https://crimea.ria.ru/20250507/spektakl-krymskogo-tyuza-pobedil-v-konkurse-festivale-teatr-pobedy-1146278169.html

Спектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы"

Спектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы" - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Спектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы"

Спектакль "Евпаторийский десант" Крымского государственного театра юного зрителя стал лауреатом художественно-патриотического конкурса-фестиваля "Театр Победы"... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T15:17

2025-05-07T15:17

2025-05-07T15:18

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Спектакль "Евпаторийский десант" Крымского государственного театра юного зрителя стал лауреатом художественно-патриотического конкурса-фестиваля "Театр Победы" в специальной номинации "Лучший спектакль для молодежи о войне". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась в канун празднования 80-летнего юбилея Великой Победы на сцене Центрального академического театра Российской Армии.Постановка посвящена подвигу Евпаторийского десанта в январе 1942 года, уточнил глава республики. Это героическая и трагическая страница истории Великой Отечественной войны. В основу спектакля легли архивные данные, документы, свидетельства участников тех событий и мирных жителей Евпатории.Художественно-патриотический конкурс-фестиваль "Театр Победы" проводился Фондом поддержки культуры и искусства "Екатерининский" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Главная миссия конкурса – предложить российской аудитории прочтение подвига героев Великой Отечественной войны, героев тыла, искусства и невидимого фронта через призму современного театрального искусства. Конкурс проходил в 10 номинациях. Гран-при составляет 1 миллион рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аджимушкай в Керчи и Брестская крепость планируют совместные проекты В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы Знают ли зумеры о Великой Отечественной войне – ответ ВЦИОМ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, театр, культура, искусство , общество