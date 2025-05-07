Рейтинг@Mail.ru
Намек на Taurus: почему Мерц проиграл в первом туре выборов канцлера - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250507/namek-na-taurus-pochemu-merts-proigral-v-pervom-ture-vyborov-kantslera-1146284757.html
Намек на Taurus: почему Мерц проиграл в первом туре выборов канцлера
Намек на Taurus: почему Мерц проиграл в первом туре выборов канцлера - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Намек на Taurus: почему Мерц проиграл в первом туре выборов канцлера
Провал голосования в Бундестаге за кандидатуру Фридриха Мерца – это намек его коллег по коалиции на то, что новому канцлеру не стоит делать слишком громкие... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T20:08
2025-05-07T19:44
радио "спутник в крыму"
ракеты taurus
украина
германия
поставки западного оружия украине
в мире
политика
мнения
леонид ивлев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146283046_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ab88c7b4131bc507502a976a4d54804b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Провал голосования в Бундестаге за кандидатуру Фридриха Мерца – это намек его коллег по коалиции на то, что новому канцлеру не стоит делать слишком громкие заявления по поводу украинского конфликта и поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Ивлев.Ивлев также добавил, что, несмотря на избрание Мерца канцлером со второй попытки, его проигрыш в первом туре – это серьезный удар не только по самолюбию политика, но и по всей политической системе Германии.Голосование в Бундестаге по кандидатуре канцлера ФРГ состоялось 6 мая. Депутаты лишь со второй попытки проголосовали за назначение главой правительства лидера победившего на выборах альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца.Таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность.Мерц ранее неоднократно допускал возможность поставок ракет Taurus Украине. При этом даже если он как канцлер решится на это, то должен будет заручиться поддержкой партнеров по коалиции из Социал-демократической партии Германии. Представители СДПГ ранее неоднократно выступали против поставок Киеву этих ракет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мостуСделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер ГерманииЧто произойдет с Германией при новом канцлере – прогноз
украина
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146283046_43:0:954:683_1920x0_80_0_0_98326d2114ba831744cceba1c76a63f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ракеты taurus, украина, германия, поставки западного оружия украине, в мире, политика, мнения, леонид ивлев
Намек на Taurus: почему Мерц проиграл в первом туре выборов канцлера

Коллеги Мерца намекнули ему на недопустимость поставок ракет Taurus Киеву – депутат Ивлев

20:08 07.05.2025
 
© AP Photo Ludovic MarinКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo Ludovic Marin
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Провал голосования в Бундестаге за кандидатуру Фридриха Мерца – это намек его коллег по коалиции на то, что новому канцлеру не стоит делать слишком громкие заявления по поводу украинского конфликта и поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Ивлев.
"В тот период, когда Мерц еще не был канцлером, он такого наговорил, что ему не просто избиратели Германии, а депутаты из своей же коалиции намекнули, чтобы Мерц поменьше разговаривал и не направлял ракеты Taurus Украине, а занялся внутренними делами ФРГ. Поэтому он получил такой щелчок по носу от своих же коллег", - сказал парламентарий.
Ивлев также добавил, что, несмотря на избрание Мерца канцлером со второй попытки, его проигрыш в первом туре – это серьезный удар не только по самолюбию политика, но и по всей политической системе Германии.
Голосование в Бундестаге по кандидатуре канцлера ФРГ состоялось 6 мая. Депутаты лишь со второй попытки проголосовали за назначение главой правительства лидера победившего на выборах альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца.
Таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность.
Мерц ранее неоднократно допускал возможность поставок ракет Taurus Украине. При этом даже если он как канцлер решится на это, то должен будет заручиться поддержкой партнеров по коалиции из Социал-демократической партии Германии. Представители СДПГ ранее неоднократно выступали против поставок Киеву этих ракет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту
Сделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер Германии
Что произойдет с Германией при новом канцлере – прогноз
 
Радио "Спутник в Крыму"Ракеты TaurusУкраинаГерманияПоставки западного оружия УкраинеВ миреПолитикаМненияЛеонид Ивлев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:08Намек на Taurus: почему Мерц проиграл в первом туре выборов канцлера
19:54В Минтрансе рассказали о ситуации с задержкой самолетов в России
19:43В Севастополе простились с героями СВО Соседовым и Аншпуговым
19:29Обострение между Индией и Пакистаном – кому выгоден конфликт
19:08Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после запуска движения
18:58Путин встретился с президентом Кубы Бермудесом
18:44Крымский мост открыли
18:40Алиев не прилетит в Москву на парад Победы
18:28Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
18:12Россия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве
18:03Легендарный ветеран ЧФ Николай Токарев приглашен на парад в Москву
17:51В Севастополе остановили морской транспорт
17:43Крымский мост закрыт
17:19Дорогами освободителей: в Крыму стартовал автопробег спасателей – видео
16:41В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВ
16:41В Судаке 50-летняя женщина пойдет под суд за "закладки"
16:29В Керчи открыли мемориал героям Таманской дивизии Красной армии
16:19Искали с Интерполом: организатор нарколабораторий в Анапе пойдет под суд
16:10Крымский мост: очередь со стороны Керчи растет
15:55Как работает и меняется "Спутник в Крыму" – ко Дню радио в России
Лента новостейМолния