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В Крыму подвели итоги конкурса "Мы – наследники Победы!"

В Крыму подвели итоги конкурса "Мы – наследники Победы!" - РИА Новости Крым, 07.05.2025

В Крыму подвели итоги конкурса "Мы – наследники Победы!"

В Симферополе в Государственном академическом музыкальном театре прошло награждение победителей 11-го межрегионального творческого конкурса "Мы – наследники... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T14:14

2025-05-07T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе в Государственном академическом музыкальном театре прошло награждение победителей 11-го межрегионального творческого конкурса "Мы – наследники Победы!", передает корреспондент РИА Новости Крым.Патриотическое мероприятие собрало 16 лучших творческих коллективов из учебных заведений Крыма и Севастополя.В этом году конкурс проходил под девизом "Есть такая профессия – Родину защищать". Участники представили вокальные, хореографические и документальные номера, посвященные подвигам героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.В командном конкурсе видео-работ первое место заняла творческая группа Петровской школы Красногвардейского района.В индивидуальной церемонии победили Дарья Волкова и Таисия Григоренко – ученицы евпаторийской гимназии имени Сельвинского.Торжественную церемонию награждения посетили первые лица Крыма. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул особую значимость подобных мероприятий.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов также выразил признательность организаторам конкурса, педагогам и самим участникам."Меня лично поражает, с какой проникновенностью дети это делают. Какой-то невероятный творческий подъем. Это воспитание настоящих граждан, настоящих патриотов", – сказал Константинов.Победители финального этапа конкурса были награждены поездкой по Золотому кольцу России. Все призеры также получили грамоты и памятные подарки.Конкурс "Мы – наследники Победы!" проводится с 2015 года. С 2024-го он охватывает не только Крым и Севастополь, но и новые регионы – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Ежегодно в нем принимают участие больше 10 тысяч школьников и студентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферополь, сергей аксенов, владимир константинов, конкурс, 80 лет победы, дети, память