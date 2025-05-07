Намек на Taurus: почему Мерц проиграл в первом туре выборов канцлера
Коллеги Мерца намекнули ему на недопустимость поставок ракет Taurus Киеву – депутат Ивлев
© AP Photo Ludovic MarinКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo Ludovic Marin
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Провал голосования в Бундестаге за кандидатуру Фридриха Мерца – это намек его коллег по коалиции на то, что новому канцлеру не стоит делать слишком громкие заявления по поводу украинского конфликта и поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Ивлев.
"В тот период, когда Мерц еще не был канцлером, он такого наговорил, что ему не просто избиратели Германии, а депутаты из своей же коалиции намекнули, чтобы Мерц поменьше разговаривал и не направлял ракеты Taurus Украине, а занялся внутренними делами ФРГ. Поэтому он получил такой щелчок по носу от своих же коллег", - сказал парламентарий.
Ивлев также добавил, что, несмотря на избрание Мерца канцлером со второй попытки, его проигрыш в первом туре – это серьезный удар не только по самолюбию политика, но и по всей политической системе Германии.
Голосование в Бундестаге по кандидатуре канцлера ФРГ состоялось 6 мая. Депутаты лишь со второй попытки проголосовали за назначение главой правительства лидера победившего на выборах альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца.
Таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность.
Мерц ранее неоднократно допускал возможность поставок ракет Taurus Украине. При этом даже если он как канцлер решится на это, то должен будет заручиться поддержкой партнеров по коалиции из Социал-демократической партии Германии. Представители СДПГ ранее неоднократно выступали против поставок Киеву этих ракет.
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