Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВ - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250507/v-sevastopole-vvedut-pozhiznennye-ezhemesyachnye-vyplaty-dlya-uchastnikov-vov-1146281415.html
В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВ
В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВ - РИА Новости Крым, 07.05.2025
В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВ
В Севастополе инвалиды и участники Великой Отечественной войны будут получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T16:41
2025-05-07T16:47
крым
севастополь
новости крыма
михаил развожаев
великая отечественная война
пособия и выплаты
соцвыплаты
ветераны
80 лет победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143523812_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e97b4ebddce5b1abaae190cf74a2166e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе инвалиды и участники Великой Отечественной войны будут получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам губернатора, соответствующее постановление приняли сегодня на заседании правительства региона. Развожаев уточнил, что в Севастополе живут 36 инвалидов и участников войны. Выплаты они получат в беззаявительном порядке, при этом средства им перечислят, начиная с 1 января этого года.Такую же выплату будут получать участницы обороны Севастополя. В городе их две — Александра Портная и Валентина Сергушкина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143523812_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_9abf3bf70d50b423853ba68eda510128.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, новости крыма, михаил развожаев, великая отечественная война, пособия и выплаты, соцвыплаты, ветераны, 80 лет победы
В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВ

В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для инвалидов и участников ВОВ

16:41 07.05.2025 (обновлено: 16:47 07.05.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВетеран Великой Отечественной войны
Ветеран Великой Отечественной войны
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе инвалиды и участники Великой Отечественной войны будут получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Принял решение о пожизненных ежемесячных выплатах для инвалидов и участников ВОВ в Севастополе. Теперь в Севастополе инвалиды и участники Великой Отечественной войны будут получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 50 тысяч рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, соответствующее постановление приняли сегодня на заседании правительства региона.
Развожаев уточнил, что в Севастополе живут 36 инвалидов и участников войны. Выплаты они получат в беззаявительном порядке, при этом средства им перечислят, начиная с 1 января этого года.
Такую же выплату будут получать участницы обороны Севастополя. В городе их две — Александра Портная и Валентина Сергушкина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСевастопольНовости КрымаМихаил РазвожаевВеликая Отечественная войнаПособия и выплатыСоцвыплатыВетераны80 лет Победы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12Россия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве
18:03Легендарный ветеран ЧФ Николай Токарев приглашен на парад в Москву
17:51В Севастополе остановили морской транспорт
17:43Крымский мост закрыт
17:19Дорогами освободителей: в Крыму стартовал автопробег спасателей – видео
16:41В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВ
16:41В Судаке 50-летняя женщина пойдет под суд за "закладки"
16:29В Керчи открыли мемориал героям Таманской дивизии Красной армии
16:19Искали с Интерполом: организатор нарколабораторий в Анапе пойдет под суд
16:10Крымский мост: очередь со стороны Керчи растет
15:55Как работает и меняется "Спутник в Крыму" – ко Дню радио в России
15:41В Севастополе после реставрации открыт монумент "Скорбящий матрос"
15:31Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1,5 тысяч боевиков
15:21Товарооборот РФ и Венесуэлы вырос на 64% - Путин на встрече с Мадуро
15:17Спектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы"
15:05Архивные фотографии от Совинформбюро передали первым лицам Крыма
14:53ПВО сбила 524 дрона ВСУ и пять ракет "Нептун"
14:48Армия России освободила Липовое в ДНР
14:45Лукашенко к 80-летию Победы амнистировал около 8 тысяч осужденных
14:38От Великой Отечественной до СВО - новая выставка открылась в Симферополе
Лента новостейМолния