Рейтинг@Mail.ru
От Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в Крым - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250507/ot-vladikavkaza-do-moskvy-kak-letom-budut-khodit-poezda-v-krym-1146253569.html
От Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в Крым
От Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в Крым - РИА Новости Крым, 07.05.2025
От Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в Крым
В высокий курортный сезон в Крым будут следовать 21 круглогодичный и сезонный поезд, а также три прицепные группы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T06:33
2025-05-07T06:33
эксклюзивы риа новости крым
крым
поезд "таврия"
поезд
железные дороги крыма
гранд сервис экспресс
транспорт
логистика
новости крыма
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/02/1146153881_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_dc8044f1f06edacb59e39afccb8a1259.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В высокий курортный сезон в Крым будут следовать 21 круглогодичный и сезонный поезд, а также три прицепные группы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс"."В курортный сезон 2025 года (май-сентябрь) в сторону Крыма будут курсировать 10 круглогодичных поездов, 11 сезонных составов и три прицепные группы", - отметили в пресс-службе компании-перевозчика.Из Москвы в Крым туристов повезут восемь поездов, из них пять будут отправляться ежедневно. Из Санкт-Петербурга к Черному и Азовскому морям можно будет добраться на трех поездах (из них два будут курсировать ежедневно). Еще десять составов поедут из других регионов.3 мая пассажиры поезда №585/586 Волгоград – Симферополь, который отправился в свой первый рейс, прибыли в Крым.27 апреля сезонный поезд "Таврия" сообщением Москва – Евпатория запустили в Крым, ранее сезонный поезд "Таврия" Санкт-Петербург – Евпатория начал курсировать на полуостров, к концу весны в состав включат дополнительные вагоны беспересадочного сообщения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попасть на майские праздники в Крым – перевозчик добавил четыре поездаОткрыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детейПоезда в Крым украсили к 80-летию Победы
https://crimea.ria.ru/20250506/letnie-poezda-v-krym-zagruzheny-bolee-chem-na-60-protsentov-1146254156.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/02/1146153881_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_be1566c57e022c9165e537046545698a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, поезд "таврия", поезд, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, транспорт, логистика, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм
От Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в Крым

В Крым летом будут курсировать 10 круглогодичных и 11 сезонных поездов - перевозчик

06:33 07.05.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В высокий курортный сезон в Крым будут следовать 21 круглогодичный и сезонный поезд, а также три прицепные группы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
"В курортный сезон 2025 года (май-сентябрь) в сторону Крыма будут курсировать 10 круглогодичных поездов, 11 сезонных составов и три прицепные группы", - отметили в пресс-службе компании-перевозчика.
Из Москвы в Крым туристов повезут восемь поездов, из них пять будут отправляться ежедневно. Из Санкт-Петербурга к Черному и Азовскому морям можно будет добраться на трех поездах (из них два будут курсировать ежедневно). Еще десять составов поедут из других регионов.
"В летней в маршрутной сети "Таврии" два двухэтажных состава, которые будут курсировать на полуостров Крым из столицы. Это поезд №168/167 Москва– Симферополь и фирменный поезд № 28/27 "Таврия Экспресс". Кроме того, в 2025 году "Гранд Сервис Экспресс" открыла два новых сезонных маршрута: № 528/527 Владикавказ – Симферополь и № 484/483 Таганрог – Симферополь", - обозначили в пресс-службе.
3 мая пассажиры поезда №585/586 Волгоград – Симферополь, который отправился в свой первый рейс, прибыли в Крым.
27 апреля сезонный поезд "Таврия" сообщением Москва – Евпатория запустили в Крым, ранее сезонный поезд "Таврия" Санкт-Петербург – Евпатория начал курсировать на полуостров, к концу весны в состав включат дополнительные вагоны беспересадочного сообщения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Попасть на майские праздники в Крым – перевозчик добавил четыре поезда
Открыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей
Поезда в Крым украсили к 80-летию Победы
Поезд
Вчера, 17:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
Летние поезда в Крым загружены более чем на 60 процентов
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымПоезд "Таврия"ПоездЖелезные дороги КрымаГранд Сервис ЭкспрессТранспортЛогистикаНовости КрымаТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:41Как взыскивают долги по кредитам с участников СВО
06:33От Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в Крым
06:12ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область - губернатор
06:02Здесь птицы не поют: бойцы СВО в проекте "Нам нужна одна Победа"
00:01На пороге шторма: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 7 мая
23:16Ракетную опасность в Новороссийске отменили
22:59Обмен военнопленными и массированная атака дронов – главное за день
22:54Летели на Москву: сбито еще три БПЛА
22:48В Севастополе открыли рейд
22:39Крымский мост открыт для проезда
22:31Севастопольские самбисты взяли бронзу в Международном турнире
22:23В Севастополе отменили воздушную тревогу
22:06Еще два беспилотника сбиты на подлете к Москве
22:01Угрозу ракетной опасности объявили в Новороссийске
21:50В Воронеж из Крыма приехала копия скульптуры Воина-освободителя
21:3957 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами
21:38Крымский мост закрыт для транспорта
21:36Ракетная тревога объявлена в Севастополе
21:33Засуха и заморозки: что будет с урожаем в Крыму
Лента новостейМолния