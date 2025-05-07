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В Севастополе простились с героями СВО Соседовым и Аншпуговым - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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В Севастополе простились с героями СВО Соседовым и Аншпуговым
В Севастополе простились с героями СВО Соседовым и Аншпуговым - РИА Новости Крым, 07.05.2025
В Севастополе простились с героями СВО Соседовым и Аншпуговым
В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – машиниста трюмного дивизиона, матроса Олега Соседова и оператора ПТУП,... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T19:43
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – машиниста трюмного дивизиона, матроса Олега Соседова и оператора ПТУП, гвардии рядового Даниила Аншпугова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его данным, Олег Игоревич родился в Одессе, в 2014 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Здесь он окончил школу №29, а в Севастопольском судостроительном колледже получил специальность электрогазосварщика. Срочную службу проходил в одном из основных корабельных соединений Северного флота. Он принял решение заключить контракт с Минобороны России. Даниил Борисович Аншпугов родился и вырос в Севастополе, окончил школу №15, а затем Севастопольский судостроительный колледж. В 2024 году принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции в одно из мотострелковых подразделений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, утраты, участники сво, герои сво, новости севастополя, общество
В Севастополе простились с героями СВО Соседовым и Аншпуговым

В Севастополе проводили в последний путь героев СВО Олега Соседова и Даниила Аншпугова

19:43 07.05.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с героями СВО Олегом Соседовым и Даниилом Аншпуговым
В Севастополе простились с героями СВО Олегом Соседовым и Даниилом Аншпуговым
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – машиниста трюмного дивизиона, матроса Олега Соседова и оператора ПТУП, гвардии рядового Даниила Аншпугова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его данным, Олег Игоревич родился в Одессе, в 2014 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Здесь он окончил школу №29, а в Севастопольском судостроительном колледже получил специальность электрогазосварщика. Срочную службу проходил в одном из основных корабельных соединений Северного флота. Он принял решение заключить контракт с Минобороны России.

"В 2024 году Олег Игоревич был командирован для выполнения боевых задач в зону проведения СВО. Несмотря на молодость, он воевал отважно и умело, и всегда был готов выручить своих боевых товарищей. Погиб при выполнении боевых задач на Харьковском направлении", - написал Развожаев в Telegram.

Даниил Борисович Аншпугов родился и вырос в Севастополе, окончил школу №15, а затем Севастопольский судостроительный колледж. В 2024 году принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции в одно из мотострелковых подразделений.
"Дмитрий Борисович Аншпугов погиб при выполнении боевых задач на Херсонском направлении, спасая боевых товарищей", - рассказал губернатор.
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СевастопольМихаил РазвожаевУтратыУчастники СВОГерои СВОНовости СевастополяОбщество
 
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