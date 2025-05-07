https://crimea.ria.ru/20250507/ukrainskie-agenty-gotovili-vzryv-u-pamyatnika-v-kakhovke---fsb-1146271219.html

Украинские агенты готовили взрыв у памятника в Каховке - ФСБ

Украинские агенты готовили взрыв у памятника в Каховке - ФСБ - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Украинские агенты готовили взрыв у памятника в Каховке - ФСБ

ФСБ задержала троих украинских агентов, которые планировали по заданию Киева устроить теракт в Каховке во время митинга около памятника "Танк Т-34". Об этом... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T11:56

2025-05-07T11:56

2025-05-07T12:09

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

новости

херсонская область

каховка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132610484_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_6186894cbe7987a3aead7bad78c52d2c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. ФСБ задержала троих украинских агентов, которые планировали по заданию Киева устроить теракт в Каховке во время митинга около памятника "Танк Т-34". Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Силовики изъяли четыре СВУ с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва, а также четыре электродетонатора и три ручные гранаты."Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием", - добавили в ФСБ.Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств и о приготовлении к теракту.Ранее сообщалось, что в суд направили уголовное дело о приготовлении к теракту в Ленинском районе Крыма в отношении 33-летнего гражданина Республики Молдова. В апреле этого года ФСБ России задержала в Керчи агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Провокации и вбросы: в Крыму усилили меры безопасности к 9 мая – АксеновВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыТеракт на 9 мая в Дагестане предотвратили сотрудники ФСБ

херсонская область

каховка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новости, херсонская область, каховка