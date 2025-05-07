https://crimea.ria.ru/20250507/moskva-gotova-ko-vsemu-v-mid-otsenili-izbranie-mertsa-kantslerom-germanii-1146265171.html
"Москва готова ко всему": в МИД оценили избрание Мерца канцлером Германии
"Москва готова ко всему": в МИД оценили избрание Мерца канцлером Германии - РИА Новости Крым, 07.05.2025
"Москва готова ко всему": в МИД оценили избрание Мерца канцлером Германии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что перемены в немецком правительстве роли не играют, Москва готова ко всему. РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T07:31
2025-05-07T07:31
2025-05-07T07:31
министерство иностранных дел рф (мид рф)
фридрих мерц
мария захарова
германия
россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что перемены в немецком правительстве роли не играют, Москва готова ко всему.Захарова подчеркнула, что "Россия готова к любому развитию событий".Мария Захарова заявила также, что поставки германских БМП Puma, танков Leopard и ракет Taurus режим Владимира Зеленского не спасут."Что касается угроз поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, то, как уже говорилось, это намерение неслучайно было обставлено рядом оговорок", - сказала она.Захарова указала на то, что "его придется согласовывать с будущими партнерами по правительственной коалиции, с бундестагом, с союзниками и партнерами, среди которых на эту тему есть полярные мнения"."Впрочем, как показывает опыт поставок тех же германских БМП Puma и танков Leopard, никакие Taurus режим Зеленского не спасут", - заключила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мостуСделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер ГерманииЧто произойдет с Германией при новом канцлере – прогноз
https://crimea.ria.ru/20250324/germaniyu-prevraschayut-v-chetvertyy-reykh--senator-1145174369.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), фридрих мерц, мария захарова, германия, россия, политика
"Москва готова ко всему": в МИД оценили избрание Мерца канцлером Германии
В МИД России оценили избрание Мерца канцлером Германии
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что перемены в немецком правительстве роли не играют, Москва готова ко всему.
"За последние годы Германия настолько растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах, что перемена лиц на берлинском политическом Олимпе существенной роли не играет", - сказала она.
Захарова подчеркнула, что "Россия готова к любому развитию событий".
Мария Захарова заявила также, что поставки германских БМП Puma, танков Leopard и ракет Taurus режим Владимира Зеленского не спасут.
"Что касается угроз поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, то, как уже говорилось, это намерение неслучайно было обставлено рядом оговорок", - сказала она.
Захарова указала на то, что "его придется согласовывать с будущими партнерами по правительственной коалиции, с бундестагом, с союзниками и партнерами, среди которых на эту тему есть полярные мнения".
"Впрочем, как показывает опыт поставок тех же германских БМП Puma и танков Leopard, никакие Taurus режим Зеленского не спасут", - заключила она.
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