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В Первомайском районе Крыма открыли памятник воинам-красноармейцам
В Первомайском районе Крыма открыли памятник воинам-красноармейцам - РИА Новости Крым, 07.05.2025
В Первомайском районе Крыма открыли памятник воинам-красноармейцам
В селе Абрикосово Первомайского района Крыма после реконструкции открыт памятный знак в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T21:58
2025-05-07T21:58
2025-05-07T21:58
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крым в великой отечественной войне
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патриотическое воспитание
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В селе Абрикосово Первомайского района Крыма после реконструкции открыт памятный знак в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Он подчеркнул, что в эти дни республика "пронизана" патриотическими мероприятиями, приуроченными к празднованию 80-летию Великой Победы. "Мы не только готовимся к празднованию этой даты, но и детально анализируем события 1941-1945 годов, соотносим их с сегодняшним днем", - подчеркнул он.В Крыму существует свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям Великой Отечественной войны, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Работа по реконструкции и сохранению этих объектов ведется постоянно. Средства на это выделяются как из бюджета, так и из внебюджетных источников..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе после реставрации открыт монумент "Скорбящий матрос"В Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплексО героях былых времен: главные памятники Великой Отечественной в Крыму
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В Первомайском районе Крыма открыли памятник воинам-красноармейцам
В Первомайском районе Крыма после реконструкции открыли памятник воинам-красноармейцам