ne-smogli-izbrat-novogo-papu-rimskogo-1146298102.html

В Ватикане не смогли избрать нового папу Римского

В Ватикане не смогли избрать нового папу Римского - РИА Новости Крым, 07.05.2025

В Ватикане не смогли избрать нового папу Римского

В ходе первого тура голосования за кандидатуру нового папы Римского в Ватикане конклав не смог определиться с выбором. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T22:12

2025-05-07T22:12

2025-05-07T22:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В ходе первого тура голосования за кандидатуру нового папы Римского в Ватикане конклав не смог определиться с выбором. Об этом сообщает РИА Новости.Отмечается, что обсуждение затянулось на два часа дольше запланированного.Папа римский Франциск скончался 21 апреля в 7:35 утра. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Франциска. Франциску было 88 лет. 14 февраля его госпитализировали для лечения бронхита. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса.26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане состоялась церемония похорон папы Римского, в ней приняли участие порядка 200 тысяч человек, включая первых лиц государств и делегации, в том числе из России. Обряд закрытия гроба Папы Франциска состоялся в Соборе Святого Петра. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.В числе гостей на церемонии присутствовали президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Делегацию из России возглавляет министр культуры РФ Ольга Любимова. Украинскую группу возглавил Владимир Зеленский.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ватикан, в мире, новости, религия, папа римский