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Отели Ялты и Севастополя оказались популярнее всего у россиян в мае

Отели Ялты и Севастополя оказались популярнее всего у россиян в мае - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Отели Ялты и Севастополя оказались популярнее всего у россиян в мае

Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных направлений для бронирования отелей в мае. Аналитика собрана на основании сервиса бронирования отелей и квартир... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T07:55

2025-05-07T07:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных направлений для бронирования отелей в мае. Аналитика собрана на основании сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.По данным экспертов, на первом месте по числу бронирований в мае оказался Санкт-Петербург со средней ценой за сутки проживания 3846 рублей, на втором – Сочи – 3543 рубля, на третьем – Москва – 3883 рубля.Кроме того, в десятку вошли Геленджик, Казань, Краснодар, Анапа и Кисловодск. В целом, по данным сервиса, популярность отдыха в отелях увеличилась на 7% по сравнению с маем прошлого года.Ялта также попала в топ-10 городов, которые россияне выбирали для путешествий в апреле 2025 года. Кроме того, в десятку самых популярных направлений для весенних путешествий вошли Алушта и Судак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Керчь для однодневных путешествийКрым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыхаСтало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризм

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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