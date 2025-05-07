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В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям ВОВ - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям ВОВ
В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям ВОВ - РИА Новости Крым, 07.05.2025
В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям ВОВ
В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, отметив, что работа по... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T13:01
2025-05-07T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, отметив, что работа по реконструкции и сохранению этих объектов ведется постоянно.По его словам, реконструкция и реставрационные работы, направленные на сохранение памятников, проводятся постоянно. Мемориалы и воинские захоронения регулярно приводят в порядок. Средства на это выделяются как из бюджета, так и из внебюджетных источников. Кроме того, сотрудники подведомственных учреждений минприроды республики каждый год приводят в порядок памятники и мемориалы, которые находятся в лесу. Таких объектов около 30, добавил Аксенов.Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым историк, председатель комитета Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков уточнил, что моменту освобождения Крыма в 1944 году жертвами фашистов на полуострове стали 47 тысяч советских военнопленных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По медалям и надписям – в Севастополе вернули имена бойцов Красной армииСчитались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефактыВ Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплекс
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сергей аксенов, память, крым, новости крыма, 80 лет победы, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне
В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям ВОВ

В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям Великой Отечественной войны

13:01 07.05.2025 (обновлено: 13:06 07.05.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваПамятники ВОВ в Крыму
Памятники ВОВ в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, отметив, что работа по реконструкции и сохранению этих объектов ведется постоянно.

"В нашем регионе более 900 объектов культурного наследия, связанных с Великой Отечественной войной. Они внесены в соответствующий реестр", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, реконструкция и реставрационные работы, направленные на сохранение памятников, проводятся постоянно. Мемориалы и воинские захоронения регулярно приводят в порядок. Средства на это выделяются как из бюджета, так и из внебюджетных источников.

"Целый ряд памятных мест расположен в труднодоступной местности. Например, братская могила жертв фашистского террора в урочище Чаир находится на большой высоте, в 20 километрах от ближайшего населенного пункта. Заботу об этом объекте взяли на себя спасатели отряда "КРЫМ-СПАС". Всего они шефствуют над 18 памятными местами", - отметил глава региона.

Кроме того, сотрудники подведомственных учреждений минприроды республики каждый год приводят в порядок памятники и мемориалы, которые находятся в лесу. Таких объектов около 30, добавил Аксенов.
Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым историк, председатель комитета Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков уточнил, что моменту освобождения Крыма в 1944 году жертвами фашистов на полуострове стали 47 тысяч советских военнопленных.
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