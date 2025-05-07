Рейтинг@Mail.ru
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном – что известно - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250507/obostrenie-konflikta-mezhdu-indiey-i-pakistanom--chto-izvestno-1146267747.html
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном – что известно
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном – что известно - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном – что известно
Министерство обороны Индии провело операцию против террористов на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T10:11
2025-05-07T10:01
индия
пакистан
новости
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146267631_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6d6e13de2de0052d80f79c9e63e2c1ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Министерство обороны Индии провело операцию против террористов на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме. Об этом сообщает РИА Новости.Истоки конфликтаНапряженные отношения между Индией и Пакистаном обострились 22 апреля после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Вооруженные боевики открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран. В результате погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.Операция "Синдур"В ответ на теракт в Пахалгаме Индия начала операцию "Синдур". Агентство АНИ со ссылкой на источники сообщило, что целью ударов Индии в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России).Индийские военные нанесли удары по девяти объектам. Ни один пакистанский военный объект не был атакован, уточнили в агентстве.После удара индийских войск власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. По данным Reuters, количество погибших пакистанцев возросло до 26, 46 человек пострадали.МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии и выразил ему протест в связи с ударами индийских военных по территории страны.Реакция РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду утром заявила, что в России глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном.В свою очередь МИД Китая также призвал Индию и Пакистан к сдержанности.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Индия будут сотрудничать в сфере обороныКто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров"Москва готова ко всему": в МИД оценили избрание Мерца канцлером Германии
индия
пакистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146267631_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_91383faf77c48c18181e15508b60b861.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
индия, пакистан, новости, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном – что известно

Минобороны Индии проводит операцию против террористов на территории Пакистана

10:11 07.05.2025
 
© AP Photo K.M. ChaudaryИндо-пакистанский конфликт
Индо-пакистанский конфликт - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo K.M. Chaudary
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Министерство обороны Индии провело операцию против террористов на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме. Об этом сообщает РИА Новости.

Истоки конфликта

Напряженные отношения между Индией и Пакистаном обострились 22 апреля после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Вооруженные боевики открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран. В результате погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.

Операция "Синдур"

В ответ на теракт в Пахалгаме Индия начала операцию "Синдур". Агентство АНИ со ссылкой на источники сообщило, что целью ударов Индии в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России).
"Индийские силы выбрали место для ударов с намерением поразить высшее руководство "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* за их роль в спонсировании террористической деятельности в Индии", – сообщили источники агентства.
Индийские военные нанесли удары по девяти объектам. Ни один пакистанский военный объект не был атакован, уточнили в агентстве.
После удара индийских войск власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. По данным Reuters, количество погибших пакистанцев возросло до 26, 46 человек пострадали.
МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии и выразил ему протест в связи с ударами индийских военных по территории страны.

Реакция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду утром заявила, что в России глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном.
"Россия решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений и акцентирует необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом", – подчеркнула Захарова.
В свою очередь МИД Китая также призвал Индию и Пакистан к сдержанности.
* Запрещенная в России террористическая организация
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия и Индия будут сотрудничать в сфере обороны
Кто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров
"Москва готова ко всему": в МИД оценили избрание Мерца канцлером Германии
 
ИндияПакистанНовостиВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:36Готовил теракт в Керчи – украинскому агенту предъявили обвинение
11:27Ялта обесточена из-за аварии – когда восстановят энергоснабжение
11:23Провокации и вбросы: в Крыму усилили меры безопасности к 9 мая – Аксенов
11:15Режим ЧС введен в Саранске из-за угрозы беспилотных атак
11:04В Крыму задержан агроном-наркоторговец за выращивание конопли на чердаке
10:54Клещи активизировались в Краснодарском крае
10:4110-летняя девочка попала под колеса такси на "зебре" в Анапе
10:30Крымчан ждут длинные выходные
10:23Ждала ВСУ: жительница Севастополя ответит за дискредитацию армии России
10:11Обострение конфликта между Индией и Пакистаном – что известно
09:53240 метров над уровнем моря – годовщина штурма Сапун-горы: инфографика
09:36Крымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей
09:26В Ленинском районе Крыма громко - на полигоне подрывают боеприпасы
09:06В России закрыты восемь аэропортов
08:53Крылатая ракета и дроны: над Брянской областью сбили 140 воздушных целей
08:35ВСУ ударили по селам в Курской области – пострадали мирные жители
08:02Массированный удар ВСУ по регионам России продолжается: что известно
07:55Отели Ялты и Севастополя оказались популярнее всего у россиян в мае
07:31"Москва готова ко всему": в МИД оценили избрание Мерца канцлером Германии
07:22День радио – как это открытие перевернуло мир: инфографика
Лента новостейМолния