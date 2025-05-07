https://crimea.ria.ru/20250507/pvo-sbila-524-drona-i-pyat-raket-neptun-1146276760.html
ПВО сбила 524 дрона ВСУ и пять ракет "Нептун"
ПВО сбила 524 дрона ВСУ и пять ракет "Нептун" - РИА Новости Крым, 07.05.2025
ПВО сбила 524 дрона ВСУ и пять ракет "Нептун"
Авиация и артиллерия поразили места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T14:53
2025-05-07T14:53
2025-05-07T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Авиация и артиллерия поразили места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, средства ПВО уничтожили 524 дрона, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении.Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 56178 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23205 танков и других боевых бронированных машин, 1559 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24529 орудий полевой артиллерии и минометов, 35127 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, министерство обороны рф, новости сво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот
ПВО сбила 524 дрона ВСУ и пять ракет "Нептун"
ПВО сбила 524 украинских дрона и пять ракет "Нептун"
14:53 07.05.2025 (обновлено: 14:59 07.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Авиация и артиллерия поразили места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, средства ПВО уничтожили 524 дрона, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 56178 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23205 танков и других боевых бронированных машин, 1559 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24529 орудий полевой артиллерии и минометов, 35127 единиц специальной военной автомобильной техники.
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