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Обострение конфликта между Индией и Пакистаном – что известно

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном – что известно - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном – что известно

Министерство обороны Индии провело операцию против террористов на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T10:11

2025-05-07T10:11

2025-05-07T10:01

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мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Министерство обороны Индии провело операцию против террористов на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме. Об этом сообщает РИА Новости.Истоки конфликтаНапряженные отношения между Индией и Пакистаном обострились 22 апреля после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Вооруженные боевики открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран. В результате погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.Операция "Синдур"В ответ на теракт в Пахалгаме Индия начала операцию "Синдур". Агентство АНИ со ссылкой на источники сообщило, что целью ударов Индии в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России).Индийские военные нанесли удары по девяти объектам. Ни один пакистанский военный объект не был атакован, уточнили в агентстве.После удара индийских войск власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. По данным Reuters, количество погибших пакистанцев возросло до 26, 46 человек пострадали.МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии и выразил ему протест в связи с ударами индийских военных по территории страны.Реакция РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду утром заявила, что в России глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном.В свою очередь МИД Китая также призвал Индию и Пакистан к сдержанности.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Индия будут сотрудничать в сфере обороныКто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров"Москва готова ко всему": в МИД оценили избрание Мерца канцлером Германии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, пакистан, новости, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)