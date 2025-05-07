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Путин встретился с президентом Кубы Бермудесом - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Путин встретился с президентом Кубы Бермудесом
Путин встретился с президентом Кубы Бермудесом - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Путин встретился с президентом Кубы Бермудесом
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Москве поблагодарил его за решение приехать в Россию на... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T18:58
2025-05-07T18:58
владимир путин (политик)
россия
москва
куба
мигель диас-канель бермудес
политика
80 лет победы
парад
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Москве поблагодарил его за решение приехать в Россию на 80-летие Победы.Путин отметил, что Куба внесла свой вклад в дело борьбы с нацизмом. Добровольцы из этой страны воевали вместе с воинами Красной армии, в том числе под Ленинградом.Президент РФ указал на символичное значение нынешнего приезда Бермудеса, который совпал с 65-летием восстановления дипломатических отношений СССР и Кубы.Мигель Диас-Канель Бермудес отметил важность присутствия на мероприятиях по случаю 80-й победы в Великой Отечественной войне.Кубинский лидер также отметил, что в мире есть новые проявления фашизма, с которыми необходимо бороться. По его словам, рассказывать настоящую историю - лучшая дань памяти героям Великой Отечественной войны.Президент Кубы прилетел в Россию в минувшее воскресенье, 4 мая. В рамках своего визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел ряд встреч и посетил ряд мероприятий. Накануне Диас-Канель приехал в Москву. В среду вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко кубинский лидер принял участие в открытии выставки, посвященной 65-летию восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, москва, куба, мигель диас-канель бермудес, политика, 80 лет победы, парад, новости
Путин встретился с президентом Кубы Бермудесом

Путин поблагодарил президента Кубы за решение приехать в Россию на 80-летие Победы

18:58 07.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президентов России Владимира Путина и Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Встреча президентов России Владимира Путина и Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Москве поблагодарил его за решение приехать в Россию на 80-летие Победы.

"Мы с вами встречались ровно год назад, и хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли решение и приехали в этом году в Москву для того, чтобы вместе с нами отметить круглую дату – 80 лет Победы над нацизмом. В нашей стране эта война называется Великой Отечественной, потому что весь народ – без всякого преувеличения – принял участие в отражении нацистской агрессии", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что Куба внесла свой вклад в дело борьбы с нацизмом. Добровольцы из этой страны воевали вместе с воинами Красной армии, в том числе под Ленинградом.
Президент РФ указал на символичное значение нынешнего приезда Бермудеса, который совпал с 65-летием восстановления дипломатических отношений СССР и Кубы.
Мигель Диас-Канель Бермудес отметил важность присутствия на мероприятиях по случаю 80-й победы в Великой Отечественной войне.
"Все наши усилия направлены на то, чтобы спасти историческую память в нынешнем контексте, когда растут попытки минимизировать лидирующую роль и героический подвиг Советского Союза, советского народа и Красной армии в победе над фашизмом. Это победа не только для России, но и победа для всего человечества. Это большая заслуга – спасти человечество", - сказал он.
Кубинский лидер также отметил, что в мире есть новые проявления фашизма, с которыми необходимо бороться. По его словам, рассказывать настоящую историю - лучшая дань памяти героям Великой Отечественной войны.
Президент Кубы прилетел в Россию в минувшее воскресенье, 4 мая. В рамках своего визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел ряд встреч и посетил ряд мероприятий. Накануне Диас-Канель приехал в Москву. В среду вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко кубинский лидер принял участие в открытии выставки, посвященной 65-летию восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияМоскваКубаМигель Диас-Канель БермудесПолитика80 лет ПобедыПарадНовости
 
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