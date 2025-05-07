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В Севастополе простились с героями СВО Соседовым и Аншпуговым

В Севастополе простились с героями СВО Соседовым и Аншпуговым - РИА Новости Крым, 07.05.2025

В Севастополе простились с героями СВО Соседовым и Аншпуговым

В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – машиниста трюмного дивизиона, матроса Олега Соседова и оператора ПТУП,... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T19:43

2025-05-07T19:43

2025-05-07T19:43

севастополь

михаил развожаев

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – машиниста трюмного дивизиона, матроса Олега Соседова и оператора ПТУП, гвардии рядового Даниила Аншпугова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его данным, Олег Игоревич родился в Одессе, в 2014 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Здесь он окончил школу №29, а в Севастопольском судостроительном колледже получил специальность электрогазосварщика. Срочную службу проходил в одном из основных корабельных соединений Северного флота. Он принял решение заключить контракт с Минобороны России. Даниил Борисович Аншпугов родился и вырос в Севастополе, окончил школу №15, а затем Севастопольский судостроительный колледж. В 2024 году принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции в одно из мотострелковых подразделений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, участники сво, герои сво, новости севастополя, общество