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В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВ
В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВ - РИА Новости Крым, 07.05.2025
В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВ
В Севастополе инвалиды и участники Великой Отечественной войны будут получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T16:41
2025-05-07T16:41
2025-05-07T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе инвалиды и участники Великой Отечественной войны будут получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам губернатора, соответствующее постановление приняли сегодня на заседании правительства региона. Развожаев уточнил, что в Севастополе живут 36 инвалидов и участников войны. Выплаты они получат в беззаявительном порядке, при этом средства им перечислят, начиная с 1 января этого года.Такую же выплату будут получать участницы обороны Севастополя. В городе их две — Александра Портная и Валентина Сергушкина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, севастополь, новости крыма, михаил развожаев, великая отечественная война, пособия и выплаты, соцвыплаты, ветераны, 80 лет победы
В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВ
В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для инвалидов и участников ВОВ
16:41 07.05.2025 (обновлено: 16:47 07.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе инвалиды и участники Великой Отечественной войны будут получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Принял решение о пожизненных ежемесячных выплатах для инвалидов и участников ВОВ в Севастополе. Теперь в Севастополе инвалиды и участники Великой Отечественной войны будут получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 50 тысяч рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, соответствующее постановление приняли сегодня на заседании правительства региона.
Развожаев уточнил, что в Севастополе живут 36 инвалидов и участников войны. Выплаты они получат в беззаявительном порядке, при этом средства им перечислят, начиная с 1 января этого года.
Такую же выплату будут получать участницы обороны Севастополя. В городе их две — Александра Портная и Валентина Сергушкина.
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