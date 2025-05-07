От Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в Крым
В Крым летом будут курсировать 10 круглогодичных и 11 сезонных поездов - перевозчик
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В высокий курортный сезон в Крым будут следовать 21 круглогодичный и сезонный поезд, а также три прицепные группы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
"В курортный сезон 2025 года (май-сентябрь) в сторону Крыма будут курсировать 10 круглогодичных поездов, 11 сезонных составов и три прицепные группы", - отметили в пресс-службе компании-перевозчика.
Из Москвы в Крым туристов повезут восемь поездов, из них пять будут отправляться ежедневно. Из Санкт-Петербурга к Черному и Азовскому морям можно будет добраться на трех поездах (из них два будут курсировать ежедневно). Еще десять составов поедут из других регионов.
"В летней в маршрутной сети "Таврии" два двухэтажных состава, которые будут курсировать на полуостров Крым из столицы. Это поезд №168/167 Москва– Симферополь и фирменный поезд № 28/27 "Таврия Экспресс". Кроме того, в 2025 году "Гранд Сервис Экспресс" открыла два новых сезонных маршрута: № 528/527 Владикавказ – Симферополь и № 484/483 Таганрог – Симферополь", - обозначили в пресс-службе.
3 мая пассажиры поезда №585/586 Волгоград – Симферополь, который отправился в свой первый рейс, прибыли в Крым.
27 апреля сезонный поезд "Таврия" сообщением Москва – Евпатория запустили в Крым, ранее сезонный поезд "Таврия" Санкт-Петербург – Евпатория начал курсировать на полуостров, к концу весны в состав включат дополнительные вагоны беспересадочного сообщения.
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