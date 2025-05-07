https://crimea.ria.ru/20250507/priznanie-kryma-rossiyskim-de-yure-pochemu-vopros-ne-reshaetsya-1146240582.html

Признание Крыма российским де-юре: почему вопрос не решается

Признание Крыма российским де-юре: почему вопрос не решается - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Признание Крыма российским де-юре: почему вопрос не решается

Признание Крыма российским де-юре не может произойти на таких условиях, что другие территории, вошедшие в состав РФ по итогам референдумов, будут считаться... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T06:58

2025-05-07T06:58

2025-05-07T06:58

радио "спутник в крыму"

мнения

александр гусев

крым

переговоры

россия

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ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Признание Крыма российским де-юре не может произойти на таких условиях, что другие территории, вошедшие в состав РФ по итогам референдумов, будут считаться российскими лишь де-факто. А именно это предлагают США в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По мнению эксперта, США действительно намерены де-юре признать Крым российским. Однако на этом фоне другие регионы, которые тоже стали частью РФ, не могут оставаться непризнанными, а именно так видят развитие событий американцы, что недопустимо для России, отметил он.Он отметил, что переговоры между РФ и США по Украине происходят сейчас на разных уровнях. Но поскольку выдвинутые Америкой условия урегулирования конфликта далеко не все могут быть приняты Россией, этот процесс продолжается непросто, к тому же одновременно с работой российских военных в зоне СВО, подчеркнул Гусев."Спецпосланник президента США Кит Келлог, который занимается проблематикой Украины, представил 22 пункта, на которые РФ должна пойти", – напомнил Гусев"И совершено бесперспективны такие, как: полностью освободить Харьковскую область и передать ее киевскому режиму, уйди с Запорожской АЭС и передать ее американцам и украинцам, передать Каховскую ГЭС. И там еще целая куча намешана. Может ли пойти Россия на такие шаги? Полагаю, что нет... Поэтому мы идем вперед и не останавливаемся. А мирные переговоры могут идти параллельно", – добавил он.Эксперт подчеркнул, что конфликт на Украине, как любой другой, безусловно, закончится за столом переговоров. "Но это совершенно не означает, что начало мирных переговоров должно привести к остановке выполнения задач, которые были поставлены Верховным главнокомандующим", – резюмировал он.Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев высказал мнение о том, почему переговоры по Украине идут тяжело, и изменит ли президент США Дональд Трамп свою позицию относительно российского Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Половецкие пляски": чего добиваются США в переговорах с РФ по Украине Успешная работа ПВО в Крыму усиливает позиции РФ в переговорах – мнение Более 100 беспилотников уничтожены и перехвачены над 11 регионами России

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