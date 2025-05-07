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Украинские агенты готовили взрыв у памятника в Каховке - ФСБ - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Украинские агенты готовили взрыв у памятника в Каховке - ФСБ
Украинские агенты готовили взрыв у памятника в Каховке - ФСБ - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Украинские агенты готовили взрыв у памятника в Каховке - ФСБ
ФСБ задержала троих украинских агентов, которые планировали по заданию Киева устроить теракт в Каховке во время митинга около памятника "Танк Т-34". Об этом... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T11:56
2025-05-07T12:09
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
новости
херсонская область
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. ФСБ задержала троих украинских агентов, которые планировали по заданию Киева устроить теракт в Каховке во время митинга около памятника "Танк Т-34". Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Силовики изъяли четыре СВУ с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва, а также четыре электродетонатора и три ручные гранаты."Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием", - добавили в ФСБ.Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств и о приготовлении к теракту.Ранее сообщалось, что в суд направили уголовное дело о приготовлении к теракту в Ленинском районе Крыма в отношении 33-летнего гражданина Республики Молдова. В апреле этого года ФСБ России задержала в Керчи агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Провокации и вбросы: в Крыму усилили меры безопасности к 9 мая – АксеновВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыТеракт на 9 мая в Дагестане предотвратили сотрудники ФСБ
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новости, херсонская область, каховка
Украинские агенты готовили взрыв у памятника в Каховке - ФСБ

ФСБ задержала троих украинских агентов за подготовку взрыва памятника в Херсонской области

11:56 07.05.2025 (обновлено: 12:09 07.05.2025)
 
© РИА Новости КрымФСБ России
ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. ФСБ задержала троих украинских агентов, которые планировали по заданию Киева устроить теракт в Каховке во время митинга около памятника "Танк Т-34". Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"В Херсонской области предотвращен теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами. Задержаны трое уроженцев Украины, организовавших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) около памятника "Танк Т-34", в Каховке в честь воинов освободителей Советской Армии, во время проведения памятного митинга", – сказано в сообщении.
Силовики изъяли четыре СВУ с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва, а также четыре электродетонатора и три ручные гранаты.
"Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием", - добавили в ФСБ.
Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств и о приготовлении к теракту.
Ранее сообщалось, что в суд направили уголовное дело о приготовлении к теракту в Ленинском районе Крыма в отношении 33-летнего гражданина Республики Молдова. В апреле этого года ФСБ России задержала в Керчи агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактНовостиХерсонская областьКаховка
 
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