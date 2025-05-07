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Удары по Киеву и шести областям Украины: Кличко сообщил о крупном пожаре
Удары по Киеву и шести областям Украины: Кличко сообщил о крупном пожаре - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Удары по Киеву и шести областям Украины: Кличко сообщил о крупном пожаре
Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T07:04
2025-05-07T07:04
2025-05-07T07:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Воздушную тревогу уже объявляли в Киеве в 20.24, 23.18, 00.58 и 04.00 мск.Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве снова объявили в 06.20 мск. Сигнал тревоги также звучит в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об ударах в Шевченковском, Святошинском, Днепровском и Соломентском районах города.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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киев, виталий кличко, новости сво, удары по украине, новости, украина
Удары по Киеву и шести областям Украины: Кличко сообщил о крупном пожаре
ВС России нанесли удары по Киеву и шести областям Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Воздушную тревогу уже объявляли в Киеве в 20.24, 23.18, 00.58 и 04.00 мск.
Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве снова объявили в 06.20 мск. Сигнал тревоги также звучит в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об ударах в Шевченковском, Святошинском, Днепровском и Соломентском районах города.
"В Соломенском районе пожар в складских помещениях на площади 300 кв. м", - написал он в своем ТГ-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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