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В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям ВОВ

В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям ВОВ - РИА Новости Крым, 07.05.2025

В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям ВОВ

В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, отметив, что работа по... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T13:01

2025-05-07T13:01

2025-05-07T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, отметив, что работа по реконструкции и сохранению этих объектов ведется постоянно.По его словам, реконструкция и реставрационные работы, направленные на сохранение памятников, проводятся постоянно. Мемориалы и воинские захоронения регулярно приводят в порядок. Средства на это выделяются как из бюджета, так и из внебюджетных источников. Кроме того, сотрудники подведомственных учреждений минприроды республики каждый год приводят в порядок памятники и мемориалы, которые находятся в лесу. Таких объектов около 30, добавил Аксенов.Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым историк, председатель комитета Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков уточнил, что моменту освобождения Крыма в 1944 году жертвами фашистов на полуострове стали 47 тысяч советских военнопленных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По медалям и надписям – в Севастополе вернули имена бойцов Красной армииСчитались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефактыВ Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплекс

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, память, крым, новости крыма, 80 лет победы, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне