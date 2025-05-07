https://crimea.ria.ru/20250507/ot-vladikavkaza-do-moskvy-kak-letom-budut-khodit-poezda-v-krym-1146253569.html

От Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в Крым

От Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в Крым - РИА Новости Крым, 07.05.2025

От Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в Крым

В высокий курортный сезон в Крым будут следовать 21 круглогодичный и сезонный поезд, а также три прицепные группы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T06:33

2025-05-07T06:33

2025-05-07T06:33

эксклюзивы риа новости крым

крым

поезд "таврия"

поезд

железные дороги крыма

гранд сервис экспресс

транспорт

логистика

новости крыма

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/02/1146153881_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_dc8044f1f06edacb59e39afccb8a1259.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В высокий курортный сезон в Крым будут следовать 21 круглогодичный и сезонный поезд, а также три прицепные группы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс"."В курортный сезон 2025 года (май-сентябрь) в сторону Крыма будут курсировать 10 круглогодичных поездов, 11 сезонных составов и три прицепные группы", - отметили в пресс-службе компании-перевозчика.Из Москвы в Крым туристов повезут восемь поездов, из них пять будут отправляться ежедневно. Из Санкт-Петербурга к Черному и Азовскому морям можно будет добраться на трех поездах (из них два будут курсировать ежедневно). Еще десять составов поедут из других регионов.3 мая пассажиры поезда №585/586 Волгоград – Симферополь, который отправился в свой первый рейс, прибыли в Крым.27 апреля сезонный поезд "Таврия" сообщением Москва – Евпатория запустили в Крым, ранее сезонный поезд "Таврия" Санкт-Петербург – Евпатория начал курсировать на полуостров, к концу весны в состав включат дополнительные вагоны беспересадочного сообщения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попасть на майские праздники в Крым – перевозчик добавил четыре поездаОткрыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детейПоезда в Крым украсили к 80-летию Победы

https://crimea.ria.ru/20250506/letnie-poezda-v-krym-zagruzheny-bolee-chem-na-60-protsentov-1146254156.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, поезд "таврия", поезд, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, транспорт, логистика, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм