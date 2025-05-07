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Путин: развитие отношений с Монголией – один из приоритетов политики РФ
Путин: развитие отношений с Монголией – один из приоритетов политики РФ - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Путин: развитие отношений с Монголией – один из приоритетов политики РФ
Всеобъемлющее стратегическое партнерство с Монголией является одним из приоритетов политики России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T20:32
2025-05-07T20:32
2025-05-07T20:36
владимир путин (политик)
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внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Всеобъемлющее стратегическое партнерство с Монголией является одним из приоритетов политики России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом в Москве.Путин отметил, что между странами развивается политический диалог, работает механизм консультаций по линии министерств иностранных дел, налажено сотрудничество в области обороны и безопасности, развиваются отношения в области культуры и образования.Кроме того, Монголия является важным торговым партнером России, подчеркнул президент РФ. Он уточнил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 17,5% а по итогам первых двух месяцев этого года он вырос еще на 25%."Неизменно откликаемся на просьбы наших монгольских друзей по различным направлениям, очень чувствительным и важным для Монголии, в том числе это касается сотрудничества в энергетической сфере", - указал глава российского государства.Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух прилетел в Москву 7 мая. Он также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с президентом Кубы БермудесомРоссия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерствеПутин и Нетаньяху провели телефонный разговор
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, монголия, ухнагийн хурэлсух, политика, внешняя политика, экономика, новости
Путин: развитие отношений с Монголией – один из приоритетов политики РФ
Развитие отношений с Монголией является одним из приоритетов политики России - Путин
20:32 07.05.2025 (обновлено: 20:36 07.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Всеобъемлющее стратегическое партнерство с Монголией является одним из приоритетов политики России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом в Москве.
"Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства с соседней и дружественной Монголией – один из приоритетов нашей политики", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что между странами развивается политический диалог, работает механизм консультаций по линии министерств иностранных дел, налажено сотрудничество в области обороны и безопасности, развиваются отношения в области культуры и образования.
Кроме того, Монголия является важным торговым партнером России, подчеркнул президент РФ. Он уточнил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 17,5% а по итогам первых двух месяцев этого года он вырос еще на 25%.
"Неизменно откликаемся на просьбы наших монгольских друзей по различным направлениям, очень чувствительным и важным для Монголии, в том числе это касается сотрудничества в энергетической сфере", - указал глава российского государства.
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух прилетел в Москву 7 мая. Он также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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