https://crimea.ria.ru/20250507/v-rossii-zakryty-vosem-aeroportov--1146266528.html

В России закрыты восемь аэропортов

В России закрыты восемь аэропортов - РИА Новости Крым, 07.05.2025

В России закрыты восемь аэропортов

Восемь российских аэропортов остаются временно закрытыми в целях обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T09:06

2025-05-07T09:06

2025-05-07T09:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Восемь российских аэропортов остаются временно закрытыми в целях обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Об этом сообщает Росавиация.Так, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены в аэропорту Нижнекамска.Также уточняется, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов по-прежнему распространяются на работу семи других аэропортов страны: Домодедово, Жуковский, Казань, Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна).Как заверили в Росавиации, аиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росавиация, безопасность, россия, авиация, авиасообщение, новости