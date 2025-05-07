https://crimea.ria.ru/20250507/v-mintranse-rasskazali-o-situatsii-s-zaderzhkoy-samoletov-v-rossii-1146288548.html

В Минтрансе рассказали о ситуации с задержкой самолетов в России

В Минтрансе рассказали о ситуации с задержкой самолетов в России - РИА Новости Крым, 07.05.2025

В Минтрансе рассказали о ситуации с задержкой самолетов в России

Более 70 процентов самолетов, совершивших посадку на запасных российских аэродромах 6-7 мая из-за вводившихся ограничений, перелетели в аэропорты... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T19:54

2025-05-07T19:54

2025-05-07T19:54

минтранс россии

росавиация

авиация

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Более 70 процентов самолетов, совершивших посадку на запасных российских аэродромах 6-7 мая из-за вводившихся ограничений, перелетели в аэропорты первоначального назначения. Об этом сообщает Минтранс со ссылкой на данные Росавиации.Еще 51 борт находился на 20 аэродромах. Если не будет продолжительных ограничений на использование воздушного пространства в московской зоне воздушного движения, авиакомпаниям поставлена задача, чтобы большинство из этих самолетов перелетели в аэропорты первоначального назначения до конца текущих суток, добавили в ведомстве.В аэропортах "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковского" — скоплений пассажиров в терминалах нет. Граждане обеспечены услугами в рамках федеральных авиационных правил, которыми регламентируется в том числе предоставление напитков и питания, добавили в Минтрансе.Ранее Росавиация предупредила об уходах самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты Московского авиаузла, на запасные аэродромы. Кроме того, работу временно приостановили аэропорты Кирова, Нижнего Новгорода и Тамбова. Временные ограничения также вводились в воздушных гаванях Казани и Нижнекамска, позже они были сняты, сообщила Росавиация. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минтранс россии, росавиация, авиация, логистика, новости