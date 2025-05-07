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Товарооборот РФ и Венесуэлы вырос на 64% - Путин на встрече с Мадуро - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Товарооборот РФ и Венесуэлы вырос на 64% - Путин на встрече с Мадуро
Товарооборот РФ и Венесуэлы вырос на 64% - Путин на встрече с Мадуро - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Товарооборот РФ и Венесуэлы вырос на 64% - Путин на встрече с Мадуро
Товарооборот между Россией и Венесуэлой за 2024 год вырос на 64%, Москва удовлетворена развитием этих контактов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T15:21
2025-05-07T15:50
владимир путин (политик)
николас мадуро
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Венесуэлой за 2024 год вырос на 64%, Москва удовлетворена развитием этих контактов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.По словам Путина, у стран "хорошие перспективные направления взаимодействия". Это энергетика, это транспорт, это фармацевтическая промышленность, логистика, здравоохранение, ну, и, конечно, гуманитарные составляющие."Мы в целом удовлетворены тем, как развиваются наши контакты. В том числе это происходит и благодаря тому, что вы лично уделяете этому большое внимание", - сказал российский лидер.Николас Мадуро в свою очередь подчеркнул, что дружеские связи России и Венесуэлы прошли проверку временем, и страны смогли вывести свои отношения на высокий уровень.Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро за приезд в Россию на празднование 80-летия Победы.Венесуэльский лидер отметил, что благодаря Великой Победе Красной армии 80 лет назад, усилиям и героизму советского народа, благодаря жертвам в размере 27 миллионов человеческих жизней удалось спасти Европу и все человечество.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву помимо Мадуро планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), николас мадуро, политика, экономика, товарооборот, новости, в мире, россия, венесуэла
Товарооборот РФ и Венесуэлы вырос на 64% - Путин на встрече с Мадуро

Рост товарооборота России и Венесуэлы за 2024 год составил 64% - Путин на встрече с Мадуро

15:21 07.05.2025 (обновлено: 15:50 07.05.2025)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Венесуэлы Н. Мадуро
Встреча президента РФ В. Путина и президента Венесуэлы Н. Мадуро
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Венесуэлой за 2024 год вырос на 64%, Москва удовлетворена развитием этих контактов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
"Наш торговый оборот в 200 миллионов еще далек от того, чтобы мы были этим довольны, но тем не менее тенденции очень хорошие. За прошлый год рост товарооборота составил 64%. Это хороший показатель", - цитирует РИА Новости российского лидера.
По словам Путина, у стран "хорошие перспективные направления взаимодействия". Это энергетика, это транспорт, это фармацевтическая промышленность, логистика, здравоохранение, ну, и, конечно, гуманитарные составляющие.
"Мы в целом удовлетворены тем, как развиваются наши контакты. В том числе это происходит и благодаря тому, что вы лично уделяете этому большое внимание", - сказал российский лидер.
Николас Мадуро в свою очередь подчеркнул, что дружеские связи России и Венесуэлы прошли проверку временем, и страны смогли вывести свои отношения на высокий уровень.
"Я сопровождал команданте (бывшего президента Венесуэлы) Уго Чавеса, это случалось не раз при наших визитах в Кремль, когда мы начали развивать эти отношения дружбы. Дружбы, которая прошла испытание временем. Мы смогли вывести наши отношения на высокий уровень", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро за приезд в Россию на празднование 80-летия Победы.
Венесуэльский лидер отметил, что благодаря Великой Победе Красной армии 80 лет назад, усилиям и героизму советского народа, благодаря жертвам в размере 27 миллионов человеческих жизней удалось спасти Европу и все человечество.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву помимо Мадуро планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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Владимир Путин (политик)Николас МадуроПолитикаЭкономикаТоварооборотНовостиВ миреРоссияВенесуэла
 
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