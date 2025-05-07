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В Ватикане не смогли избрать нового папу Римского - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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В Ватикане не смогли избрать нового папу Римского
В Ватикане не смогли избрать нового папу Римского - РИА Новости Крым, 07.05.2025
В Ватикане не смогли избрать нового папу Римского
В ходе первого тура голосования за кандидатуру нового папы Римского в Ватикане конклав не смог определиться с выбором. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T22:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В ходе первого тура голосования за кандидатуру нового папы Римского в Ватикане конклав не смог определиться с выбором. Об этом сообщает РИА Новости.Отмечается, что обсуждение затянулось на два часа дольше запланированного.Папа римский Франциск скончался 21 апреля в 7:35 утра. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Франциска. Франциску было 88 лет. 14 февраля его госпитализировали для лечения бронхита. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса.26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане состоялась церемония похорон папы Римского, в ней приняли участие порядка 200 тысяч человек, включая первых лиц государств и делегации, в том числе из России. Обряд закрытия гроба Папы Франциска состоялся в Соборе Святого Петра. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.В числе гостей на церемонии присутствовали президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Делегацию из России возглавляет министр культуры РФ Ольга Любимова. Украинскую группу возглавил Владимир Зеленский.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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ватикан, в мире, новости, религия, папа римский
В Ватикане не смогли избрать нового папу Римского

Конклав в Ватикане в первом туре не смог избрать нового папу Римского

22:12 07.05.2025 (обновлено: 22:27 07.05.2025)
 
© AP Photo Alessandra TarantinoЧерный дым валит из трубы Сикстинской капеллы во время конклава кардиналов по избранию нового Папы в Ватикане, среда, 7 мая 2025 года
Черный дым валит из трубы Сикстинской капеллы во время конклава кардиналов по избранию нового Папы в Ватикане, среда, 7 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo Alessandra Tarantino
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В ходе первого тура голосования за кандидатуру нового папы Римского в Ватикане конклав не смог определиться с выбором. Об этом сообщает РИА Новости.
"Из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается черный дым", - сказано в сообщении.
Отмечается, что обсуждение затянулось на два часа дольше запланированного.
Папа римский Франциск скончался 21 апреля в 7:35 утра. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Франциска.
Франциску было 88 лет. 14 февраля его госпитализировали для лечения бронхита. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса.
26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане состоялась церемония похорон папы Римского, в ней приняли участие порядка 200 тысяч человек, включая первых лиц государств и делегации, в том числе из России. Обряд закрытия гроба Папы Франциска состоялся в Соборе Святого Петра. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.
В числе гостей на церемонии присутствовали президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Делегацию из России возглавляет министр культуры РФ Ольга Любимова. Украинскую группу возглавил Владимир Зеленский.
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