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В Крыму подвели итоги конкурса "Мы – наследники Победы!" - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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В Крыму подвели итоги конкурса "Мы – наследники Победы!"
В Крыму подвели итоги конкурса "Мы – наследники Победы!" - РИА Новости Крым, 07.05.2025
В Крыму подвели итоги конкурса "Мы – наследники Победы!"
В Симферополе в Государственном академическом музыкальном театре прошло награждение победителей 11-го межрегионального творческого конкурса "Мы – наследники... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T14:14
2025-05-07T14:18
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новости крыма
симферополь
сергей аксенов
владимир константинов
конкурс
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дети
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе в Государственном академическом музыкальном театре прошло награждение победителей 11-го межрегионального творческого конкурса "Мы – наследники Победы!", передает корреспондент РИА Новости Крым.Патриотическое мероприятие собрало 16 лучших творческих коллективов из учебных заведений Крыма и Севастополя.В этом году конкурс проходил под девизом "Есть такая профессия – Родину защищать". Участники представили вокальные, хореографические и документальные номера, посвященные подвигам героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.В командном конкурсе видео-работ первое место заняла творческая группа Петровской школы Красногвардейского района.В индивидуальной церемонии победили Дарья Волкова и Таисия Григоренко – ученицы евпаторийской гимназии имени Сельвинского.Торжественную церемонию награждения посетили первые лица Крыма. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул особую значимость подобных мероприятий.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов также выразил признательность организаторам конкурса, педагогам и самим участникам."Меня лично поражает, с какой проникновенностью дети это делают. Какой-то невероятный творческий подъем. Это воспитание настоящих граждан, настоящих патриотов", – сказал Константинов.Победители финального этапа конкурса были награждены поездкой по Золотому кольцу России. Все призеры также получили грамоты и памятные подарки.Конкурс "Мы – наследники Победы!" проводится с 2015 года. С 2024-го он охватывает не только Крым и Севастополь, но и новые регионы – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Ежегодно в нем принимают участие больше 10 тысяч школьников и студентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, симферополь, сергей аксенов, владимир константинов, конкурс, 80 лет победы, дети, память
В Крыму подвели итоги конкурса "Мы – наследники Победы!"

В Симферополе прошел концерт и награждение победителей конкурса "Мы – наследники Победы!"

14:14 07.05.2025 (обновлено: 14:18 07.05.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Крыму повели итоги конкурса "Мы – наследники Победы!"
В Крыму повели итоги конкурса Мы – наследники Победы! - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе в Государственном академическом музыкальном театре прошло награждение победителей 11-го межрегионального творческого конкурса "Мы – наследники Победы!", передает корреспондент РИА Новости Крым.
Патриотическое мероприятие собрало 16 лучших творческих коллективов из учебных заведений Крыма и Севастополя.
В этом году конкурс проходил под девизом "Есть такая профессия – Родину защищать". Участники представили вокальные, хореографические и документальные номера, посвященные подвигам героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
В командном конкурсе видео-работ первое место заняла творческая группа Петровской школы Красногвардейского района.
"Мы сняли видео о выпускнике нашей школы Нечаеве Виталии Алексеевиче, который погиб в зоне специальной военной операции. Недавно у нас обновился школьный музей, где как раз и хранится вся информация. Благодаря этому получилось очень быстро все подготовить", – делится представитель творческой группы Елизавета Ошкина.
В индивидуальной церемонии победили Дарья Волкова и Таисия Григоренко – ученицы евпаторийской гимназии имени Сельвинского.
Торжественную церемонию награждения посетили первые лица Крыма. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул особую значимость подобных мероприятий.
"Ребята прикасаются к великому – с точки зрения подвига отцов и дедов. То, что прошли наши предки, то, что они испытали, конечно, ни в какой стране сегодняшнего времени не будет. Но память – это то, что должно жить, то, что дает возможность выбрать в будущем путь", – отметил он.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов также выразил признательность организаторам конкурса, педагогам и самим участникам.
"Меня лично поражает, с какой проникновенностью дети это делают. Какой-то невероятный творческий подъем. Это воспитание настоящих граждан, настоящих патриотов", – сказал Константинов.
Победители финального этапа конкурса были награждены поездкой по Золотому кольцу России. Все призеры также получили грамоты и памятные подарки.
Конкурс "Мы – наследники Победы!" проводится с 2015 года. С 2024-го он охватывает не только Крым и Севастополь, но и новые регионы – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Ежегодно в нем принимают участие больше 10 тысяч школьников и студентов.
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