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Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1,5 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1,5 тысяч боевиков
Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1,5 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1,5 тысяч боевиков
Российские военные за сутки улучшили положение по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника, ликвидировав 1580 боевиков ВСУ. Об этом сообщает в РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T15:31
2025-05-07T15:53
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки улучшили положение по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника, ликвидировав 1580 боевиков ВСУ. Об этом сообщает в среду Минобороны.Группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области – под Павловкой, Юнаковкой, Мирополья, Турьи, а также в Казачьей Лопани Харьковской области. Потери ВСУ составили до 255 военнослужащих. Также враг потерял танк, восемь боевых бронемашин, три инженерные машины разграждения, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов.Военные группировки войск "Запад" разгромили ВСУ в районах населенных пунктов Гусинка, Староверовка, Купянск, Нечволодовка Харьковской области и Ямполь в ДНР. На этом участке фронта уничтожено свыше 230 боевиков, сожжена боевая бронемашина, пять орудий полевой артиллерии, станция РЭБ. Враг лишился сразу трех складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение противнику на Донбассе, возле Северска, Белой Горы, Романовки, Зари, Константиновки и Катериновки.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. В боях возле Муравок, Алексеевки, Зверево, Миролюбовки, Новосергеевки и Димитрова Донецкой Народной Республики противник потерял свыше 490 военнослужащих. Кроме того, врагом безвозвратно утрачены: танк, боевая бронемашина, пусковая установка HIMARS и два орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продавливать оборону противника. Украинские силы разбиты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляйполе Запорожской области. В боях на этой линии фронта Киев лишился до 225 военнослужащих, а также танка, шести боевых бронемашин, двух орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.Военные группировки "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям возле Ольговки и Николаевки на Херсонщине, а также под Павловкой Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ и два склада боеприпасов, подытожили в Минобороны.Также сообщается, что авиация и артиллерия поразили места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, средства ПВО уничтожили 524 дрона. Бойцы группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сумской области усилили принудительную эвакуациюСамая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУУдары по Киеву и тревога в 6 областях: Кличко сообщил о крупном пожаре
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1,5 тысяч боевиков

Новости СВО: армия России продавила оборону ВСУ и уничтожила 1580 боевиков

15:31 07.05.2025 (обновлено: 15:53 07.05.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки улучшили положение по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника, ликвидировав 1580 боевиков ВСУ. Об этом сообщает в среду Минобороны.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 7 мая 2025Сводка Минобороны России из зоны СВО за 7 мая 2025
Группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области – под Павловкой, Юнаковкой, Мирополья, Турьи, а также в Казачьей Лопани Харьковской области. Потери ВСУ составили до 255 военнослужащих. Также враг потерял танк, восемь боевых бронемашин, три инженерные машины разграждения, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Военные группировки войск "Запад" разгромили ВСУ в районах населенных пунктов Гусинка, Староверовка, Купянск, Нечволодовка Харьковской области и Ямполь в ДНР. На этом участке фронта уничтожено свыше 230 боевиков, сожжена боевая бронемашина, пять орудий полевой артиллерии, станция РЭБ. Враг лишился сразу трех складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение противнику на Донбассе, возле Северска, Белой Горы, Романовки, Зари, Константиновки и Катериновки.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, из них четыре бронетранспортера М113 производства США и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в отчете Минобороны.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. В боях возле Муравок, Алексеевки, Зверево, Миролюбовки, Новосергеевки и Димитрова Донецкой Народной Республики противник потерял свыше 490 военнослужащих. Кроме того, врагом безвозвратно утрачены: танк, боевая бронемашина, пусковая установка HIMARS и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продавливать оборону противника. Украинские силы разбиты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляйполе Запорожской области. В боях на этой линии фронта Киев лишился до 225 военнослужащих, а также танка, шести боевых бронемашин, двух орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.
Военные группировки "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям возле Ольговки и Николаевки на Херсонщине, а также под Павловкой Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ и два склада боеприпасов, подытожили в Минобороны.
Также сообщается, что авиация и артиллерия поразили места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, средства ПВО уничтожили 524 дрона.
Бойцы группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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