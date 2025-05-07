https://crimea.ria.ru/20250507/udary-po-kievu-i-shesti-oblastyam-ukrainy-klichko-soobschil-o-krupnom-pozhare-1146264877.html

Удары по Киеву и шести областям Украины: Кличко сообщил о крупном пожаре

Удары по Киеву и шести областям Украины: Кличко сообщил о крупном пожаре - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Удары по Киеву и шести областям Украины: Кличко сообщил о крупном пожаре

Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T07:04

2025-05-07T07:04

2025-05-07T07:04

киев

виталий кличко

новости сво

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Воздушную тревогу уже объявляли в Киеве в 20.24, 23.18, 00.58 и 04.00 мск.Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве снова объявили в 06.20 мск. Сигнал тревоги также звучит в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об ударах в Шевченковском, Святошинском, Днепровском и Соломентском районах города.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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