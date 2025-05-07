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Обострение между Индией и Пакистаном – кому выгоден конфликт
Обострение между Индией и Пакистаном – кому выгоден конфликт - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Обострение между Индией и Пакистаном – кому выгоден конфликт
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном выгодно Западу, поскольку мешает реализации глобального китайского проекта "Один пояс – один путь". Такое мнение... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T19:29
2025-05-07T19:29
2025-05-07T18:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Обострение конфликта между Индией и Пакистаном выгодно Западу, поскольку мешает реализации глобального китайского проекта "Один пояс – один путь". Такое мнение РИА Новости Крым выразил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.В среду стало известно о том, что Минобороны Индии провело операцию на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в России глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном.По его мнению, механизмы разжигания вооруженных конфликтов на территории других государств давно отработаны западными странами, а судьбы самих этих государств не заботят Запад, когда речь идет о его собственных интересах."Совершенно очевидно, что ни Индии, ни Пакистану этот конфликт не выгоден. А выгоден тем, кто пытается ограничить Китай в развитии проекта ОПОП. По сути, мы вынуждены констатировать, что главным интересантом нынешнего конфликта выступают США и их западные партнеры", – говорит политолог.Поскольку интересантами конфликта в данном случае выступают внешние силы, погасить обострение, по мнению эксперта, без участия противоположных внешних сил будет весьма сложно."Речи о применении ядерного оружия пока не идет, хотя подобного рода заявления звучат. Во всяком случае, со стороны Пакистана. Но в любом случае это грозит серьезным военным столкновением, которое будет то затухать, то возобновляться в течение длительного времени. Боюсь, остановить развитие конфликта может только очень серьезное международное посредничество, например в лице Российской Федерации", - считает собеседник агентства.Проект "Один пояс – один путь" – трансконтинентальная долгосрочная политика и инвестиционная программа, направленная на развитие инфраструктуры и ускорение экономической интеграции стран, расположенных по пути исторического Шелкового пути. Инициативу в сентябре 2013 года выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Он предложил объединить сухопутный и морской торговые пути, чтобы быстро и недорого доставлять товары в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу. Китайская инициатива "Один пояс – один путь" созвучна идеям России о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены разные интеграционные процессы, заявлял президент РФ Владимир Путин на Международном форуме в Пекине. К этому времени соглашения о сотрудничестве с Китаем в рамках этой инициативы подписаны с тремя четвертями стран мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение конфликта между Индией и Пакистаном – что известноТеракт на вокзале в Пакистане - погибли 24 человекаКруги по воде: приведет ли ближневосточный накал к Третьей мировой
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пакистан, индия, китай, алексей мухин, мнения, политика
Обострение между Индией и Пакистаном – кому выгоден конфликт
Обострение между Индией и Пакистаном нужно Западу для ослабления Китая - мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном выгодно Западу, поскольку мешает реализации глобального китайского проекта "Один пояс – один путь". Такое мнение РИА Новости Крым
выразил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
В среду стало известно о том, что Минобороны Индии провело операцию на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в России глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном.
"Основная суть происходящего – попытка с помощью этого конфликта, развязанного искусственным образом, исключить выстраивание через Индию и Пакистан китайского проекта "Один пояс – один путь". То есть, на самом деле это не антииндийская или антипакистанская инициатива, а антикитайская", – убежден Мухин.
По его мнению, механизмы разжигания вооруженных конфликтов на территории других государств давно отработаны западными странами, а судьбы самих этих государств не заботят Запад, когда речь идет о его собственных интересах.
"Совершенно очевидно, что ни Индии, ни Пакистану этот конфликт не выгоден. А выгоден тем, кто пытается ограничить Китай в развитии проекта ОПОП. По сути, мы вынуждены констатировать, что главным интересантом нынешнего конфликта выступают США и их западные партнеры", – говорит политолог.
Поскольку интересантами конфликта в данном случае выступают внешние силы, погасить обострение, по мнению эксперта, без участия противоположных внешних сил будет весьма сложно.
"Речи о применении ядерного оружия пока не идет, хотя подобного рода заявления звучат. Во всяком случае, со стороны Пакистана. Но в любом случае это грозит серьезным военным столкновением, которое будет то затухать, то возобновляться в течение длительного времени. Боюсь, остановить развитие конфликта может только очень серьезное международное посредничество, например в лице Российской Федерации", - считает собеседник агентства.
Проект "Один пояс – один путь" – трансконтинентальная долгосрочная политика и инвестиционная программа, направленная на развитие инфраструктуры и ускорение экономической интеграции стран, расположенных по пути исторического Шелкового пути. Инициативу в сентябре 2013 года выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Он предложил объединить сухопутный и морской торговые пути, чтобы быстро и недорого доставлять товары в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу. Китайская инициатива "Один пояс – один путь" созвучна идеям России о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены разные интеграционные процессы, заявлял президент РФ Владимир Путин на Международном форуме в Пекине. К этому времени соглашения о сотрудничестве с Китаем в рамках этой инициативы подписаны с тремя четвертями стран мира. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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