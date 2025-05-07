https://crimea.ria.ru/20250507/putin-vstretilsya-s-prezidentom-kuby-bermudesom-1146286588.html
Путин встретился с президентом Кубы Бермудесом
Путин встретился с президентом Кубы Бермудесом - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Путин встретился с президентом Кубы Бермудесом
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Москве поблагодарил его за решение приехать в Россию на... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T18:58
2025-05-07T18:58
2025-05-07T18:58
владимир путин (политик)
россия
москва
куба
мигель диас-канель бермудес
политика
80 лет победы
парад
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146286445_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_3ce84251d2fb9f9b39c29466ab9090fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Москве поблагодарил его за решение приехать в Россию на 80-летие Победы.Путин отметил, что Куба внесла свой вклад в дело борьбы с нацизмом. Добровольцы из этой страны воевали вместе с воинами Красной армии, в том числе под Ленинградом.Президент РФ указал на символичное значение нынешнего приезда Бермудеса, который совпал с 65-летием восстановления дипломатических отношений СССР и Кубы.Мигель Диас-Канель Бермудес отметил важность присутствия на мероприятиях по случаю 80-й победы в Великой Отечественной войне.Кубинский лидер также отметил, что в мире есть новые проявления фашизма, с которыми необходимо бороться. По его словам, рассказывать настоящую историю - лучшая дань памяти героям Великой Отечественной войны.Президент Кубы прилетел в Россию в минувшее воскресенье, 4 мая. В рамках своего визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел ряд встреч и посетил ряд мероприятий. Накануне Диас-Канель приехал в Москву. В среду вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко кубинский лидер принял участие в открытии выставки, посвященной 65-летию восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
москва
куба
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146286445_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_06706b86bd411b90a3da806860914332.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, москва, куба, мигель диас-канель бермудес, политика, 80 лет победы, парад, новости
Путин встретился с президентом Кубы Бермудесом
Путин поблагодарил президента Кубы за решение приехать в Россию на 80-летие Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Москве поблагодарил его за решение приехать в Россию на 80-летие Победы.
"Мы с вами встречались ровно год назад, и хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли решение и приехали в этом году в Москву для того, чтобы вместе с нами отметить круглую дату – 80 лет Победы над нацизмом. В нашей стране эта война называется Великой Отечественной, потому что весь народ – без всякого преувеличения – принял участие в отражении нацистской агрессии", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что Куба внесла свой вклад в дело борьбы с нацизмом. Добровольцы из этой страны воевали вместе с воинами Красной армии, в том числе под Ленинградом.
Президент РФ указал на символичное значение нынешнего приезда Бермудеса, который совпал с 65-летием восстановления дипломатических отношений СССР и Кубы.
Мигель Диас-Канель Бермудес отметил важность присутствия на мероприятиях по случаю 80-й победы в Великой Отечественной войне.
"Все наши усилия направлены на то, чтобы спасти историческую память в нынешнем контексте, когда растут попытки минимизировать лидирующую роль и героический подвиг Советского Союза, советского народа и Красной армии в победе над фашизмом. Это победа не только для России, но и победа для всего человечества. Это большая заслуга – спасти человечество", - сказал он.
Кубинский лидер также отметил, что в мире есть новые проявления фашизма, с которыми необходимо бороться. По его словам, рассказывать настоящую историю - лучшая дань памяти героям Великой Отечественной войны.
Президент Кубы прилетел в Россию в минувшее воскресенье, 4 мая. В рамках своего визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел ряд встреч и посетил ряд мероприятий. Накануне Диас-Канель приехал в Москву. В среду вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко кубинский лидер принял участие в открытии выставки, посвященной 65-летию восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.