https://crimea.ria.ru/20250507/putin-razvitie-otnosheniy-s-mongoliey--odin-iz-prioritetov-politiki-rf-1146289452.html

Путин: развитие отношений с Монголией – один из приоритетов политики РФ

Путин: развитие отношений с Монголией – один из приоритетов политики РФ - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Путин: развитие отношений с Монголией – один из приоритетов политики РФ

Всеобъемлющее стратегическое партнерство с Монголией является одним из приоритетов политики России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T20:32

2025-05-07T20:32

2025-05-07T20:36

владимир путин (политик)

россия

монголия

ухнагийн хурэлсух

политика

внешняя политика

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Всеобъемлющее стратегическое партнерство с Монголией является одним из приоритетов политики России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом в Москве.Путин отметил, что между странами развивается политический диалог, работает механизм консультаций по линии министерств иностранных дел, налажено сотрудничество в области обороны и безопасности, развиваются отношения в области культуры и образования.Кроме того, Монголия является важным торговым партнером России, подчеркнул президент РФ. Он уточнил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 17,5% а по итогам первых двух месяцев этого года он вырос еще на 25%."Неизменно откликаемся на просьбы наших монгольских друзей по различным направлениям, очень чувствительным и важным для Монголии, в том числе это касается сотрудничества в энергетической сфере", - указал глава российского государства.Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух прилетел в Москву 7 мая. Он также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с президентом Кубы БермудесомРоссия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерствеПутин и Нетаньяху провели телефонный разговор

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монголия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, монголия, ухнагийн хурэлсух, политика, внешняя политика, экономика, новости