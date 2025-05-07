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В Керчи открыли мемориал героям Таманской дивизии Красной армии

В Керчи открыли мемориал героям Таманской дивизии Красной армии - РИА Новости Крым, 07.05.2025

В Керчи открыли мемориал героям Таманской дивизии Красной армии

В поселке Аджимушкай под Керчью открыли мемориальный комплекс, посвященный героям 89-й Таманской армянской стрелковой дивизии Красной армии. Об этом сообщил мэр РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T16:29

2025-05-07T16:29

2025-05-07T16:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В поселке Аджимушкай под Керчью открыли мемориальный комплекс, посвященный героям 89-й Таманской армянской стрелковой дивизии Красной армии. Об этом сообщил мэр города Олег Каторгин.Он напомнил, что 89-я армянская стрелковая Таманская Краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды дивизия была сформирована 14 декабря 1941 года в Ереване. Войну начала 10 августа 1942 года в битве за Кавказ. Участвовала в освобождение Тамани, Керчи и Севастополя. Из личного состава дивизии девять воинов стали Героями Советского Союза.Ранее сообщалось, что на Братском кладбище в Севастополе после ремонта вновь открыт монумент "Скорбящий матрос". Монумент, созданный скульптором Станиславом Чижом, расположен среди братских могил советских воинов. 13 из них также восстановили в ходе реставрации: очистили, усилили конструкции, обновили покрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям ВОВВ Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплексОт Великой Отечественной до СВО - новая выставка открылась в Симферополе

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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