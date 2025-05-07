https://crimea.ria.ru/20250507/my-pomnim-novyy-proekt-mediagruppy-rossiya-segodnya-k-80-letiyu-pobedy-1146268970.html
"Мы помним!": новый проект медиагруппы "Россия сегодня" к 80-летию Победы
"Мы помним!": новый проект медиагруппы "Россия сегодня" к 80-летию Победы - РИА Новости Крым, 07.05.2025
"Мы помним!": новый проект медиагруппы "Россия сегодня" к 80-летию Победы
Победа в Великой Отечественной войне ковалась народами всех советских республик. В каждом уголке СССР были свои герои, память о подвигах которых нельзя... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T12:02
2025-05-07T12:02
2025-05-07T12:07
80 лет победы
общество
память
великая отечественная война
россия
ссср
международная медиагруппа "россия сегодня"
видео
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Победа в Великой Отечественной войне ковалась народами всех советских республик. В каждом уголке СССР были свои герои, память о подвигах которых нельзя утратить. Лучший способ помнить о защитниках Родины всегда – говорить о них. В преддверии 80-летия Великой Победы Международная медиагруппа "Россия сегодня" запустила проект "Мы помним!". Благодарю этому проекту дети из стран ближнего зарубежья расскажут о том, какой вклад внесли их предки в общую Победу над нацизмом. Подробнее – смотрите в нашем видео. Все материалы, посвященные 80-летию Великой Победы, читайте пол ссылке >>Следи за нашими публикациями, присоединяйся к флешмобу #мыпомним и расскажи свою историю победы!
https://crimea.ria.ru/20250507/zdes-ptitsy-ne-poyut-boytsy-svo-v-proekte-nam-nuzhna-odna-pobeda--1146256326.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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80 лет победы, общество, память, великая отечественная война, россия, ссср, международная медиагруппа "россия сегодня", видео
"Мы помним!": новый проект медиагруппы "Россия сегодня" к 80-летию Победы
"Мы помним!": медиагруппа "Россия сегодня" запустила проект к 80-летию Великой Победы
12:02 07.05.2025 (обновлено: 12:07 07.05.2025)