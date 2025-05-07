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Признание Крыма российским де-юре: почему вопрос не решается
Признание Крыма российским де-юре: почему вопрос не решается - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Признание Крыма российским де-юре: почему вопрос не решается
Признание Крыма российским де-юре не может произойти на таких условиях, что другие территории, вошедшие в состав РФ по итогам референдумов, будут считаться... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T06:58
2025-05-07T06:58
2025-05-07T06:58
радио "спутник в крыму"
мнения
александр гусев
крым
переговоры
россия
украина
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Признание Крыма российским де-юре не может произойти на таких условиях, что другие территории, вошедшие в состав РФ по итогам референдумов, будут считаться российскими лишь де-факто. А именно это предлагают США в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По мнению эксперта, США действительно намерены де-юре признать Крым российским. Однако на этом фоне другие регионы, которые тоже стали частью РФ, не могут оставаться непризнанными, а именно так видят развитие событий американцы, что недопустимо для России, отметил он.Он отметил, что переговоры между РФ и США по Украине происходят сейчас на разных уровнях. Но поскольку выдвинутые Америкой условия урегулирования конфликта далеко не все могут быть приняты Россией, этот процесс продолжается непросто, к тому же одновременно с работой российских военных в зоне СВО, подчеркнул Гусев."Спецпосланник президента США Кит Келлог, который занимается проблематикой Украины, представил 22 пункта, на которые РФ должна пойти", – напомнил Гусев"И совершено бесперспективны такие, как: полностью освободить Харьковскую область и передать ее киевскому режиму, уйди с Запорожской АЭС и передать ее американцам и украинцам, передать Каховскую ГЭС. И там еще целая куча намешана. Может ли пойти Россия на такие шаги? Полагаю, что нет... Поэтому мы идем вперед и не останавливаемся. А мирные переговоры могут идти параллельно", – добавил он.Эксперт подчеркнул, что конфликт на Украине, как любой другой, безусловно, закончится за столом переговоров. "Но это совершенно не означает, что начало мирных переговоров должно привести к остановке выполнения задач, которые были поставлены Верховным главнокомандующим", – резюмировал он.Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев высказал мнение о том, почему переговоры по Украине идут тяжело, и изменит ли президент США Дональд Трамп свою позицию относительно российского Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Половецкие пляски": чего добиваются США в переговорах с РФ по Украине Успешная работа ПВО в Крыму усиливает позиции РФ в переговорах – мнение Более 100 беспилотников уничтожены и перехвачены над 11 регионами России
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мнения, александр гусев, крым, переговоры, россия, украина, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, сша, политика, новые регионы россии
Признание Крыма российским де-юре: почему вопрос не решается
Признание Крыма и других регионов РФ российскими де-юре должно быть одновременным – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым.
Признание Крыма российским де-юре не может произойти на таких условиях, что другие территории, вошедшие в состав РФ по итогам референдумов, будут считаться российскими лишь де-факто. А именно это предлагают США в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
По мнению эксперта, США действительно намерены де-юре признать Крым российским. Однако на этом фоне другие регионы, которые тоже стали частью РФ, не могут оставаться непризнанными, а именно так видят развитие событий американцы, что недопустимо для России, отметил он.
"У них есть намерение в рамках мирного договора признать Крым де-юре. Но де-факто, а не де-юре признать Донецкую и Луганскую народные республики, часть Запорожской и часть Херсонской областей. А это значит, что рано или поздно остатки киевского режима, если они останутся, будут полны решимости отвоевать эти территории... Поэтому здесь мы поставили уже жирную точку", – сказал Гусев.
Он отметил, что переговоры между РФ и США по Украине происходят сейчас на разных уровнях. Но поскольку выдвинутые Америкой условия урегулирования конфликта далеко не все могут быть приняты Россией, этот процесс продолжается непросто, к тому же одновременно с работой российских военных в зоне СВО, подчеркнул Гусев.
"Спецпосланник президента США Кит Келлог, который занимается проблематикой Украины, представил 22 пункта
, на которые РФ должна пойти", – напомнил Гусев
"И совершено бесперспективны такие, как: полностью освободить Харьковскую область и передать ее киевскому режиму, уйди с Запорожской АЭС и передать ее американцам и украинцам, передать Каховскую ГЭС. И там еще целая куча намешана. Может ли пойти Россия на такие шаги? Полагаю, что нет... Поэтому мы идем вперед и не останавливаемся. А мирные переговоры могут идти параллельно", – добавил он.
Эксперт подчеркнул, что конфликт на Украине, как любой другой, безусловно, закончится за столом переговоров. "Но это совершенно не означает, что начало мирных переговоров должно привести к остановке выполнения задач, которые были поставлены Верховным главнокомандующим", – резюмировал он.
Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев высказал мнение
о том, почему переговоры по Украине идут тяжело, и изменит ли президент США Дональд Трамп свою позицию относительно российского Крыма.
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