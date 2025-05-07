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Отели Ялты и Севастополя оказались популярнее всего у россиян в мае - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Отели Ялты и Севастополя оказались популярнее всего у россиян в мае
Отели Ялты и Севастополя оказались популярнее всего у россиян в мае - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Отели Ялты и Севастополя оказались популярнее всего у россиян в мае
Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных направлений для бронирования отелей в мае. Аналитика собрана на основании сервиса бронирования отелей и квартир... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T07:55
2025-05-07T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных направлений для бронирования отелей в мае. Аналитика собрана на основании сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.По данным экспертов, на первом месте по числу бронирований в мае оказался Санкт-Петербург со средней ценой за сутки проживания 3846 рублей, на втором – Сочи – 3543 рубля, на третьем – Москва – 3883 рубля.Кроме того, в десятку вошли Геленджик, Казань, Краснодар, Анапа и Кисловодск. В целом, по данным сервиса, популярность отдыха в отелях увеличилась на 7% по сравнению с маем прошлого года.Ялта также попала в топ-10 городов, которые россияне выбирали для путешествий в апреле 2025 года. Кроме того, в десятку самых популярных направлений для весенних путешествий вошли Алушта и Судак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Керчь для однодневных путешествийКрым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыхаСтало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризм
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, ялта, севастополь, отдых в крыму
Отели Ялты и Севастополя оказались популярнее всего у россиян в мае

Отели Ялты и Севастополя вошли в число самых популярных у российских туристов в мае

07:55 07.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных направлений для бронирования отелей в мае. Аналитика собрана на основании сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.
По данным экспертов, на первом месте по числу бронирований в мае оказался Санкт-Петербург со средней ценой за сутки проживания 3846 рублей, на втором – Сочи – 3543 рубля, на третьем – Москва – 3883 рубля.
Ялта заняла четвертую позицию рейтинга с ценой на размещение 4900 рублей за ночь, Севастополь ― на десятой позиции со среднесуточной стоимостью за номер 3865 рублей.
Кроме того, в десятку вошли Геленджик, Казань, Краснодар, Анапа и Кисловодск. В целом, по данным сервиса, популярность отдыха в отелях увеличилась на 7% по сравнению с маем прошлого года.
Ялта также попала в топ-10 городов, которые россияне выбирали для путешествий в апреле 2025 года. Кроме того, в десятку самых популярных направлений для весенних путешествий вошли Алушта и Судак.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымНовости КрымаТуризм в КрымуВнутренний туризмЯлтаСевастопольОтдых в Крыму
 
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