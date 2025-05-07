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В Первомайском районе Крыма открыли памятник воинам-красноармейцам

В Первомайском районе Крыма открыли памятник воинам-красноармейцам - РИА Новости Крым, 07.05.2025

В Первомайском районе Крыма открыли памятник воинам-красноармейцам

В селе Абрикосово Первомайского района Крыма после реконструкции открыт памятный знак в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T21:58

2025-05-07T21:58

2025-05-07T21:58

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памятники крыма

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

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патриотическое воспитание

новости крыма

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В селе Абрикосово Первомайского района Крыма после реконструкции открыт памятный знак в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Он подчеркнул, что в эти дни республика "пронизана" патриотическими мероприятиями, приуроченными к празднованию 80-летию Великой Победы. "Мы не только готовимся к празднованию этой даты, но и детально анализируем события 1941-1945 годов, соотносим их с сегодняшним днем", - подчеркнул он.В Крыму существует свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям Великой Отечественной войны, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Работа по реконструкции и сохранению этих объектов ведется постоянно. Средства на это выделяются как из бюджета, так и из внебюджетных источников..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе после реставрации открыт монумент "Скорбящий матрос"В Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплексО героях былых времен: главные памятники Великой Отечественной в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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