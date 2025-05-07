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В России закрыты восемь аэропортов - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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В России закрыты восемь аэропортов
В России закрыты восемь аэропортов - РИА Новости Крым, 07.05.2025
В России закрыты восемь аэропортов
Восемь российских аэропортов остаются временно закрытыми в целях обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T09:06
2025-05-07T09:06
росавиация
безопасность
россия
авиация
авиасообщение
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Восемь российских аэропортов остаются временно закрытыми в целях обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Об этом сообщает Росавиация.Так, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены в аэропорту Нижнекамска.Также уточняется, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов по-прежнему распространяются на работу семи других аэропортов страны: Домодедово, Жуковский, Казань, Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна).Как заверили в Росавиации, аиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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росавиация, безопасность, россия, авиация, авиасообщение, новости
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В России закрыты восемь аэропортов

В аэропорту Нижнекамска и еще в семи воздушных гаванях введены ограничения - Росавиация

09:06 07.05.2025
 
© nbc.aeroАэропорт Нижнекамска
Аэропорт Нижнекамска
© nbc.aero
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Восемь российских аэропортов остаются временно закрытыми в целях обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Об этом сообщает Росавиация.
Так, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены в аэропорту Нижнекамска.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - говорится в официальном Telegram-канале компании.
Также уточняется, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов по-прежнему распространяются на работу семи других аэропортов страны: Домодедово, Жуковский, Казань, Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна).
Как заверили в Росавиации, аиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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