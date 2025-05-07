https://crimea.ria.ru/20250507/namek-na-taurus-pochemu-merts-proigral-v-pervom-ture-vyborov-kantslera-1146284757.html

Намек на Taurus: почему Мерц проиграл в первом туре выборов канцлера

Намек на Taurus: почему Мерц проиграл в первом туре выборов канцлера - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Намек на Taurus: почему Мерц проиграл в первом туре выборов канцлера

Провал голосования в Бундестаге за кандидатуру Фридриха Мерца – это намек его коллег по коалиции на то, что новому канцлеру не стоит делать слишком громкие... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T20:08

2025-05-07T20:08

2025-05-07T19:44

радио "спутник в крыму"

ракеты taurus

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леонид ивлев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Провал голосования в Бундестаге за кандидатуру Фридриха Мерца – это намек его коллег по коалиции на то, что новому канцлеру не стоит делать слишком громкие заявления по поводу украинского конфликта и поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Ивлев.Ивлев также добавил, что, несмотря на избрание Мерца канцлером со второй попытки, его проигрыш в первом туре – это серьезный удар не только по самолюбию политика, но и по всей политической системе Германии.Голосование в Бундестаге по кандидатуре канцлера ФРГ состоялось 6 мая. Депутаты лишь со второй попытки проголосовали за назначение главой правительства лидера победившего на выборах альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца.Таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность.Мерц ранее неоднократно допускал возможность поставок ракет Taurus Украине. При этом даже если он как канцлер решится на это, то должен будет заручиться поддержкой партнеров по коалиции из Социал-демократической партии Германии. Представители СДПГ ранее неоднократно выступали против поставок Киеву этих ракет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мостуСделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер ГерманииЧто произойдет с Германией при новом канцлере – прогноз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракеты taurus, украина, германия, поставки западного оружия украине, в мире, политика, мнения, леонид ивлев