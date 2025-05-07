https://crimea.ria.ru/20250507/rossiya-i-venesuela-zaklyuchili-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve-1146284437.html

Россия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве

Россия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Россия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве

Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Москве подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T18:12

2025-05-07T18:12

2025-05-07T18:10

владимир путин (политик)

николас мадуро

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Москве подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между странами. Церемония подписания документа состоялась в Кремле в ходе официального визита Мадуро в российскую столицу, сообщает РИА Новости.Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что договор закрепляет особый характер отношений между двумя странами. Он пояснил, что документ "нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего равноправного доверительного взаимодействия в ключевых сферах: это и продолжение интенсивного политического диалога, тесная координация в ООН и других международных площадках".Также договор охватывает и такие направления как сотрудничество по вопросам глобальной и региональной безопасности, противодействие терроризму, экстремизму, борьба с фальсификацией истории и героизацией нацизма.Соглашение закрепляется курс на наращивание кооперации в области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, телекоммуникации, здравоохранения, культуры.Николас Мадуро прибыл в РФ с официальным визитом 7 мая. В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента Венесуэлы с главой российского государства Владимиром Путиным. Встреча началась с беседы лидеров в узком составе и продолжилась в формате официального завтрака с участием членов делегаций.Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, финансовой, научно-технической и культурно-гуманитарной сфере, обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), николас мадуро, россия, венесуэла, политика, внешняя политика, экономика, безопасность, юрий ушаков, новости, москва