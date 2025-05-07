https://crimea.ria.ru/20250507/oteli-yalty-i-sevastopolya-okazalis-populyarnee-vsego-u-rossiyan-v-mae-1146227208.html
Отели Ялты и Севастополя оказались популярнее всего у россиян в мае
Отели Ялты и Севастополя оказались популярнее всего у россиян в мае - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Отели Ялты и Севастополя оказались популярнее всего у россиян в мае
Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных направлений для бронирования отелей в мае. Аналитика собрана на основании сервиса бронирования отелей и квартир... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T07:55
2025-05-07T07:55
2025-05-07T07:41
крым
новости крыма
туризм в крыму
внутренний туризм
ялта
севастополь
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111554/03/1115540373_0:21:3071:1748_1920x0_80_0_0_2970dc3e6994398540707cbe0ea2066f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных направлений для бронирования отелей в мае. Аналитика собрана на основании сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.По данным экспертов, на первом месте по числу бронирований в мае оказался Санкт-Петербург со средней ценой за сутки проживания 3846 рублей, на втором – Сочи – 3543 рубля, на третьем – Москва – 3883 рубля.Кроме того, в десятку вошли Геленджик, Казань, Краснодар, Анапа и Кисловодск. В целом, по данным сервиса, популярность отдыха в отелях увеличилась на 7% по сравнению с маем прошлого года.Ялта также попала в топ-10 городов, которые россияне выбирали для путешествий в апреле 2025 года. Кроме того, в десятку самых популярных направлений для весенних путешествий вошли Алушта и Судак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Керчь для однодневных путешествийКрым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыхаСтало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризм
крым
ялта
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111554/03/1115540373_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_00649846ca86ac5b1d909c9455b211c1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, ялта, севастополь, отдых в крыму
Отели Ялты и Севастополя оказались популярнее всего у россиян в мае
Отели Ялты и Севастополя вошли в число самых популярных у российских туристов в мае
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных направлений для бронирования отелей в мае. Аналитика собрана на основании сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.
По данным экспертов, на первом месте по числу бронирований в мае оказался Санкт-Петербург со средней ценой за сутки проживания 3846 рублей, на втором – Сочи – 3543 рубля, на третьем – Москва – 3883 рубля.
Ялта заняла четвертую позицию рейтинга с ценой на размещение 4900 рублей за ночь, Севастополь ― на десятой позиции со среднесуточной стоимостью за номер 3865 рублей.
Кроме того, в десятку вошли Геленджик, Казань, Краснодар, Анапа и Кисловодск. В целом, по данным сервиса, популярность отдыха в отелях увеличилась на 7% по сравнению с маем прошлого года.
Ялта также попала в топ-10 городов, которые россияне выбирали для путешествий в апреле 2025
года. Кроме того, в десятку самых популярных направлений для весенних путешествий вошли Алушта и Судак.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: