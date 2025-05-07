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Россия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Россия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве
Россия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Россия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве
Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Москве подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T18:12
2025-05-07T18:10
владимир путин (политик)
николас мадуро
россия
венесуэла
политика
внешняя политика
экономика
безопасность
юрий ушаков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Москве подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между странами. Церемония подписания документа состоялась в Кремле в ходе официального визита Мадуро в российскую столицу, сообщает РИА Новости.Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что договор закрепляет особый характер отношений между двумя странами. Он пояснил, что документ "нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего равноправного доверительного взаимодействия в ключевых сферах: это и продолжение интенсивного политического диалога, тесная координация в ООН и других международных площадках".Также договор охватывает и такие направления как сотрудничество по вопросам глобальной и региональной безопасности, противодействие терроризму, экстремизму, борьба с фальсификацией истории и героизацией нацизма.Соглашение закрепляется курс на наращивание кооперации в области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, телекоммуникации, здравоохранения, культуры.Николас Мадуро прибыл в РФ с официальным визитом 7 мая. В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента Венесуэлы с главой российского государства Владимиром Путиным. Встреча началась с беседы лидеров в узком составе и продолжилась в формате официального завтрака с участием членов делегаций.Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, финансовой, научно-технической и культурно-гуманитарной сфере, обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), николас мадуро, россия, венесуэла, политика, внешняя политика, экономика, безопасность, юрий ушаков, новости, москва
Россия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве

Россия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

18:12 07.05.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Москве подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между странами. Церемония подписания документа состоялась в Кремле в ходе официального визита Мадуро в российскую столицу, сообщает РИА Новости.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что договор закрепляет особый характер отношений между двумя странами. Он пояснил, что документ "нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего равноправного доверительного взаимодействия в ключевых сферах: это и продолжение интенсивного политического диалога, тесная координация в ООН и других международных площадках".
Также договор охватывает и такие направления как сотрудничество по вопросам глобальной и региональной безопасности, противодействие терроризму, экстремизму, борьба с фальсификацией истории и героизацией нацизма.
Соглашение закрепляется курс на наращивание кооперации в области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, телекоммуникации, здравоохранения, культуры.
Николас Мадуро прибыл в РФ с официальным визитом 7 мая. В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента Венесуэлы с главой российского государства Владимиром Путиным. Встреча началась с беседы лидеров в узком составе и продолжилась в формате официального завтрака с участием членов делегаций.
Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, финансовой, научно-технической и культурно-гуманитарной сфере, обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)Николас МадуроРоссияВенесуэлаПолитикаВнешняя политикаЭкономикаБезопасностьЮрий УшаковНовостиМосква
 
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