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Спектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы"
Спектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы" - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Спектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы"
Спектакль "Евпаторийский десант" Крымского государственного театра юного зрителя стал лауреатом художественно-патриотического конкурса-фестиваля "Театр Победы"... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T15:17
2025-05-07T15:17
2025-05-07T15:18
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Спектакль "Евпаторийский десант" Крымского государственного театра юного зрителя стал лауреатом художественно-патриотического конкурса-фестиваля "Театр Победы" в специальной номинации "Лучший спектакль для молодежи о войне". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась в канун празднования 80-летнего юбилея Великой Победы на сцене Центрального академического театра Российской Армии.Постановка посвящена подвигу Евпаторийского десанта в январе 1942 года, уточнил глава республики. Это героическая и трагическая страница истории Великой Отечественной войны. В основу спектакля легли архивные данные, документы, свидетельства участников тех событий и мирных жителей Евпатории.Художественно-патриотический конкурс-фестиваль "Театр Победы" проводился Фондом поддержки культуры и искусства "Екатерининский" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Главная миссия конкурса – предложить российской аудитории прочтение подвига героев Великой Отечественной войны, героев тыла, искусства и невидимого фронта через призму современного театрального искусства. Конкурс проходил в 10 номинациях. Гран-при составляет 1 миллион рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аджимушкай в Керчи и Брестская крепость планируют совместные проекты В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы Знают ли зумеры о Великой Отечественной войне – ответ ВЦИОМ
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сергей аксенов, крым, новости крыма, театр, культура, искусство , общество
Спектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы"
Спектакль Крымского ТЮЗа вошел в число победителей конкурса-фестиваля "Театр Победы"
15:17 07.05.2025 (обновлено: 15:18 07.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Спектакль "Евпаторийский десант" Крымского государственного театра юного зрителя стал лауреатом художественно-патриотического конкурса-фестиваля "Театр Победы" в специальной номинации "Лучший спектакль для молодежи о войне". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась в канун празднования 80-летнего юбилея Великой Победы на сцене Центрального академического театра Российской Армии.
Постановка посвящена подвигу Евпаторийского десанта в январе 1942 года, уточнил глава республики. Это героическая и трагическая страница истории Великой Отечественной войны. В основу спектакля легли архивные данные, документы, свидетельства участников тех событий и мирных жителей Евпатории.
"Благодарю автора сценария и режиссера-постановщика, художественного руководителя Крымского ТЮЗа Андрея Олеговича Пермякова и всех, кто принимал участие в создании спектакля, за творчество, за большую и очень нужную работу, за вклад в патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти. Поздравляю с успехом и с Днем Победы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Художественно-патриотический конкурс-фестиваль "Театр Победы" проводился Фондом поддержки культуры и искусства "Екатерининский" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Главная миссия конкурса – предложить российской аудитории прочтение подвига героев Великой Отечественной войны, героев тыла, искусства и невидимого фронта через призму современного театрального искусства. Конкурс проходил в 10 номинациях. Гран-при составляет 1 миллион рублей.
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