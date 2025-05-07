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В Минтрансе рассказали о ситуации с задержкой самолетов в России
В Минтрансе рассказали о ситуации с задержкой самолетов в России - РИА Новости Крым, 07.05.2025
В Минтрансе рассказали о ситуации с задержкой самолетов в России
Более 70 процентов самолетов, совершивших посадку на запасных российских аэродромах 6-7 мая из-за вводившихся ограничений, перелетели в аэропорты... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T19:54
2025-05-07T19:54
2025-05-07T19:54
минтранс россии
росавиация
авиация
логистика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Более 70 процентов самолетов, совершивших посадку на запасных российских аэродромах 6-7 мая из-за вводившихся ограничений, перелетели в аэропорты первоначального назначения. Об этом сообщает Минтранс со ссылкой на данные Росавиации.Еще 51 борт находился на 20 аэродромах. Если не будет продолжительных ограничений на использование воздушного пространства в московской зоне воздушного движения, авиакомпаниям поставлена задача, чтобы большинство из этих самолетов перелетели в аэропорты первоначального назначения до конца текущих суток, добавили в ведомстве.В аэропортах "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковского" — скоплений пассажиров в терминалах нет. Граждане обеспечены услугами в рамках федеральных авиационных правил, которыми регламентируется в том числе предоставление напитков и питания, добавили в Минтрансе.Ранее Росавиация предупредила об уходах самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты Московского авиаузла, на запасные аэродромы. Кроме того, работу временно приостановили аэропорты Кирова, Нижнего Новгорода и Тамбова. Временные ограничения также вводились в воздушных гаванях Казани и Нижнекамска, позже они были сняты, сообщила Росавиация. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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минтранс россии, росавиация, авиация, логистика, новости
В Минтрансе рассказали о ситуации с задержкой самолетов в России
Большая часть ушедших на запасные аэродромы самолетов перелетели в аэропорты назначения
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Более 70 процентов самолетов, совершивших посадку на запасных российских аэродромах 6-7 мая из-за вводившихся ограничений, перелетели в аэропорты первоначального назначения. Об этом сообщает Минтранс со ссылкой на данные Росавиации.
"Из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая, в аэропорты первоначального назначения перелетели 135 (или 73%)", - говорится в сообщении.
Еще 51 борт находился на 20 аэродромах. Если не будет продолжительных ограничений на использование воздушного пространства в московской зоне воздушного движения, авиакомпаниям поставлена задача, чтобы большинство из этих самолетов перелетели в аэропорты первоначального назначения до конца текущих суток, добавили в ведомстве.
В аэропортах "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковского" — скоплений пассажиров в терминалах нет. Граждане обеспечены услугами в рамках федеральных авиационных правил, которыми регламентируется в том числе предоставление напитков и питания, добавили в Минтрансе.
Ранее Росавиация предупредила об уходах самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты Московского авиаузла, на запасные аэродромы. Кроме того, работу временно приостановили аэропорты Кирова, Нижнего Новгорода и Тамбова. Временные ограничения также вводились в воздушных гаванях Казани и Нижнекамска, позже они были сняты, сообщила Росавиация. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов
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