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Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1,5 тысяч боевиков

Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1,5 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1,5 тысяч боевиков

Российские военные за сутки улучшили положение по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника, ликвидировав 1580 боевиков ВСУ. Об этом сообщает в РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T15:31

2025-05-07T15:31

2025-05-07T15:53

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки улучшили положение по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника, ликвидировав 1580 боевиков ВСУ. Об этом сообщает в среду Минобороны.Группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области – под Павловкой, Юнаковкой, Мирополья, Турьи, а также в Казачьей Лопани Харьковской области. Потери ВСУ составили до 255 военнослужащих. Также враг потерял танк, восемь боевых бронемашин, три инженерные машины разграждения, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов.Военные группировки войск "Запад" разгромили ВСУ в районах населенных пунктов Гусинка, Староверовка, Купянск, Нечволодовка Харьковской области и Ямполь в ДНР. На этом участке фронта уничтожено свыше 230 боевиков, сожжена боевая бронемашина, пять орудий полевой артиллерии, станция РЭБ. Враг лишился сразу трех складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение противнику на Донбассе, возле Северска, Белой Горы, Романовки, Зари, Константиновки и Катериновки.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. В боях возле Муравок, Алексеевки, Зверево, Миролюбовки, Новосергеевки и Димитрова Донецкой Народной Республики противник потерял свыше 490 военнослужащих. Кроме того, врагом безвозвратно утрачены: танк, боевая бронемашина, пусковая установка HIMARS и два орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продавливать оборону противника. Украинские силы разбиты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляйполе Запорожской области. В боях на этой линии фронта Киев лишился до 225 военнослужащих, а также танка, шести боевых бронемашин, двух орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.Военные группировки "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям возле Ольговки и Николаевки на Херсонщине, а также под Павловкой Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ и два склада боеприпасов, подытожили в Минобороны.Также сообщается, что авиация и артиллерия поразили места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, средства ПВО уничтожили 524 дрона. Бойцы группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сумской области усилили принудительную эвакуациюСамая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУУдары по Киеву и тревога в 6 областях: Кличко сообщил о крупном пожаре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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