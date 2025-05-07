https://crimea.ria.ru/20250507/putin-vstretilsya-s-prezidentom-kuby-bermudesom-1146286588.html

Путин встретился с президентом Кубы Бермудесом

Путин встретился с президентом Кубы Бермудесом - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Путин встретился с президентом Кубы Бермудесом

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Москве поблагодарил его за решение приехать в Россию на... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T18:58

2025-05-07T18:58

2025-05-07T18:58

владимир путин (политик)

россия

москва

куба

мигель диас-канель бермудес

политика

80 лет победы

парад

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Москве поблагодарил его за решение приехать в Россию на 80-летие Победы.Путин отметил, что Куба внесла свой вклад в дело борьбы с нацизмом. Добровольцы из этой страны воевали вместе с воинами Красной армии, в том числе под Ленинградом.Президент РФ указал на символичное значение нынешнего приезда Бермудеса, который совпал с 65-летием восстановления дипломатических отношений СССР и Кубы.Мигель Диас-Канель Бермудес отметил важность присутствия на мероприятиях по случаю 80-й победы в Великой Отечественной войне.Кубинский лидер также отметил, что в мире есть новые проявления фашизма, с которыми необходимо бороться. По его словам, рассказывать настоящую историю - лучшая дань памяти героям Великой Отечественной войны.Президент Кубы прилетел в Россию в минувшее воскресенье, 4 мая. В рамках своего визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел ряд встреч и посетил ряд мероприятий. Накануне Диас-Канель приехал в Москву. В среду вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко кубинский лидер принял участие в открытии выставки, посвященной 65-летию восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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