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Удары по больнице и жилому дому – на Херсонщине новая серия атак ВСУ
Удары по больнице и жилому дому – на Херсонщине новая серия атак ВСУ - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Удары по больнице и жилому дому – на Херсонщине новая серия атак ВСУ
ВСУ атаковали машину скорой помощи на территории больницы в Алешках и жилой дом главы местного территориального отдела. Об этом сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T12:12
2025-05-07T12:12
2025-05-07T12:47
владимир сальдо
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
алешки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали машину скорой помощи на территории больницы в Алешках и жилой дом главы местного территориального отдела. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его информации, в первом случае пострадал фельдшер, во втором обошлось без пострадавших.Кроме того, в ночь на вторник украинские боевики атаковали дронами-камикадзе жилой дом в селе Тарасовка Алешкинского округа. По словам Сальдо, удар пришелся по дому начальника территориального отдела и ее супруга - депутата районного совета.Также противник обстрелял Алешки, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры и Обрывки.Накануне мемориал павших героев Великой Отечественной войны пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области. Кроме того, в Алешкинском и Великолепетихском муниципалитетах из-за обстрелов вспыхнули два лесных пожара..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алешках под угрозой новых ударов эвакуируют тела погибшихВСУ планомерно выбивают машины "скорой" в Херсонской области - СальдоДело о терроризме возбуждено по факту атаки ВСУ на рынок в Алешках
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владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, алешки, новости, происшествия
Удары по больнице и жилому дому – на Херсонщине новая серия атак ВСУ
ВСУ атаковали территорию больницы и дом главы территориального отдела в Херсонской области
12:12 07.05.2025 (обновлено: 12:47 07.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали машину скорой помощи на территории больницы в Алешках и жилой дом главы местного территориального отдела. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его информации, в первом случае пострадал фельдшер, во втором обошлось без пострадавших.
"Сегодня утром в Алешках украинский дрон атаковал машину скорой помощи прямо на территории Центральной районной больницы. Произошло три сброса, фельдшер получил легкую контузию, но, к счастью, никто не погиб. Скорая повреждена настолько, что восстановлению, скорее всего, не подлежит", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, в ночь на вторник украинские боевики атаковали дронами-камикадзе жилой дом в селе Тарасовка Алешкинского округа. По словам Сальдо, удар пришелся по дому начальника территориального отдела и ее супруга - депутата районного совета.
"К счастью, в момент атаки никого в доме не было. Этот обстрел - явная попытка запугать наших муниципальных служащих. Но ничего у врага не выйдет", - написал глава региона.
Также противник обстрелял Алешки, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры и Обрывки.
Накануне мемориал павших героев
Великой Отечественной войны пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области. Кроме того, в Алешкинском и Великолепетихском муниципалитетах из-за обстрелов вспыхнули два лесных пожара.
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