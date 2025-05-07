https://crimea.ria.ru/20250507/udary-po-bolnitse-i-zhilomu-domu--na-khersonschine-novaya-seriya-atak-vsu-1146271409.html

Удары по больнице и жилому дому – на Херсонщине новая серия атак ВСУ

Удары по больнице и жилому дому – на Херсонщине новая серия атак ВСУ - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Удары по больнице и жилому дому – на Херсонщине новая серия атак ВСУ

ВСУ атаковали машину скорой помощи на территории больницы в Алешках и жилой дом главы местного территориального отдела. Об этом сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T12:12

2025-05-07T12:12

2025-05-07T12:47

владимир сальдо

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

алешки

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали машину скорой помощи на территории больницы в Алешках и жилой дом главы местного территориального отдела. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его информации, в первом случае пострадал фельдшер, во втором обошлось без пострадавших.Кроме того, в ночь на вторник украинские боевики атаковали дронами-камикадзе жилой дом в селе Тарасовка Алешкинского округа. По словам Сальдо, удар пришелся по дому начальника территориального отдела и ее супруга - депутата районного совета.Также противник обстрелял Алешки, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры и Обрывки.Накануне мемориал павших героев Великой Отечественной войны пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области. Кроме того, в Алешкинском и Великолепетихском муниципалитетах из-за обстрелов вспыхнули два лесных пожара..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алешках под угрозой новых ударов эвакуируют тела погибшихВСУ планомерно выбивают машины "скорой" в Херсонской области - СальдоДело о терроризме возбуждено по факту атаки ВСУ на рынок в Алешках

херсонская область

алешки

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, алешки, новости, происшествия