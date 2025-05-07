https://crimea.ria.ru/20250507/tovarooborot-rf-i-venesuely-vyros-na-64---putin-na-vstreche-s-maduro-1146278487.html

Товарооборот РФ и Венесуэлы вырос на 64% - Путин на встрече с Мадуро

Товарооборот РФ и Венесуэлы вырос на 64% - Путин на встрече с Мадуро - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Товарооборот РФ и Венесуэлы вырос на 64% - Путин на встрече с Мадуро

Товарооборот между Россией и Венесуэлой за 2024 год вырос на 64%, Москва удовлетворена развитием этих контактов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T15:21

2025-05-07T15:21

2025-05-07T15:50

владимир путин (политик)

николас мадуро

политика

экономика

товарооборот

новости

в мире

россия

венесуэла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146278363_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_4ec7ba2c36c7cf290446f4b1897177dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Венесуэлой за 2024 год вырос на 64%, Москва удовлетворена развитием этих контактов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.По словам Путина, у стран "хорошие перспективные направления взаимодействия". Это энергетика, это транспорт, это фармацевтическая промышленность, логистика, здравоохранение, ну, и, конечно, гуманитарные составляющие."Мы в целом удовлетворены тем, как развиваются наши контакты. В том числе это происходит и благодаря тому, что вы лично уделяете этому большое внимание", - сказал российский лидер.Николас Мадуро в свою очередь подчеркнул, что дружеские связи России и Венесуэлы прошли проверку временем, и страны смогли вывести свои отношения на высокий уровень.Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро за приезд в Россию на празднование 80-летия Победы.Венесуэльский лидер отметил, что благодаря Великой Победе Красной армии 80 лет назад, усилиям и героизму советского народа, благодаря жертвам в размере 27 миллионов человеческих жизней удалось спасти Европу и все человечество.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву помимо Мадуро планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

венесуэла

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), николас мадуро, политика, экономика, товарооборот, новости, в мире, россия, венесуэла