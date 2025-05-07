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В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВ

В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВ - РИА Новости Крым, 07.05.2025

В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВ

В Севастополе инвалиды и участники Великой Отечественной войны будут получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T16:41

2025-05-07T16:41

2025-05-07T16:47

крым

севастополь

новости крыма

михаил развожаев

великая отечественная война

пособия и выплаты

соцвыплаты

ветераны

80 лет победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе инвалиды и участники Великой Отечественной войны будут получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам губернатора, соответствующее постановление приняли сегодня на заседании правительства региона. Развожаев уточнил, что в Севастополе живут 36 инвалидов и участников войны. Выплаты они получат в беззаявительном порядке, при этом средства им перечислят, начиная с 1 января этого года.Такую же выплату будут получать участницы обороны Севастополя. В городе их две — Александра Портная и Валентина Сергушкина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости крыма, михаил развожаев, великая отечественная война, пособия и выплаты, соцвыплаты, ветераны, 80 лет победы