Рейтинг@Mail.ru
В Керчи открыли мемориал героям Таманской дивизии Красной армии - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250507/v-kerchi-otkryli-memorial-geroyam-tamanskoy-divizii-krasnoy-armii-1146280646.html
В Керчи открыли мемориал героям Таманской дивизии Красной армии
В Керчи открыли мемориал героям Таманской дивизии Красной армии - РИА Новости Крым, 07.05.2025
В Керчи открыли мемориал героям Таманской дивизии Красной армии
В поселке Аджимушкай под Керчью открыли мемориальный комплекс, посвященный героям 89-й Таманской армянской стрелковой дивизии Красной армии. Об этом сообщил мэр РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T16:29
2025-05-07T16:29
крым
керчь
олег каторгин
памятники
памятники крыма
новости крыма
патриотическое воспитание
память
общество
крым в великой отечественной войне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146280228_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_b5f3f55a607bb2a2ce7038a3e72420b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В поселке Аджимушкай под Керчью открыли мемориальный комплекс, посвященный героям 89-й Таманской армянской стрелковой дивизии Красной армии. Об этом сообщил мэр города Олег Каторгин.Он напомнил, что 89-я армянская стрелковая Таманская Краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды дивизия была сформирована 14 декабря 1941 года в Ереване. Войну начала 10 августа 1942 года в битве за Кавказ. Участвовала в освобождение Тамани, Керчи и Севастополя. Из личного состава дивизии девять воинов стали Героями Советского Союза.Ранее сообщалось, что на Братском кладбище в Севастополе после ремонта вновь открыт монумент "Скорбящий матрос". Монумент, созданный скульптором Станиславом Чижом, расположен среди братских могил советских воинов. 13 из них также восстановили в ходе реставрации: очистили, усилили конструкции, обновили покрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям ВОВВ Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплексОт Великой Отечественной до СВО - новая выставка открылась в Симферополе
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146280228_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_d6d9dbbecffbbcace2358fcee3d44449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, олег каторгин, памятники, памятники крыма, новости крыма, патриотическое воспитание, память, общество, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
В Керчи открыли мемориал героям Таманской дивизии Красной армии

В Керчи открыли мемориал героям 89-й Таманской армянской стрелковой дивизии

16:29 07.05.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи открыли мемориал героям Таманской дивизии Красной армии
В Керчи открыли мемориал героям Таманской дивизии Красной армии
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В поселке Аджимушкай под Керчью открыли мемориальный комплекс, посвященный героям 89-й Таманской армянской стрелковой дивизии Красной армии. Об этом сообщил мэр города Олег Каторгин.
"Их подвиг навсегда останется в памяти народа, как пример истинного патриотизма и героизма", – написал Каторгин в Telegram-канале.
Он напомнил, что 89-я армянская стрелковая Таманская Краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды дивизия была сформирована 14 декабря 1941 года в Ереване. Войну начала 10 августа 1942 года в битве за Кавказ. Участвовала в освобождение Тамани, Керчи и Севастополя. Из личного состава дивизии девять воинов стали Героями Советского Союза.
Ранее сообщалось, что на Братском кладбище в Севастополе после ремонта вновь открыт монумент "Скорбящий матрос". Монумент, созданный скульптором Станиславом Чижом, расположен среди братских могил советских воинов. 13 из них также восстановили в ходе реставрации: очистили, усилили конструкции, обновили покрытие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям ВОВ
В Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплекс
От Великой Отечественной до СВО - новая выставка открылась в Симферополе
 
КрымКерчьОлег КаторгинПамятникиПамятники КрымаНовости КрымаПатриотическое воспитаниеПамятьОбществоКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12Россия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве
18:03Легендарный ветеран ЧФ Николай Токарев приглашен на парад в Москву
17:51В Севастополе остановили морской транспорт
17:43Крымский мост закрыт
17:19Дорогами освободителей: в Крыму стартовал автопробег спасателей – видео
16:41В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВ
16:41В Судаке 50-летняя женщина пойдет под суд за "закладки"
16:29В Керчи открыли мемориал героям Таманской дивизии Красной армии
16:19Искали с Интерполом: организатор нарколабораторий в Анапе пойдет под суд
16:10Крымский мост: очередь со стороны Керчи растет
15:55Как работает и меняется "Спутник в Крыму" – ко Дню радио в России
15:41В Севастополе после реставрации открыт монумент "Скорбящий матрос"
15:31Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1,5 тысяч боевиков
15:21Товарооборот РФ и Венесуэлы вырос на 64% - Путин на встрече с Мадуро
15:17Спектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы"
15:05Архивные фотографии от Совинформбюро передали первым лицам Крыма
14:53ПВО сбила 524 дрона ВСУ и пять ракет "Нептун"
14:48Армия России освободила Липовое в ДНР
14:45Лукашенко к 80-летию Победы амнистировал около 8 тысяч осужденных
14:38От Великой Отечественной до СВО - новая выставка открылась в Симферополе
Лента новостейМолния